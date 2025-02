Le recenti decisioni dell’amministrazione Trump di accelerare l’approvazione di numerosi progetti sui combustibili fossili hanno suscitato forti proteste degli ambientalisti in tutto il Paese. Secondo i gruppi ecologisti, questa mossa rappresenta un tentativo di eludere le normative ambientali esistenti, con potenziali danni irreparabili per le acque e le paludi americane.

La politica dell’amministrazione si inserisce nel contesto di una serie di misure che mirano a “sbloccare” la produzione di energia, già in forte espansione, con l’obiettivo di sostenere l’industria dei combustibili fossili.







Trump spinge per nuovi permessi sui progetti sui combustibili fossili

L’US Army Corps of Engineers ha introdotto una nuova classificazione di permessi d’emergenza per i progetti infrastrutturali, applicabili a una vasta gamma di attività, tra cui la costruzione di oleodotti e centrali a gas. La giustificazione per questa accelerazione è un ordine esecutivo firmato da Trump, che proclama uno “stato di emergenza energetica” nel Paese, un concetto che, secondo i critici, sarebbe infondato.

Nonostante gli Stati Uniti stiano già estraendo più petrolio e gas di qualsiasi altra nazione nella storia, l’amministrazione continua a sostenere la necessità di un incremento della produzione energetica. Secondo quanto dichiarato nell’ordine esecutivo, le agenzie sono incoraggiate a utilizzare tutte le disposizioni legali possibili per facilitare il rilascio dei permessi, minimizzando le procedure di revisione ambientale.

Questi cambiamenti permetterebbero di approvare in tempi molto brevi 688 richieste di permessi, tra cui oltre 100 riguardanti progetti di gasdotti e impianti a gas. Gli attivisti temono che ciò possa bypassare le revisioni ambientali fondamentali, con impatti devastanti per l’ecosistema.

Gli ambientalisti in allarme per la distruzione delle paludi negli Stati Uniti

La reazione degli ambientalisti è stata immediata e forte. Secondo Matt Rota, direttore senior dell’organizzazione ecologista Healthy Gulf, la spinta dell’amministrazione Trump per una revisione d’emergenza dei permessi per la distruzione delle paludi è una mossa palese per aggirare le leggi ambientali e accelerare i progetti sui combustibili fossili a danno delle paludi e delle comunità locali. “Questo progetto d’emergenza aumenterà il cambiamento climatico, distruggerà le paludi e lascerà le persone più vulnerabili”, ha dichiarato Rota durante una conferenza stampa.

In effetti, le paludi minacciate da questi progetti svolgono un ruolo essenziale nel contrastare i cambiamenti climatici. Questi ecosistemi sono tra i principali assorbitori di gas serra, riducendo la quantità di carbonio presente nell’atmosfera. Inoltre, le paludi proteggono le comunità costiere da eventi climatici estremi come gli uragani, assorbendo grandi quantità di acqua e fungendo da barriera contro le ondate di tempesta.

“Ogni acro di palude può assorbire fino a un milione di galloni d’acqua, proteggendo le comunità dalle devastanti mareggiate causate dagli uragani, che sono sempre più intensi a causa del cambiamento climatico”, ha spiegato Rota.

Nonostante le preoccupazioni ambientali, l’amministrazione Trump insiste sul fatto che il Paese stia affrontando un’emergenza energetica, una retorica utilizzata anche in passato durante la campagna elettorale per giustificare l’espansione della produzione di combustibili fossili. Ma l’idea che gli Stati Uniti abbiano bisogno di un ulteriore incremento della produzione sembra difficile da sostenere, considerando che già oggi il Paese è il maggiore produttore mondiale di petrolio e gas.

Secondo David Bookbinder, direttore delle politiche legali presso l’Environmental Integrity Project, l’amministrazione sta usando false affermazioni di emergenza per accelerare l’approvazione dei progetti sui combustibili fossili.

Tra i progetti prioritari, ci sono gasdotti destinati a essere costruiti nelle paludi della Louisiana e del Texas, e la controversa Enbridge Line 5, che attraversa il Wisconsin e il Michigan. Questo progetto prevede la costruzione di un tunnel per seppellire un oleodotto sotto due dei Grandi Laghi, mettendo a rischio le risorse idriche e le persone che dipendono da esse per l’acqua potabile, l’occupazione e il turismo.

“Se approvato, questo progetto metterà a rischio la nostra acqua dolce e milioni di persone che ne dipendono, in cambio dei profitti di una compagnia petrolifera straniera”, ha affermato Sean McBrearty, direttore dell’organizzazione Clean Water Action nel Michigan.

I limiti legali e le possibili azioni legali

Gli ambientalisti temono che l’uso dei permessi d’emergenza possa avere conseguenze gravi, non solo per l’ambiente ma anche per la salute delle persone. Le norme ambientali, come la National Environmental Policy Act, sono state pensate per garantire che i progetti infrastrutturali vengano valutati attentamente, considerando gli impatti sul territorio e sulle persone.

La decisione di ignorare queste valutazioni per accelerare i progetti sui combustibili fossili è vista come un pericolo per il futuro dell’ambiente. Gli attivisti prevedono che questa mossa sarà oggetto di azioni legali, con l’obiettivo di fermare l’applicazione di permessi che potrebbero danneggiare in modo irreparabile le risorse naturali.

La decisione dell’amministrazione Trump di accelerare i progetti sui combustibili fossili è destinata a essere un tema di intensi dibattiti legali e politici. Le proteste degli ambientalisti continuano a crescere, in quanto gli effetti di queste politiche potrebbero avere ripercussioni devastanti per il clima e per le generazioni future.

Elena Caccioppoli