Cercare di appropriarsi di ricorrenze simboliche, o sbiadirne la memoria, è una nota strategia dei poteri autoritari. Non stupisce quindi che nel 1923 il fascismo cancellò la Festa dei Lavoratori del Primo Maggio. Una ricorrenza simbolo dei principi socialisti, che celebra i lavoratori e le loro lotte.

Primo Maggio: le origini della Festa dei Lavoratori

Il Primo Maggio, conosciuto anche come Festa dei Lavoratori, si celebra dal 1890 per commemorare le lotte del movimento operaio, in particolare quelle per la riduzione della giornata lavorativa a otto ore. La data fu scelta in ricordo dello sciopero del 1º maggio 1886 a Chicago, durante il quale la polizia represse duramente i manifestanti, causando morti e arresti.

La Festa dei Lavoratori è strettamente legata al movimento socialista, e fu proprio la Seconda Internazionale a istituire ufficialmente la ricorrenza durante il congresso di Parigi. Si decise che ogni primo giorno di maggio, da quel momento in poi, sarebbe stato dedicato all’unità dei lavoratori di tutto il mondo. Quindi, tra la Festa dei Lavoratori, il socialismo e l’internazionalismo c’è da sempre un legame forte, tanto storico quanto politico.

Colpire i simboli (dopo aver colpito le persone)

Prima di fondare il partito che sarebbe diventato il braccio armato del capitalismo, Benito Mussolini militò per anni nel partito socialista. Per anni si disse vicino alla classe operaia, fomentò scioperi e aizzò moti popolari. Con il partito non finì bene, spesso in disaccordo con la linea ufficiale, ne venne espulso.

Contribuì allora a formare i fasci d’azione rivoluzionaria, poi fasci italiani di combattimento, assaggi in anteprima del futuro partito omonimo. In quel momento, da quel movimento, nacque lo squadrismo, che si pose come obiettivo primario la distruzione del movimento operaio e dei valori che lo guidavano. Le violenze squadriste colpirono per primo l’Avanti!, il giornale del partito socialista, per poi passare alle sedi del movimento, alle manifestazioni, ai moti contadini, alle famiglie e ai singoli militanti.

Una volta preso il potere, il fascismo sapeva di dover cancellare la cultura e la storia operaia, la sua identità di classe. E quale simbolo più potente del Primo Maggio Festa dei Lavoratori? Una delle più grandi conquiste del movimento operaio, la giornata lavorativa di otto ore, aveva una data dedicata, una celebrazione che univa i lavoratori e ricordava le loro vittorie.

Un decreto del 1923, pochi mesi dopo la marcia su Roma, abolì la Festa dei Lavoratori e sostituì la ricorrenza del Primo Maggio con quella del 21 aprile, il Natale di Roma. La guerra ai lavoratori e alle lavoratrici non si fermò lì: alle donne, per legge, vennero preclusi incarichi dirigenziali e limitati i posti di lavoro; la parola “lavoro” venne cancellata anche dalla denominazione del ministero dedicato, che da Ministero dell’Industria, del Commercio e del Lavoro divenne Ministero dell’Economia Nazionale. La cancellazione del diritto di sciopero arrivò pochi anni più tardi.







…ma i simboli non muoiono

Ma non bastò un decreto a cancellare la memoria. Per quanto la repressione possa essere forte, i diritti guadagnati sono difficili da dimenticare. La Festa dei Lavoratori continuò a essere celebrata ogni Primo Maggio, nonostante tutto. I festeggiamenti divennero piccoli atti di ribellione e resistenza. Si organizzavano cortei segreti, azioni simboliche, volantini e scritte sui muri in tutta Italia. I tentativi di controllo disperato dei fascisti raggiunsero i massimi livelli del grottesco.

La caccia alle cravatte rosse

Oreste Lizzadri, sindacalista socialista, organizzò nel 1937 un modo originale per ricordare il Primo Maggio. Propose che quel giorno tutti indossassero una cravatta rossa. I fascisti e la polizia, scoperta la natura della manifestazione, andarono in giro minacciando preventivamente le persone di non farlo. Arrivato il giorno, anche i cittadini ignari della protesta, che per puro caso indossavano una cravatta rossa, vennero fermati, obbligati a toglierla e portati in commissariato. Nemmeno mostrare la tessera del partito o le onorificenze fasciste di massimo grado servì a fermarli. Dubbiosi sull’esatta gradazione di rosso, gli agenti arrestarono ogni sfumatura, dal rosa più pallido al rosso più acceso.

