È arrivato il progetto Sensi+, una nuova veste del progetto Sensi. L’iniziativa, che aveva già riscosso attenzione nel corso della sua prima edizione, torna con un’impostazione rinnovata e un orizzonte d’azione più ampio, mantenendo al centro la volontà di abbattere le barriere che ostacolano la partecipazione attiva delle persone con disabilità. Tuttavia, a differenza della versione precedente, Sensi+ si propone oggi come un vero e proprio laboratorio di sperimentazione e innovazione sociale, capace di coniugare tecnologia, accessibilità e autodeterminazione.

Verso un’accessibilità intelligente e diffusa

Nel cuore del progetto vi è una concezione moderna e dinamica dell’accessibilità, che non si limita all’adeguamento fisico degli spazi, ma si espande alla mobilità autonoma, alla fruizione dei servizi pubblici e privati, e alla partecipazione attiva alla vita sociale e culturale. In questo senso, Sensi+ rappresenta una risposta concreta alle molteplici forme di esclusione che ancora oggi colpiscono le persone con disabilità in diversi contesti della quotidianità.

Tra gli obiettivi primari del programma vi è quello di sviluppare soluzioni tecnologiche personalizzate che possano adattarsi ai diversi tipi di disabilità, supportando le persone nel raggiungimento di una maggiore autonomia. Dall’utilizzo di app dedicate per la navigazione urbana assistita, all’adozione di sensori intelligenti per l’interazione con l’ambiente, fino alle piattaforme digitali per l’accesso ai servizi, ogni intervento è pensato per potenziare le capacità individuali e abbattere le barriere invisibili che ancora persistono.

Un cambio di paradigma: dalla disabilità all’opportunità

Ciò che rende Sensi+ un progetto di rottura rispetto ad altre iniziative nel settore è il suo approccio radicalmente innovativo alla disabilità. Non più solo una condizione da supportare o assistere, ma un’opportunità per ripensare l’organizzazione della società in funzione della diversità. In quest’ottica, la tecnologia non è vista come uno strumento ausiliario, ma come un fattore abilitante, capace di rendere le persone con disabilità protagoniste attive della propria vita.

Il progetto mira, infatti, a coinvolgere direttamente gli utenti finali — persone con disabilità, famiglie, caregiver — nella fase di co-progettazione delle soluzioni, creando un ecosistema partecipativo e condiviso. Questo metodo, basato sull’ascolto e sulla valorizzazione delle esperienze dirette, consente di sviluppare interventi che rispondano a bisogni reali, concreti e spesso trascurati dalle politiche standardizzate.

Sensi+ come catalizzatore di reti territoriali

Sensi+ non è soltanto un programma tecnologico, ma un motore di trasformazione sociale e culturale che agisce anche a livello territoriale. Uno degli elementi distintivi è infatti la creazione di reti locali di collaborazione, che vedono la partecipazione attiva di enti pubblici, istituzioni, aziende, centri di ricerca, associazioni e cittadini. Questo approccio integrato consente di realizzare azioni coordinate e sinergiche su più livelli, generando un impatto duraturo e diffuso.

Nel concreto, le città coinvolte nel progetto diventano laboratori di accessibilità diffusa, dove si sperimentano modelli innovativi di fruizione dello spazio pubblico, di accesso ai trasporti e di interazione con i servizi digitali. L’intento è duplice: da un lato, migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità; dall’altro, creare un modello replicabile su scala nazionale, capace di influenzare positivamente le politiche pubbliche in materia di inclusione.







Tecnologie inclusive al servizio dell’autonomia

Al centro della progettualità di Sensi+ vi è una forte componente tecnologica, intesa non come fine a sé stessa ma come mezzo per promuovere l’autonomia individuale. Tra gli strumenti messi in campo figurano dispositivi wearable, sistemi di realtà aumentata per l’orientamento, software di riconoscimento vocale, e soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per l’interazione uomo-macchina.

Inoltre, Sensi+ promuove anche la formazione digitale delle persone con disabilità e dei loro familiari, affinché possano utilizzare in modo consapevole e indipendente le tecnologie disponibili. Questo processo di alfabetizzazione digitale è fondamentale per garantire un reale empowerment, evitando che l’innovazione si trasformi in un’ulteriore forma di esclusione.

Un impegno che guarda al futuro

La nuova versione del progetto segna un passo avanti decisivo rispetto all’edizione precedente, non solo per l’estensione delle aree di intervento, ma anche per la visione strategica di lungo periodo. L’obiettivo è costruire una società in cui l’accessibilità non sia più un’eccezione o una concessione, ma un principio strutturale integrato in ogni aspetto della vita pubblica e privata.

In questa prospettiva, Sensi+ si inserisce perfettamente nel quadro delle politiche europee e internazionali sull’inclusione, proponendosi come un modello virtuoso da osservare e replicare. La sua capacità di coniugare innovazione, partecipazione e impatto sociale ne fa un esempio di best practice nel campo della disabilità e dell’accessibilità.

Dalla teoria alla pratica: l’importanza della sperimentazione

Non meno rilevante è l’aspetto sperimentale del progetto, che si concretizza in prototipi, test sul campo e monitoraggio continuo dei risultati. Questo approccio empirico permette di correggere eventuali criticità, adattare le soluzioni alle esigenze specifiche dei territori e garantire un’evoluzione costante delle proposte.

Ogni fase è accompagnata da un processo di valutazione partecipativa, in cui gli stessi beneficiari sono chiamati a esprimere opinioni, suggerimenti e feedback. Ciò contribuisce a consolidare un circolo virtuoso di miglioramento continuo, nel quale il sapere esperienziale diventa una risorsa fondamentale per l’innovazione sociale.

Patricia Iori