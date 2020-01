Primo personaggio trans di Marvel in arrivo, l’annuncio di Kevin Feige

MCU compie un ulteriore passo avanti verso l’inclusione. Dopo l’annuncio di un amore omosex nella pellicola The Eternals, è in arrivo il primo personaggio trans di Marvel.

Durante un intervento presso la NYFA, è stato chiesto a Feige se ci fosse la possibilità di vedere al cinema il primo personaggio trans di Marvel. Il presidente ha confermato, spiegando che sarà presente in uno dei film che gli Studios stanno attualmente girando.

Pensiamo al successo di Captain Marvel e Black Panther, vogliamo che i film riflettano il pubblico e che tutti gli spettatori si vedano rappresentati sullo schermo.

In materia di inclusione, Marvel aveva già annunciato che avrebbe portato sullo schermo un personaggio omosessuale per la prima volta nella sua storia. Si tratta di The Eternals, cinecomic che uscirà nelle sale americane il 6 novembre. All’inizio dello scorso anno, Feige aveva dichiarato:

È sposato. Ha una famiglia. E questo è solo una parte di quello che è.

Le reazioni all’annuncio del primo personaggio trans di Marvel

Dopo l’annuncio, in molti hanno cercato di indovinare di quale film si tratterà. Marvel, infatti, attualmente ha diversi progetti in produzione. Tra questi, Black Widow, che uscirà a maggio di quest’anno, e Black Panther 2 e Guardians of the Galaxy 3, le cui riprese non sono ancora iniziate. Alcuni pensano che il primo personaggio trans di Marvel potrebbe comparire in Thor: Love and Thunder, pellicola che vedrà il ritorno di Valkyrie, eroina dichiaratamente omosessuale.

Tra le tante reazioni, la notizia ha suscitato l’entusiasmo di Mark Ruffalo. L’interprete di Hulk ha condiviso la notizia sul suo profilo Twitter, accompagnata dal commento “Go Marvel!!”

Inoltre, Marvel ha fatto sapere che nella pellicola The Eternals comparirà il suo primo supereroe sordo. In Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, in uscita a maggio 2021, invece, vedremo sullo schermo il primo supereroe asiatico-americano nella storia degli Studios.

Laura Bellucci