La scatola dei ricordi

La CGIL possiede un archivio storico che contiene testimonianze di quegli anni. Una collezione di ricordi preziosi che la responsabile Ilaria Romeo condivide spesso nei suoi articoli divulgativi su Collettiva, rivista del sindacato. Sono ricordi su cui dovremmo tornare spesso per non farli sbiadire. Eccone alcuni:

«mia madre, con altre donne del quartiere, tagliava delle lenzuola e con dei coloranti rossi le trasformava in bandiere da appendere il Primo Maggio dove era possibile o sui ponti della ferrovia. Erano piccole azioni clandestine, anche se rischiose, ma era l’unico modo per festeggiare il giorno dei lavoratori»

Luciana Romoli, partigiana bambina.

«Il mio studio fu devastato due o tre volte. Vidi un Paese di violenti, gli anni Venti furono il periodo della sopraffazione fascista. Molti erano intimiditi da quelle violenze e sostenevano che non si dovevano provocare i fascisti, per non indurli a infierire. Questo non è mai stato il mio atteggiamento. Sono stato bastonato perché il Primo Maggio andavo in giro con una cravatta rossa. Sono stato mandato all’ospedale perché, nella ricorrenza della sua morte, ho appeso alle mura di Savona una corona di alloro in memoria di Giacomo Matteotti. Sono stato arrestato per aver diffuso un giornale significativo: ‘Sotto il barbaro dominio fascista’. Ho vissuto i miei vent’anni così e non me ne pento»

Sandro Pertini, politico.

«Ero in carcere a San Vittore a Milano per certi volantini clandestini. Fu una giornata di grande tensione giacché il carcere ospitava i sicari che avevano pugnalato Matteotti, Domini, Volpi, eccetera. Ci fu una specie di saluto mattutino da cella a cella a base di imprecazioni contro Mussolini e i suoi sicari, di viva il Primo Maggio e viva Matteotti. Da una cella fu esposto un cencio rosso che mise in subbuglio la direzione del carcere»

Pietro Nenni, politico.

Il Primo Maggio del 1945

È facile immaginare l’atmosfera di quel primo Primo Maggio di libertà dal racconto di Anita Contini, la moglie di Giuseppe Di Vittorio, fondatore della CGIL.

«Ho assistito in seguito a centinaia di manifestazioni, ma quel Primo Maggio resterà tuttavia, per me, indimenticabile […] Piazza del Popolo non fu mai così bella, mi sembra, come quella mattina di sole: lunghi cortei di lavoratori, le bandiere bianche, rosse e tricolori alte nel vento, giungevano da ogni quartiere della città, accompagnati dalle bande dei tranvieri e dei ferrovieri […] Tutti portavano abiti lisi e i volti apparivano segnati dalle lunghe privazioni, e tuttavia un’intima gioia, una fiducia in sé, uno slancio di speranza, sembrava animare e spingere la folla. Risuonavano i canti e grida di evviva. Gruppi di giovani, seduti per terra in cerchio, cantavano inni partigiani. Le ragazze distribuivano coccarde tricolori e garofani rossi»

Una Festa dei Lavoratori ancora sgradita

Ancora oggi, il Primo Maggio suscita tensioni e un velato tentativo di delegittimazione. Nel 2023 il governo Meloni scelse proprio questa data per approvare il decreto lavoro, la misura che aboliva il reddito di cittadinanza. Ma negli anni sono state innumerevoli le polemiche: obiettivo principale il Concertone di Roma, dal cui palco non sono mai mancati messaggi di protesta e resistenza.

Ricordare il divieto dei fascisti al Primo Maggio è importante. I regimi, ieri come oggi, non cancellano solo le date: cancellano la memoria collettiva, svuotano di senso le parole o cercano di appropriarsene, spingono i lavoratori a pensarsi come individui isolati, mai come classe. Delegittimare la Festa dei Lavoratori significa cercare di colpire una tradizione di diritti conquistati, di conflitti sociali e di solidarietà. Per questo il Primo Maggio continua a dare fastidio. E per questo vale ancora la pena difenderlo.

Sara Pierri