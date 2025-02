Il primo caso di suicidio assistito in Lombardia riaccende il dibattito sul fine vita in Italia. Una donna di 50 anni, affetta da sclerosi multipla progressiva, ha posto fine alle sue sofferenze grazie all’auto-somministrazione di un farmaco letale fornito dal Servizio sanitario nazionale. Il percorso, durato nove mesi, ha seguito la procedura stabilita dalla Corte costituzionale, ma evidenzia ancora le difficoltà burocratiche per chi sceglie questa strada.

Una decisione consapevole

In Lombardia, una donna di 50 anni affetta da sclerosi multipla progressiva ha scelto di porre fine alla sua vita attraverso il suicidio medicalmente assistito. La paziente, primo caso ad aver attuato il suicidio assistito in Lombardia, costretta da decenni a una condizione di totale dipendenza, ha ottenuto l’accesso alla procedura prevista dalla sentenza 242/2019 della Corte costituzionale.

Dopo un percorso burocratico lungo nove mesi, il Servizio sanitario nazionale le ha fornito il farmaco letale e la strumentazione necessaria per l’auto-somministrazione, permettendole di morire nella sua abitazione, circondata dai suoi cari e assistita dal medico Mario Riccio. Il caso lombardo si afferma come sesto in tutta Italia.

Il percorso burocratico e le condizioni richieste

Il cammino per ottenere l’accesso al suicidio assistito non è stato semplice. La paziente aveva presentato la sua richiesta nel maggio del 2024, e solo a luglio le autorità sanitarie avevano confermato il possesso dei requisiti stabiliti dalla Corte costituzionale.







Tra questi, la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli, la presenza di una patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili e la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Superate le verifiche, l’azienda sanitaria lombarda ha infine autorizzato la fornitura del farmaco, consentendo alla donna di esercitare la propria volontà nel gennaio 2025.

Un caso senza precedenti nella Regione Lombardia

Si tratta del primo caso di suicidio assistito in Lombardia e del sesto in Italia. A livello nazionale, il dibattito sul fine vita è ancora aperto e controverso, con posizioni contrastanti tra chi sostiene il diritto all’autodeterminazione e chi teme derive pericolose. La vicenda della donna lombarda rappresenta un precedente significativo, soprattutto in una regione che, fino ad ora, aveva dimostrato una maggiore resistenza nell’affrontare il tema.

Il quadro normativo italiano

L’Associazione Luca Coscioni, da anni impegnata nella battaglia per il riconoscimento del diritto al suicidio assistito, ha sottolineato come la Regione Lombardia abbia dovuto rispettare un dovere istituzionale, portando inevitabilmente così ad un processo che ha richiesto più di nove mesi d’attesa, con una serie di verifiche e passaggi amministrativi complessi per il personale medico coinvolto.

Attualmente, in Italia non esiste una legge organica sul suicidio assistito. La sentenza della Corte costituzionale del 2019 ha stabilito che, in determinate condizioni, una persona affetta da gravi patologie può accedere a questa pratica senza che il personale sanitario rischi sanzioni penali. Tuttavia, l’assenza di una normativa chiara rende il processo incerto e disomogeneo tra le diverse regioni.

La Regione Toscana, unica in Italia, ha recentemente approvato una legge sul fine vita che regolamenta criteri e procedure per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. Il presidente Eugenio Giani ha definito la normativa “un forte messaggio di civiltà”, ribadendo la necessità di un intervento del legislatore nazionale per uniformare la materia su tutto il territorio italiano.

Il primo caso di suicidio assistito in Lombardia nel dibattito pubblico e politico

La vicenda ha riacceso il dibattito politico. In Lombardia, il Consiglio regionale ha respinto il progetto di legge sul fine vita promosso dall’Associazione Luca Coscioni, sostenendo che la questione dovrebbe essere affrontata a livello nazionale. La maggioranza di centrodestra ha ribadito la propria contrarietà a interventi regionali in materia, mentre alcuni esponenti dell’opposizione hanno evidenziato l’urgenza di una regolamentazione chiara per evitare incertezze e disuguaglianze territoriali.

A livello nazionale, il tema resta divisivo. Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e figura di riferimento per il Partito Democratico, ha dichiarato che il Parlamento dovrebbe seguire l’esempio della sua regione e legiferare sul fine vita, riprendendo i principi già espressi dalla Corte costituzionale.

Intanto, il caso lombardo segna un punto di svolta: fino all’autunno del 2024, dieci richieste di suicidio assistito erano state presentate agli ospedali lombardi, ma nessuna era mai stata accolta. La storia della cinquantenne lombarda rappresenta quindi un precedente importante che potrebbe influenzare il futuro delle normative italiane sul fine vita.

“La mia breve vita è stata intensa e felice, l’ho amata all’infinito e il mio gesto di porre fine non ha significato che non l’amassi”, ha scritto la donna come ultimo messaggio.

Lucrezia Agliani