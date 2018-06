Profilo laureati 2017: classe sociale decisiva in scelta e possibilità di studio

Con l’avvento della crisi economica alcune differenze a livello sociale si sono acuite di più rimarcando ulteriormente numerosi divari nella società. Oggi, nonostante la crisi possa considerarsi passata, una di queste differenze permane. Si tratta della disponibilità allo studio, ovvero le capacità economiche e sociali degli individui sul prosieguo degli studi a seconda del ceto sociale di provenienza.









Come ha dimostrato Almalarea nella sua ultima indagine sul profilo dei laureati nel 2017, chi proviene da famiglie con difficoltà economiche o con genitori con bassi titoli di studio tende a studiare di meno e quando arriva all’università sceglie corsi di laurea brevi. Parimenti, chi proviene da una famiglia benestante e con almeno un genitore laureato tende a proseguire con gli studi universitari dopo il diploma.

Ma l’estrazione sociale non determina soltanto il percorso accademico bensì anche quello scolastico. Infatti, anche la scelta dell’istituto superiore dipende dalla posizione sociale di partenza.

Il background scolastico

Nello specifico, le percentuali evidenziate da Almalaurea sono le seguenti. L’84% dei diplomati con almeno un genitore laureato ha deciso di iscriversi all’università, percentuale che scende al 65% per coloro che hanno i genitori diplomati; invece, il 46% si iscrive all’università se entrambi i genitori possiedono un titolo di scuola dell’obbligo e il 41% con genitori aventi solo la licenza elementare.









In pratica, una volta all’università, proseguono gli studi solo coloro con alle spalle famiglie culturalmente ed economicamente avvantaggiate. Una riprova di ciò sono le lauree brevi che hanno ulteriormente accentuato le disuguaglianze. Solo gli studenti che hanno le risorse si iscrivono a lauree magistrali a ciclo unico o lauree specialistiche; chi, invece, non ha le capacità per proseguire si ferma alla laurea breve.

Per quanto riguarda la provenienza scolastica i dati confermano quanto detto sull’estrazione sociale. Dei laureati del 2017, solo l’1,8% possiede un diploma di istituto professionale, il 19% un diploma di istituto tecnico e il 67% un diploma liceale.

Il peso dell’estrazione sociale

Vediamo ora i dati relativi ai singoli ceti sociali cui provengono gli studenti. Il 21% dei laureati nel 2017 è figlio di operai e impiegati. Questo dato cala a seconda del tipo di laurea. Infatti, il 23,5% ha una laurea triennale, il 21,4% una laurea magistrale e solo il 15% una magistrale a ciclo unico.

Per converso, sempre secondo il rapporto Almalaurea, sono i figli della classe media o del lavoro esecutivo a scegliere gli istituti professionali (38%), mentre solo l’8,7% dei diplomati al liceo classico proviene da questo comparto sociale. Infine, solo il 13% di chi frequenta istituti professionali proviene dalla classe elevata.









Il disagio di incorrere in difficoltà nell’accesso universitario da parte dei diplomati professionali è testimoniato dai numeri. Solo 3 studenti su 10 riescono a iscriversi a un corso di laurea, mentre i restanti 7 non ne hanno le capacità. Dopo l’iscrizione si mantiene alto il tasso di frequenza: il 71% dei diplomati professionali frequenta assiduamente i corsi previsti dal piano di studi, esattamente come i diplomati liceali (82%).

Emerge, infine, una sostanziale insoddisfazione negli studenti degli istituti professionali a proposto del tipo di studi intrapresi. Alla domanda posta da Almalaurea sul desiderio di cambiare scuola fatta prima dell’inizio degli studi e a un anno dalla fine degli studi, il divario fra le risposte è abissale. Prima dell’inizio degli studi professionali solo il 14% degli studenti manifestava il desiderio di cambiare scuola; dopo un anno dal diploma la percentuale passa al 41%. Tale forte insoddisfazione nella scelta degli studi non si registra nei diplomi tecnici o liceali.

Nicolò Canazza