La prevenzione degli incendi boschivi rappresenta una delle sfide più urgenti per la tutela dell’ambiente e della biodiversità. Negli ultimi anni, i cambiamenti climatici e l’azione antropica hanno aumentato la frequenza e l’intensità di questi fenomeni, rendendo necessaria un’azione coordinata tra istituzioni, associazioni e cittadini. In questo contesto si inserisce il progetto OFF: Out Forest Fires, promosso dal WWF Italia con il co-finanziamento di Fondazione Cariplo e conclusosi recentemente. L’iniziativa ha posto l’accento sulla prevenzione, coinvolgendo attivamente le comunità locali per rendere il territorio più resiliente agli incendi boschivi.

Il problema degli incendi boschivi in Italia

Gli incendi boschivi costituiscono una delle principali minacce per le foreste italiane, con gravi conseguenze sul piano ambientale, economico e sociale. Le fiamme distruggono ecosistemi preziosi, riducono la biodiversità, contribuiscono all’erosione del suolo e aggravano l’inquinamento atmosferico con il rilascio di CO2. Inoltre, questi eventi comportano ingenti costi per la collettività in termini di spegnimento, ripristino ambientale e danni alle infrastrutture.

Le cause degli incendi possono essere di origine naturale, come fulmini e autocombustione, ma nella maggior parte dei casi sono legate all’attività umana: abbandono di rifiuti, accensione di fuochi in aree non consentite, incendi dolosi o colposi. La consapevolezza e il coinvolgimento delle comunità locali diventano quindi fondamentali per ridurre il rischio e prevenire le catastrofi.

Il progetto OFF: obiettivi e strategia

Il progetto OFF: Out Forest Fires è nato nel 2023 con l’obiettivo di promuovere un modello di gestione territoriale basato sulla prevenzione e sulla partecipazione attiva della popolazione. La strategia adottata dal WWF Italia si è focalizzata su tre pilastri principali:

Sensibilizzazione e formazione: coinvolgendo cittadini, agricoltori, allevatori e volontari in attività educative per migliorare la conoscenza dei rischi legati agli incendi boschivi e delle buone pratiche di prevenzione. Monitoraggio e gestione del territorio: attraverso la creazione di reti locali in grado di individuare situazioni di pericolo e intervenire tempestivamente con azioni preventive. Dialogo e collaborazione: promuovendo il confronto tra amministrazioni locali, enti di protezione ambientale e comunità per costruire strategie condivise di mitigazione del rischio.







Il coinvolgimento della comunità

Uno degli aspetti più innovativi del progetto OFF è stato il coinvolgimento diretto di chi vive quotidianamente il territorio. Il WWF Italia ha organizzato incontri pubblici, workshop e attività sul campo per formare i cittadini su come riconoscere i segnali di pericolo e adottare comportamenti virtuosi per ridurre il rischio di incendi.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva di agricoltori e allevatori, figure chiave nella gestione del paesaggio rurale. La manutenzione dei boschi e delle aree agricole, la pulizia dei sottoboschi e l’uso sostenibile delle risorse naturali sono pratiche fondamentali per prevenire la propagazione degli incendi. Inoltre, i volontari coinvolti nel progetto hanno ricevuto una formazione specifica per il monitoraggio del territorio, segnalando tempestivamente situazioni di pericolo alle autorità competenti.

Risultati e impatto del progetto

Il progetto OFF ha lasciato un’eredità importante in termini di consapevolezza e capacità di risposta della comunità locale agli incendi boschivi:

Maggiore sensibilizzazione : grazie alle campagne informative, un numero crescente di cittadini ha acquisito conoscenze utili per prevenire gli incendi e adottare comportamenti responsabili.

: grazie alle campagne informative, un numero crescente di cittadini ha acquisito conoscenze utili per prevenire gli incendi e adottare comportamenti responsabili. Reti di monitoraggio attive : la creazione di gruppi locali di osservazione ha permesso di ridurre i tempi di intervento e migliorare la gestione delle emergenze.

: la creazione di gruppi locali di osservazione ha permesso di ridurre i tempi di intervento e migliorare la gestione delle emergenze. Collaborazione istituzionale rafforzata: il dialogo tra enti pubblici, forze dell’ordine, associazioni ambientaliste e popolazione ha portato a strategie più efficaci nella prevenzione e gestione degli incendi.

Le buone pratiche per prevenire gli incendi

Il progetto OFF ha promosso un insieme di buone pratiche che possono essere adottate da tutti per contribuire alla riduzione del rischio incendi:

Evitare di accendere fuochi in aree a rischio , soprattutto nei periodi più caldi e secchi.

, soprattutto nei periodi più caldi e secchi. Non abbandonare rifiuti infiammabili come vetro, mozziconi di sigaretta o residui di plastica nei boschi.

come vetro, mozziconi di sigaretta o residui di plastica nei boschi. Pulire i terreni agricoli e i margini delle strade per eliminare la vegetazione secca che potrebbe alimentare le fiamme.

per eliminare la vegetazione secca che potrebbe alimentare le fiamme. Partecipare alle attività di monitoraggio e segnalare situazioni di pericolo alle autorità locali.

Il progetto OFF ha dimostrato come la prevenzione degli incendi boschivi non possa basarsi esclusivamente sulle attività di spegnimento, ma debba partire da un coinvolgimento attivo della popolazione e dalla gestione sostenibile del territorio. La sinergia tra enti pubblici, associazioni e cittadini si è rivelata una strategia vincente per aumentare la resilienza del territorio e proteggere il patrimonio naturale italiano.

Patricia Iori