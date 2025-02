Uno dei casi di pedofilia più sconvolgenti della storia francese torna sotto i riflettori con l’apertura del processo a Joël Le Scouarnec, ex chirurgo accusato di aver abusato di centinaia di giovani pazienti durante la sua carriera. Il procedimento, che si svolge a Vannes, in Bretagna, farà luce su decenni di violenze commesse in ambito ospedaliero e sulle prove schiaccianti emerse nel corso delle indagini. La vicenda ha scosso profondamente l’opinione pubblica e riacceso il dibattito sulla protezione dei minori e la responsabilità delle istituzioni sanitarie.

Un processo atteso da anni

Si è aperto oggi a Vannes, in Bretagna, il processo a Joël Le Scouarnec, ex chirurgo francese accusato di abusi sessuali su centinaia di giovani pazienti. L’uomo, 74 anni, ha ammesso la sua responsabilità in numerosi episodi di stupro e violenza sessuale avvenuti tra il 1989 e il 2014 in una decina di ospedali. La maggior parte delle vittime, 299 in totale, erano minorenni – in un’età media di 11 anni – e spesso incoscienti a causa dell’anestesia.

Il processo, che durerà circa quattro mesi, rappresenta uno degli scandali di pedofilia più gravi mai emersi: iniziato lunedì 24 febbraio, è considerato uno dei più importanti processi della storia della Francia sulle violenze sessuali. La pena massima che può rischiare ammonta a 20 anni di carcere.

Le prove schiaccianti contro l’imputato

L’indagine ha avuto una svolta decisiva nel 2017, quando durante una perquisizione nella casa dell’ex medico sono stati trovati diari dettagliati in cui annotava nomi, età e abusi inflitti alle vittime. Questi documenti, insieme alle testimonianze di sopravvissuti e familiari, hanno permesso agli inquirenti di ricostruire decenni di violenze coperte dal ruolo professionale del chirurgo.

In particolare, gli inquietanti documenti messi agli atti nel processo a Joël Le Scouarnec riportano dettagli, caratteristiche e nominativi di tutte le sue vittime; inoltre, il medico scriveva sul suo diario personale il tipo di abuso che faceva nei confronti dei bambini.

Le Scouarnec, già condannato nel 2020 a 15 anni di carcere per abusi su quattro minori, rischia ora una nuova pena fino a 20 anni.

Il dolore delle vittime e la difficoltà di ricordare

Molti degli ex pazienti hanno sofferto di amnesia dissociativa, una condizione psicologica che cancella parzialmente o completamente i ricordi traumatici. Alcune delle vittime hanno raccontato di avere avuto solo flebili reminiscenze dei momenti dell’abuso, spesso avvenuti mentre erano in fase di risveglio post-operatorio.

Nel corso degli anni, il numero delle vittime si è ridotto: se nelle prime indagini si erano rivelate circa 350 vittime, nel 2022 il giudice istruttore decise di far cadere in prescrizione decine di violenze. In molti casi, alcune delle vittime non hanno ammesso le violenze subite, altre si sono suicidate.







Il processo a Joël Le Scouarnec ha suscitato una forte reazione nell’opinione pubblica. Davanti al tribunale di Vannes si sono radunati attivisti per i diritti delle vittime di violenza, esibendo cartelli con slogan come “L’impunità è finita” e “Silenzio = violenza”.

Il caso ha riacceso il dibattito sulla protezione dei minori nelle strutture sanitarie e sulla necessità di maggiori controlli nei confronti del personale medico.

Un passato di segreti e omertà

Le Scouarnec aveva già avuto problemi con la giustizia: nel 2005 era stato condannato per possesso di materiale pedopornografico, ma aveva continuato a esercitare la professione senza restrizioni. La sua ex moglie ha dichiarato di non aver mai sospettato nulla, nonostante nei suoi scritti il medico parlasse apertamente della propria devianza. “Sono un pedofilo da decenni”, avrebbe ammesso l’imputato durante le indagini, e così scriveva anche nel suo diario personale.

Questo caso solleva interrogativi inquietanti su come un medico con precedenti simili abbia potuto continuare a operare indisturbato per così tanto tempo. Gli investigatori e le associazioni per la tutela dei minori chiedono ora un rafforzamento delle verifiche sui professionisti della sanità, per evitare che simili atrocità possano ripetersi in futuro. Il processo a Joël Le Scouarnec in corso rappresenta un momento cruciale per le vittime e per la giustizia francese, chiamata a dare una risposta ferma e definitiva a uno dei più gravi scandali della sua storia recente.

Il processo a Joël Le Scouarnec è iniziato ieri e durerà per circa quattro mesi: le udienze si terranno, per il momento, tutte nell’aula più grande del tribunale di Vannes. Ad oggi, numerose sono le discussioni sul luogo definitivo del processo: c’è chi sostiene la necessità di spostarlo a Parigi, mentre altri, anche nell’interesse delle vittime e delle loro famiglie, credono che sia importante rimanere in Bretagna, proprio nella regione in cui si sono consumati gli abusi nel corso degli anni.

Lucrezia Agliani