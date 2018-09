Il Primo ministro britannico Theresa May ha detto che resterà coerente con il suo piano per i futuri scambi commerciali con l’UE, nonostante la forte opposizione dei sostenitori della Brexit.

Il Sunday Times ha recentemente riportato le dichiarazioni degli avversari della strategia Brexit di May, che intendono sottoporle nuove proposte per orientarsi verso una rottura più netta con l’Unione Europea. La risposta del Primo ministro, pubblicata proprio oggi sul Sunday Telegraph, arriva dunque forte e chiara: non ci saranno compromessi con Bruxelles sulle negoziazioni del futuro rapporto tra Regno Unito e Unione Europea.

Le dichiarazioni di luglio

A luglio, il Primo ministro May aveva dichiarato che il Regno Unito avrebbe lasciato il mercato unico ma sarebbe rimasto in un’area di libero scambio per quanto riguarda i beni e il settore agroalimentare, regolato da accordi doganali e un comune regolamento con l’UE. Inoltre, il Primo ministro aveva aggiunto che avrebbe fatto di tutto per rispettare l’impegno di evitare di ristabilire una «frontiera dura» con le infrastrutture doganiere al confine con l’Irlanda.

La proposta aveva immediatamente suscitato l’opposizione dei sostenitori di una Brexit più rigida, che pensano che il piano del ministro May faccia restare il Regno Unito troppo vicino all’UE, disonorando il voto dei cittadini sul referendum del 2016. Le dichiarazioni del ministro May, poi, avevano provocato le dimissioni del Segretario di Stato per gli affari esteri Boris Johnson e del Segretario di Stato per l’uscita dall’Unione europea David Davis. Allo stesso tempo, contro Theresa May si erano schierati anche quanti sperano che non ci sarà alcuna Brexit, mentre i leader dell’UE continuano a chiedersi se il piano della ministra possa essere attuabile, sottolineando che sono necessari altri compromessi.

Il Primo ministro britannico si è difesa da tutti i suoi oppositori, affermando che da quando i due ministri hanno consegnato le loro dimissioni, ci sono stati «veri progressi» nelle negoziazioni della Brexit e che, sebbene ci siano ulteriori negoziazioni da fare, «Vogliamo lasciare l’UE con un buon accordo e siamo certi che riusciremo a raggiungerlo».









Non ci sarà un secondo referendum

Il Primo ministro May ha sottolineato ancora una volta che non ci sarà nessun secondo referendum sulla Brexit. «Fare la stessa domanda ancora una volta sarebbe un grave tradimento della nostra democrazia – e un tradimento di quella fiducia».

Il conto alla rovescia

Gli oppositori della Brexit e i fautori di una Brexit più rigida sperano di intralciare le trattative in corso tra il ministro May e Bruxelles, trattative che devono trovare la loro forma definitiva entro il 18 e 19 ottobre, data del Consiglio europeo.

Ma la data limite potrebbe cambiare. Michel Barnier, uno dei negoziatori sulla Brexit, ha affermato che le negoziazioni dovevano concludersi entro metà novembre, aggiungendo: «È possibile. Quello di cui abbiamo bisogno non è il tempo, ma decisioni politiche».

La Brexit è programmata per il 30 marzo 2019 e Londra e Bruxelles devono ancora raggiungere un accordo per gettare le basi di una relazione futura. Il Primo ministro May, però, è fiduciosa: «i prossimi mesi saranno critici nel determinare il futuro del nostro Paese, ma sono determinata a soddisfare la decisione democratica del popolo britannico».

Margaret Petrarca