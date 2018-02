La principessa Mako costretta a rinviare le nozze al 2020

Non tutte le favole sono destinate ad avere un lieto fine. Ne è un esempio la storia d’amore della Principessa giapponese Mako, che sta incontrando numerosi ostacoli lungo il suo cammino.

La principessa Mako, figlia di Akishino, secondogenito dell’imperatore Akihito, avrebbe dovuto sposarsi il prossimo 4 novembre con il fidanzato Kei Komuro, suo coetaneo e compagno di studi di origine borghese, ma le loro nozze sono state rimandate al 2020.

I rumors circolati negli ultimi giorni, sono stati confermati dall’Agenzia della Casa imperiale nipponica. Secondo quanto riportato dal comunicato stampa diffuso, gli eventi che dovevano condurre al matrimonio della giovane coppia saranno riprogrammati, a partire dal rito tradizionale ‘Nosai no Gi’ del 4 marzo, in cui sarebbe stato annunciato il fidanzamento ufficiale della coppia.

I motivi del rinvio

Sempre secondo quanto dichiarato dalle fonti ufficiali, i motivi che hanno portato la Casa reale a posticipare le nozze avrebbero a che fare con i numerosi cerimoniali e impegni istituzionali che interesseranno la famiglia reale giapponese il prossimo anno, primi fra tutti l’abdicazione dell’attuale monarca e la successiva ascensione al trono del principe Naruhito.









La stessa principessa Mako in un comunicato ha riconosciuto di aver sottovalutato quali sono i tempi necessari per i preparativi della cerimonia e ha chiesto «scusa per l’immaturità dimostrata nel voler affrettare la decisione». Dopo l’annuncio ufficiale, la coppia ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti che nel frattempo si erano radunati davanti alla residenza della principessa e all’uscita dell’ufficio legale di Tokyo dove Kimuro lavora.

Secondo alcune indiscrezioni, oltre ai motivi istituzionali, dietro alla scelta di posticipare le nozze ci sarebbe anche un’altra ragione. Negli ultimi tempi diversi settimanali locali hanno pubblicato una storia che riguarda delle questioni in sospeso nella famiglia ‘borghese’ del futuro sposo.

Sembrerebbe che la futura suocera della principessa Mako avrebbe chiesto e ottenuto un prestito dal suo ex compagno per finanziare l’istruzione del figlio, e che questo prestito di circa 4 milioni di yen – l’equivalente di 30mila euro – non sia mai stato restituito. Tuttavia si tratta di un’indiscrezione che non è stata né confermata né smentita durante la conferenza stampa tenuta dall’Agenzia imperiale.

Secondo le regole del rigido statuto del trono del Crisantemo, la più antica monarchia ereditaria esistente al mondo, se la principessa Mako deciderà di convolare a nozze con un uomo non appartenente ad una stirpe reale, dovrà rinunciare al suo status nobiliare di principessa e a ogni prerogativa legata alla casa reale.

Simona Specchio