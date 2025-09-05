In una pietra miliare per le neuroscienze moderne, un consorzio internazionale di ricercatori ha realizzato la prima mappa completa di un cervello di mammifero in attività, ottenendo un livello di dettaglio mai raggiunto prima. Il lavoro, pubblicato in due studi distinti sulla prestigiosa rivista Nature, documenta l’attività simultanea di oltre 600.000 neuroni in 279 aree cerebrali, coprendo il 95% del volume totale del cervello di un topo.

Accesso aperto per una scienza condivisa

Tutti i dati ottenuti da questa ricerca pionieristica sono stati messi a disposizione della comunità scientifica internazionale attraverso una piattaforma ad accesso libero. Questo approccio open science, fortemente sostenuto dai partecipanti al progetto, ha lo scopo di accelerare ulteriormente la comprensione del cervello e di promuovere collaborazioni trasversali che vadano oltre i confini geografici e disciplinari.

Il progetto è frutto di una sinergia globale sotto l’egida dell’International Brain Laboratory (IBL), un network che riunisce dodici laboratori tra Europa e Stati Uniti. Il successo di questa iniziativa si fonda su una coordinazione tra centri di ricerca, che hanno condiviso dati, tecnologie, metodologie e competenze per raggiungere un obiettivo comune: osservare in tempo reale e con precisione come funziona un cervello mentre elabora informazioni, prende decisioni e interagisce con l’ambiente.

Una visione distribuita del pensiero

Uno dei risultati più sorprendenti emersi da questa indagine riguarda l’organizzazione del processo decisionale nel cervello. Contrariamente a quanto ipotizzato da teorie consolidate secondo cui la presa di decisione sarebbe localizzata in aree cerebrali specifiche e ben delimitate, i nuovi dati suggeriscono che si tratti invece di un processo ampiamente distribuito. Le aree cerebrali coinvolte mostrano un livello di coordinazione straordinariamente elevato, suggerendo l’esistenza di una rete neurale interconnessa che opera in sinergia per compiere scelte e valutazioni.

Rendere visibile e misurabile l’attività di centinaia di migliaia di neuroni simultaneamente non è stato semplice. I ricercatori hanno dovuto fare affidamento su avanzatissime tecniche di imaging neuronale ad alta risoluzione, combinate con algoritmi di intelligenza artificiale per l’analisi dei dati. L’impiego di queste tecnologie ha permesso non solo di osservare l’attività cerebrale nel dettaglio, ma anche di tracciarne l’evoluzione nel tempo e in risposta a stimoli esterni, rendendo così possibile una rappresentazione dinamica e tridimensionale del cervello in azione.

Mappa per il futuro della neurologia

Questa nuova mappa non rappresenta soltanto un traguardo accademico, ma anche un punto di partenza per una nuova era della neurologia e della neuropsichiatria. Potrebbe infatti contribuire allo sviluppo di terapie più mirate per disturbi neurologici e mentali, come l’Alzheimer, la schizofrenia e i disturbi dello spettro autistico, che si ritiene coinvolgano anomalie nella comunicazione tra regioni cerebrali.

La possibilità di comprendere con maggiore precisione come il cervello sano funziona in tempo reale è fondamentale per identificare le deviazioni patologiche. Conoscere la rete di attività neuronale in condizioni normali diventa, quindi, la chiave per diagnosticare, prevenire e curare disfunzioni su base neurologica.

Questo traguardo arriva pochi mesi dopo un altro studio fondamentale, che aveva già attirato l’attenzione della comunità scientifica per aver prodotto la mappa più completa mai realizzata delle connessioni e delle cellule presenti nel cervello di topo. Tuttavia, se quella precedente era una mappa anatomica – statica, per così dire – l’attuale rappresentazione è funzionale: restituisce un’immagine dinamica di come i neuroni si attivano, comunicano e si organizzano in tempo reale.

In questo senso, la nuova mappa rappresenta il complemento perfetto alla precedente. Se prima sapevamo “dove” si trovavano le cellule e in che modo erano collegate, ora possiamo vedere “quando” e “come” esse interagiscono per dar vita ai processi mentali.







Il cervello del topo come modello sperimentale

L’uso del cervello del topo come modello non è casuale. Questo roditore rappresenta da decenni uno degli organismi più studiati in ambito neuroscientifico per la sua somiglianza strutturale e funzionale con il cervello umano, pur nella sua ovvia semplicità. Le scoperte fatte nel cervello murino sono spesso trasferibili, almeno in parte, alla comprensione del cervello umano, fornendo un’importante base sperimentale su cui sviluppare ulteriori studi.

In questo caso, la decisione di concentrare l’attenzione sul cervello del topo ha consentito ai ricercatori di lavorare con un sistema nervoso complesso ma gestibile, permettendo la raccolta di dati su larga scala con un’efficienza ineguagliabile.

Il progetto dell’International Brain Laboratory coinvolge anche competenze di fisica, ingegneria, informatica, matematica e persino filosofia della mente. L’interazione fra questi ambiti consente di affrontare il problema della coscienza e delle funzioni cognitive complesse da angolazioni diverse ma complementari.

Un passo più vicino alla comprensione della mente

La realizzazione della prima mappa funzionale del cervello di un mammifero in attività costituisce dunque un progresso straordinario verso uno degli obiettivi più ambiziosi della scienza moderna: comprendere il funzionamento della mente.

Patricia Iori