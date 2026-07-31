La memoria della Shoah deve molto alle testimonianze di chi riuscì a sopravvivere ai campi di sterminio nazisti. Tra queste, quella di Primo Levi occupa un posto centrale. Nato a Torino il 31 luglio 1919, fu deportato ad Auschwitz nel 1944 e trasformò la propria esperienza in una delle opere più importanti del Novecento, offrendo un racconto lucido della disumanizzazione prodotta dal sistema concentrazionario.

Quando Primo Levi nacque, il 31 luglio 1919, a Torino, nessuno avrebbe potuto immaginare che il suo nome sarebbe diventato indissolubilmente legato alla memoria della Shoah. Laureato in chimica, iniziò la propria vita professionale negli anni in cui le leggi razziali fasciste colpivano gli ebrei italiani, limitandone diritti, lavoro e possibilità di studio.

Dopo l’8 settembre 1943 aderì a un piccolo gruppo della Resistenza attivo nelle montagne della Valle d’Aosta. Arrestato dalle milizie fasciste, dichiarò di essere ebreo, scelta che gli evitò l’accusa di attività partigiana ma lo condusse prima al campo di Fossoli e poi alla deportazione nel campo di concentramento e sterminio di Auschwitz-Monowitz, uno dei complessi che componevano il sistema di Auschwitz.

L’arrivo ad Auschwitz

Il viaggio verso la Polonia durò diversi giorni, stipati nei carri bestiame insieme a centinaia di altri deportati. All’arrivo, i prigionieri venivano sottoposti alla selezione. Molti furono inviati direttamente alle camere a gas. Levi venne destinato al lavoro forzato.

Nei suoi scritti descrisse con precisione il funzionamento del lager. La privazione del nome, sostituito da un numero tatuato sul braccio, la fame costante, il freddo, il lavoro estenuante e la violenza sistematica facevano parte di un meccanismo studiato per annientare progressivamente la persona prima ancora del corpo.

Grazie alla sua formazione di chimico riuscì a ottenere un impiego all’interno del laboratorio della fabbrica IG Farben, condizione che gli garantì una possibilità di sopravvivenza leggermente maggiore rispetto ai lavori più pesanti. Anche quella posizione, però, rimaneva all’interno di un sistema fondato sullo sfruttamento e sulla morte.

La liberazione e il ritorno in Italia

Nel gennaio 1945, con l’avanzata dell’Armata Rossa, le SS evacuarono il campo costringendo migliaia di prigionieri alle cosiddette marce della morte. Levi non venne trascinato in quella ritirata perché era ricoverato nell’infermeria del campo dopo essersi ammalato di scarlattina.

La liberazione non coincise con un immediato ritorno a casa. Il viaggio attraverso l’Europa devastata dalla guerra durò molti mesi e sarebbe diventato il tema del libro La tregua, nel quale raccontò l’incertezza, gli incontri e le difficoltà affrontate prima di riuscire a rientrare a Torino.

Se questo è un uomo

Pochi anni dopo il ritorno iniziò a scrivere Se questo è un uomo, pubblicato per la prima volta nel 1947.

L’opera non nacque soltanto dall’esigenza di ricordare. Levi avvertiva il bisogno di comprendere ciò che aveva vissuto e di trasmetterlo alle generazioni successive con il massimo rigore possibile. Il libro evita la retorica e rinuncia a ogni forma di enfasi. Attraverso una scrittura essenziale ricostruisce la quotidianità del lager, mostrando come il sistema concentrazionario fosse progettato per cancellare identità, dignità e solidarietà.

Nel corso degli anni Se questo è un uomo è diventato uno dei testi fondamentali per lo studio della Shoah ed è stato tradotto in decine di lingue.

La responsabilità della memoria

Primo Levi dedicò gran parte della propria vita a incontri con studenti, conferenze e attività di divulgazione. Riteneva che il ricordo dello sterminio non dovesse trasformarsi in una commemorazione rituale, ma rappresentare uno strumento per comprendere i meccanismi che rendono possibile la persecuzione di interi gruppi umani.

Tra le sue riflessioni più note vi è quella contenuta ne I sommersi e i salvati, pubblicato nel 1986. In quest’opera approfondì il funzionamento del sistema concentrazionario, il tema della responsabilità individuale e collettiva e la cosiddetta “zona grigia”, espressione con cui descrisse la complessità dei rapporti tra vittime e oppressori all’interno dei lager.

Le sue analisi hanno influenzato storici, filosofi e studiosi della memoria, contribuendo a superare letture semplicistiche della violenza nazista.

Un’eredità che continua a parlare

L’opera di Primo Levi rappresenta ancora oggi uno dei principali punti di riferimento per comprendere la Shoah e il funzionamento dei regimi fondati sulla disumanizzazione dell’altro. Le sue pagine mostrano che la persecuzione non nasce improvvisamente, ma si sviluppa attraverso discriminazioni, esclusioni e un progressivo svuotamento della dignità umana.

La sua testimonianza continua a essere letta nelle scuole, studiata nelle università e tradotta in tutto il mondo perché affronta questioni che vanno oltre la storia del Novecento. Il rapporto tra memoria e responsabilità, il valore della testimonianza e la difesa della dignità della persona restano temi centrali anche nel presente.

Ricordare Primo Levi non significa soltanto ricordare un sopravvissuto ad Auschwitz. Significa riconoscere il valore di chi scelse di trasformare un’esperienza estrema in una testimonianza rigorosa, convinto che comprendere il passato fosse una condizione indispensabile per impedire che tragedie simili potessero ripetersi.