Una nuova procedura per la produzione di vasi sanguigni artificiali

La formazione di nuovi vasi sanguigni, scientificamente nota come angiogenesi, è una delle maggiori sfide affrontate da scienziati e medici nella guarigione delle ferite e negli impianti tissutali. Ora, la Texas A&M University ha realizzato una piattaforma basata sull’argilla per costruire speciali proteine che potrebbero rivelarsi utili nella formazione dei vasi sanguigni. La ricerca è stata recentemente pubblicata nella rivista Advanced Biosystems.

Il team di ricerca è guidato dai membri del Nanomaterials Inspired e Tissue Engineering Lab presso il Dipartimento di Ingegneria Biomedica. Insieme hanno sviluppato una tecnologia che produce un nuovo tipo di argilla bidimensionale, noto anche come nanosilicati. Questa tecnologia, utilizzando nanosilicati, può fornire varie proteine ​​specializzate note come fattori di crescita. Esse poi stimoleranno la formazione di nuovi vasi sanguigni.

Il team ha progettato l’argilla in modo tale ch’essa possa prolungare il rilascio di proteine grazie alla sua elevata area di superficie e le proprietà di carica. Questo serve per dare tempo ai vasi sanguigni di svilupparsi, secondo il dott. Akhilesh K. Gaharwar, assistente professore di ingegneria biomedica al Texas A&M.









Vene d’argilla

Ha detto Gaharwar:

“Le nanoparticelle di argilla funzionano come piccoli magneti deboli che trattengono i fattori di crescita all’interno degli idrogel polimerici e rilasciano molto lentamente. Il rilascio prolungato di dosi di fattori di crescita fisiologicamente rilevanti è importante per evitare problemi a causa di alte dosi, come la brusca formazione di tessuto.”

La dottoressa Kayla Bayless, co-investigatrice della ricerca del Dipartimento di Medicina Molecolare e Cellulare presso il Centro di Scienza della Salute A&M del Texas, afferma:

“L’argilla può anche organizzare la crescita. Inoltre, aiuta anche a prevenire la crescita anormale e a moderare l’attività delle cellule circostanti.”

Gaharwar ha anche commentato che questa ricerca avrà un impatto significativo sulla formazione della prossima generazione di impianti bioattivi, rendendo le nanoparticelle di argilla la nuova piattaforma tecnologica per la produzione di fattori di crescita.

Roberto Bovolenta