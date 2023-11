Primo Osservatorio italiano della gentilezza coordinato dal MIG

Oggi, 13 Novembre, è la giornata mondiale della gentilezza e per questa occasione, è stato promosso il primo Osservatorio italiano della gentilezza e del comportamento. Esso è coordinato dal Movimento italiano per la gentilezza (MIG), un ente no profit fondato nel 2001 e diretto da Natalia Re. L’Osservatorio sarà un’istituzione indipendente e svilupperà progetti di ricerca sul valore sociale, ambientale ed economico della gentilezza. Il MIG presenterà anche una nuova campagna di sensibilizzazione e fra i testimonial ci saranno Gaetano Aronica, Maria Grazia Cucinotta e Stefania Auci

La giornata della gentilezza

Ogni anno, dal 2000 in poi, si celebra la giornata della gentilezza, nata per volere del Japan Small Kindness Movement, istituita a Tokyo nel 98′. Questa giornata, è servita, e continua a servire, per ricordarsi l’esistenza della gentilezza e anche ad evidenziare le buone azioni compiute nella comunità. In onore di questa giornata nasce così, il primo Osservatorio italiano della gentilezza, ed è coordinato dal Movimento italiano per la gentilezza (MIG).

Il MIG nasce nel 2001, con lo scopo di diffondere e far sì che venisse promosso l’uso della gentilezza nella società in modo da poter favorire la coesione sociale. Dal 2023 questo movimento è diretto dalla presidente Natalia Re, una manager e un’attivista culturale e ambientale. Il suo programma riguarda quattro linee guida, ispirate al Global Goal 11 di Agenda 2030 ed è collegato al World Kindness Movement di Tokyo.

La presidente Re, fortemente legata al concetto delle gentilezza, vuole sottolineare come essa non sia un concetto astratto:

“siamo abituati a pensare alla gentilezza come un elemento accessorio, un plus relazionale, in realtà dovremmo rivendicarne il diritto . Nel concetto di gentilezza, infatti, risiedono le basi del vivere comune, il rispetto dell’altro, delle differenze e delle leggi dello Stato, la gentilezza è lo strumento che ci aiuta a vivere e interagire con il prossimo in maniera virtuosa”.

Qual è la missione del primo Osservatorio Italia della gentilezza?

La missione dell’Osservatorio, sarà quella di analizzare gli effetti concreti della gentilezza sulla società contemporanea. Svilupperà varie indagini tra cui:

gentilezza in relazione all’aumento del PIL;

studio sul mondo delle carceri, già nel dettaglio ciò che riguarda la riabilitazione e il reinserimento dei detenuti.

Quest’ultima analisi, rappresenta un ambito di progetti portati avanti dal MIG, un esempio è “la scuola di emozione“, che è stata sviluppata insieme insieme all’Osservatorio Antigone presso il carcere di Palermo.

L’Osservatorio vedrà la collaborazione di enti pubblici e privati,

Natalia Re, ha affermato che l’idea di base per costruire l’Osservatorio è stata quella di dargli una direzione chiara e, che potesse contribuire alla creazione di una società più giusta:

“con il nostro progetto vogliamo fornire ai decisori e alle amministrazioni dati tangibili che possano supportarli nelle scelte quotidiane”.

Inoltre, attraverso i canali social del MIG, in occasione della giornata della gentilezza, viene lanciato anche un decalogo che riassume i passi per un’interazione più “gentile” fra persone, che sarà protagonista nella campagna di sensibilizzazione: “Stereotipi falsi miti, linguaggi e comportamenti“. Questa campagna sarà volta a diffondere i principi su cui il Movimento si basa. La campagna ha il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana. Tra i testimonial del Mig ci sono:

l’attrice Maria Grazia Cucinotta;

l’attore Gaetano Aronica;

la scrittrice di best seller Stefania Auci.

Tutti e tre saranno i protagonisti della nuova campagna di sensibilizzazione.

Con la speranza che questo possa rappresentare un’iniziativa volta ad inneggiare il valore della gentilezza e, come essa possa rappresentare un importante mezzo per combattere le cattiverie contro cui ogni giorno siamo destinati a scontrarci.

Ambra Vanella