Primo soccorso: da settembre verrà insegnato nelle scuole italiane

La sperimentazione “Buona Scuola” Dopo le varie sperimentazioni, l’insegnamento del primo soccorso all’interno delle scuole italiane, sembra non essere più un miraggio. Al termine della sperimentazione nazionale, quello che emerge è sicuramente un risultato positivo. Il progetto previsto dalla legge sulla Buona Scuola è durato tutto l’anno scolastico. Gli studenti coinvolti sono stati circa 4500, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. Le province ad essere coinvolte nella sperimentazione sono state molte tra cui Taranto, Sassari, Salerno, Campobasso, Latina, Perugia, Macerata, Padova, Trieste.





Una grande operazione culturale, che vede l’Italia ai primi posti nel mondo e maglia rosa per l’iniziativa

che ha riguardato le lezioni ai bambini dell’asilo. Mario Balzanelli, organizzatore dei corsi del 118

Il Primo Soccorso nelle scuole

I corsi saranno proporzionati all’età anagrafica degli studenti. L’obiettivo principale per i piccoli delle scuole materne sarà, quello di saper riconoscere i pericoli più importanti. L’attenzione sarà sull’importanza di chiedere aiuto ad un adulto e sulla memorizzazione del numero attivo, per le chiamate d’emergenza. Alle elementari si insegnerà a riconoscere un arresto cardiaco e verrà fatto praticare il relativo massaggio. Si illustreranno anche le modalità efficaci per estrarre un corpo estraneo, dalle vie aeree. Alle scuole medie i corsi verteranno sulla respirazione artificiale, sulle modalità per fermare un’emorragia e sulla medicazione momentanea di ustioni e ferite varie. Nelle scuole superiori si imparerà ad utilizzare il defibrillatore nell’adulto e in età pediatrica, a stabilizzare il collo e immobilizzare gli arti.