Oggi, 14 agosto, si tiene l’ultimo atto del processo a Jimmy Lai, imprenditore ed attivista imputato ad Hong Kong a seguito delle proteste del 2020 contro la legge sulla sicurezza nazionale voluta dal governo della Repubblica Popolare Cinese. Tra accuse intimidatorie e dibattiti internazionali, Lai rischia fino all’ergastolo. Cosa ci dobbiamo aspettare?

L’indipendenza di Hong Kong: un’autonomia solo promessa

Con la dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984, si stabilisce il trasferimento di sovranità alla Repubblica Popolare Cinese del territorio di Hong Kong, che diverrà parte dello Stato cinese nel 1997 secondo il principio “un Paese, due sistemi”: viene stabilito un regime di autonomia speciale che garantisce una distinzione rispetto alla Cina continentale per quanto riguarda il sistema economico e soprattutto giuridico di Hong Kong.

Eppure, l’autonomia di quest’ultimo viene messa in discussione già dai primi anni successivi all’indipendenza, con il tentativo della Cina continentale, già nel 2003, di approvare una legge di sicurezza nazionale relativa alla regione ad amministrazione speciale di Hong Kong. L’obiettivo è limitare i movimenti indipendentisti e criminalizzare qualsiasi atto finalizzato a sovvertire la Repubblica Popolare Cinese. La manovra non riesce a causa delle forti proteste interne.

Ma se è vero che la storia si ripete, nel 2020 un testo ancor più restrittivo viene approvato dal Comitato permanente, organo legislativo più alto della Cina continentale, aggirando il Consiglio legislativo della regione autonoma cui era attribuita la competenza dall’articolo 23 del Legge Fondamentale di Hong Kong. Il modello è sovrapponibile alla legge sulla sicurezza nazionale di un’altra regione amministrativa speciale, quella di Macao, la cui sovranità è passata dal Portogallo alla Repubblica Popolare Cinese nel 1999.

La legge sulla sicurezza nazionale: applicazione e repressione

Il testo definitivo ha suscitato forti critiche da parte di quasi tutta la comunità internazionale, in particolare dopo l’integrazione ad opera del Consiglio legislativo della regione autonoma il 19 marzo di quest’anno. Sono previste pene fino all’ergastolo per reati di tradimento, insurrezione e sabotaggio alla sicurezza nazionale. Viene ampliata la definizione del reato di sedizione, in maniera tale da includervi l’incitamento all’odio contro i leader del partito comunista cinese, con pene fino a dieci anni di reclusione.

Di rilevanza è soprattutto l’articolo 38, che estende l’applicazione anche ai soggetti non residenti ad Hong Kong: di fatto, potenzialmente ogni individuo è sottoposto alla legge ed alla sua pena. Ad accentuare l’ingerenza della Cina continentale ci pensa poi l’Ufficio per la salvaguardia della sicurezza nazionale, istituito dalla legge stessa per gestirne l’applicazione ed interamente composto da funzionari cinesi.









Amnesty International: “luogo di repressione e autocensura”

Come rivela una ricerca di amnesty international, l’80 per cento delle persone sottoposte a procedimenti nel territorio di Hong Kong sono state ingiustificatamente criminalizzate:

“Dall’analisi dei 255 casi individuali di applicazione della legislazione vigente dal 30 giugno 2020, in quasi 90 casi su 100 è stata negata la libertà su cauzione e le persone hanno dovuto attendere in media 11 mesi in carcere prima di essere processate”.

66 procedimenti su 78 hanno riguardato l’espressione legittima delle proprie idee, senza alcuna prova di condotte violente o di incitamento alla violenza.

“I tribunali hanno negato la libertà su cauzione in 129 casi relativi alla sicurezza nazionale, corrispondenti all’89 per cento del totale. In questi 129 casi, la durata media della detenzione è stata di 328 giorni. In 52 casi (il 40,3 per cento del totale) il tempo trascorso in carcere prima del processo o del patteggiamento è stato pari o superiore a un anno”.

Il processo a Jimmy Lai

Tra i soggetti imputati spicca il caso di Jimmy Lai, imprenditore e attivista pro-democratico che oggi vede volgere al termine il processo che lo ha impegnato per quasi tre anni. Già nel 1989, dopo il massacro di piazza Tiananmen, Lai inizia a criticare il governo di Pechino, schierandosi apertamente con i movimenti democratici. Nel 1995, fonda il quotidiano Apple Daily, facendosi portavoce delle istanze pro-democrazia. E, a quanto pare, inizia a dare un po’ troppo fastidio: diviene così bersaglio di atti intimidatori, pressioni economiche e di diverse perquisizioni mirate tra il 2020 ed il 2021.

A seguito di vari arresti e altrettante condanne, subisce specifici provvedimenti limitativi della libertà di circolazione e di espressione, per esempio sui social media. In particolare, il suo patrimonio viene congelato, comportando la chiusura del quotidiano Apple Daily. Jimmy Lai sta attualmente scontando una pena detentiva di cinque anni e nove mesi, come affermato dal figlio Sebastien in conferenza stampa al parlamento europeo.

Nonostante la dimensione internazionale acquisita nel tempo dal suo caso, Lai si trova nuovamente sotto processo dal dicembre 2023, sempre per violazione della legge sulla sicurezza nazionale. Come riportato da Reuters, nel luglio 2024 il tribunale di Hong Kong ha rigettato la richiesta di archiviazione per insufficienza di prove, proseguendo l’agonizzante procedimento. Oggi si tiene l’ultimo atto del processo simbolo della repressione ad Hong Kong, in attesa che, senza giuria, tre giudici nominati dal governo si ritirino per deliberare.

Lorenzo Faranda