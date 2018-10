E’ iniziato alle 9:00 il processo con rito abbreviato a porte chiuse nei confronti di Luca Traini, composta dall’Accusa rappresentata dal procuratore Giovanni Giorgio e dal sostituto Stefania Ciccioli; e dalla Difesa sostenuta dall’avvocato Giancarlo Giulianelli. Tredici le parti civili ammesse al processo: le sei persone finite nel raid, due scampate all’attacco, una donna che si è vista la propria auto danneggiata, i locali “Terminal” e “Babau”, il PD di Macerata, che si è visto la propria sede attaccata da Traini con svariati colpi di pistola ed infine il Comune di Macerata.

La procura per l’imputato chiede una pena di 12 anni di reclusione per i reati di strage aggravata dall’odio razziale e porto abusivo d’arma.

Il processo si apre con le parole dell’imputato in Corte D’Assise, che, leggendo le frasi scritte su un foglio, ha dichiarato:

Non provo nessun odio razziale. Volevo fare giustizia contro i pusher per il bombardamento di notizie sullo spaccio diffuso anche a causa dell’immigrazione: anche la mia ex fidanzata assumeva sostanze. In carcere ho maturato una nuova cognizione dei fatti. Ho avuto un’infanzia difficile, ma non sono né matto né borderline. Il mio gesto non è collegato al colore della pelle: un poco di buono può essere sia bianco sia nero. Ringrazio, infine, giudici e forze dell’ordine che stanno riportando la situazione alla normalità