Secondo gli inquirenti, Vincenzo Petrocciani, con le sue testimonianze, potrebbe portare a un’importante svolta nel processo Stirpe, nato dal maxi blitz a Brancaccio, grande quartiere industriale di Palermo. Qui è stato svelato un enorme giro criminale di estorsioni: 47 casi scoperti e mai denunciati. Numerose attività erano sottoposte a estorsione del pizzo e nessuno aveva il coraggio di denunciare. Diversi sono stati processati per favoreggiamento, perché si sono rifiutati di testimoniare. Il Processo Stirpe II ha già portato a condanne per oltre due secoli di carcere, ma ora arriva una svolta con Petrocciani, che si pensa sia a conoscenza anche di importanti fatti relativi all’omicidio, a febbraio 2024, di Giancarlo Romano, figura emergente della cosca mafiosa della zona.

Chi è Vincenzo Petrocciani?

Vincenzo Petrocciani, 43 anni, è stato condannato a 11 anni di carcere, in primo grado, nell’ambito del processo Stirpe sulle estorsioni mafiose a Brancaccio. Non è una figura di spicco all’interno della cosca ma si pensa sia a conoscenza di informazioni importanti per ricostruire soprattutto le dinamiche di potere mafiose nella zona.

Ha deciso di testimoniare e diventare collaboratore di giustizia durante il processo in appello che si sta svolgendo in questi giorni. Le sue testimonianze arrivano in un momento decisivo, dopo l’omicidio di Giancarlo Romano, figura legata al capomafia Antonino Lo Nigro e determinata a riportare la mafia “agli antichi fasti”. Ma anche dopo l’arresto, a novembre 2024, di Gaetano Savoca, 58 anni, detto “il biondo”, storico boss che era tornato a guidare il clan dopo anni di carcere.

Processo Stirpe e Mafia a Brancaccio

Il processo Stirpe nasce dopo una grande operazione messa a punto nel 2021, che ha svelato una cinquantina di casi di estorsione e portato al fermo di 16 persone, tra Roccella, Ciaculli e Brancaccio, accusate a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata, traffico e detenzione di stupefacenti e possesso di armi. Tra i fermati c’è stato anche Giuseppe Greco, detto “il senatore”, figlio del boss mafioso defunto Michele Greco, conosciuto come “il papa”.







Le indagini sono durante due anni e hanno restituito “il quadro di una porzione di territorio fortemente condizionata dalla presenza dell’associazione criminale, dove gli stessi imprenditori o commercianti, prima di avviare le loro attività, avvertivano la necessità di essere autorizzati dal referente mafioso della zona”. A essere colpiti erano supermercati, autodemolitori, macellerie, discoteche, imprese di costruzioni. Nessuno denunciava anzi chiedeva di non comparire nei “libri sulle estorsioni” così da eludere i controlli della polizia.

A luglio 2025, però, il titolare di un’officina, imparentato con la stessa famiglia mafiosa Lo Nigro, ha denunciato, facendo arrestare due persone. Prima di recarsi dai carabinieri, aveva chiesto la mediazione di Cosimo Lo Nigro, fratello di Antonino. Sarebbe questo il sintomo che qualcosa sta cambiando nelle dinamiche di potere, in una zona che tante inchieste hanno denunciato essere gestita da Cosa Nostra, che tra traffico di droga e pizzo guadagna milioni.

Il quartiere Brancaccio è tristemente noto per essere il luogo dove è stato assassinato nel 1993 Don Pino Puglisi, parroco per anni impegnato nel contrasto alla mafia locale. Allo stesso tempo, è un importante polo industriale, dove le mafie però sono fin troppo infiltrate. Il processo Stirpe, in corso da anni, mira a fare emergere ancora molte dinamiche mafiose taciute e la testimonianza del nuovo pentito viene considerata decisiva. Nell’udienza di venerdì prossimo, ci si aspetta che Vincenzo Petrocciani faccia nomi e sveli aneddoti sull’associazione mafiosa locale.

Martina Portello