Lo scorso weekend, il Presidente USA Donald Trump ha lanciato il Project Freedom: una nuova operazione in Medio Oriente per riaprire lo Stretto di Hormuz, bloccato dal giorno dell’aggressione israelo-statunitense all’Iran. La reazione della Repubblica Islamica non si è fatta attendere, così come le perplessità degli alleati. Ma gli Stati Uniti garantiscono: “non stiamo cercando lo scontro”.

Lo Stretto di Hormuz: snodo commerciale e interessi geopolitici

Dal 28 febbraio, giorno in cui gli USA hanno iniziato l’operazione Epic Fury ad danni dell’Iran, lo stretto di Hormuz è diventato il centro del conflitto. Con una media di 20 milioni di barili al giorno, circa il 25% del commercio globale di petrolio transita attraverso il canale. A questo si devono aggiungere anche le esportazioni di GNL da Qatar e Emirato Arabi Uniti, che insieme rappresentano quasi il 20% del mercato mondiale di gas (dati IEA).

Con l’aggressione israelo-statunitense e la chiusura dello stretto da parte dell’Iran, i prezzi dell’energia sono saliti fino a raggiungere a inizio marzo il prezzo di 157,66 dollari al barile, superando il massimo storico registrato nel 2008. Di conseguenza, si sono alzate le bollette (+19,2% secondo ARERA) e sono aumentati i profitti dei gruppi petroliferi, portando un +23,18% a Eni.

Se in un primo momento le fluttuazioni dei beni energetici facevano comodo alla lobby finanziaria legata al Presidente statunitense, adesso sembra che Trump abbia cambiato postura, con l’obiettivo di garantire il transito delle navi attraverso lo Stretto per contenere i prezzi energetici, e quindi i danni all’economia reale.

Project freedom: in difesa o all’attacco?

Il 3 maggio, il Presidente Donald Trump ha lanciato il Project Freedom: operazione volta a coordinare la ripresa del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, assicurando condizioni di transito in sicurezza. Secondo quanto riferito da Axios,

“la nuova iniziativa per lo Stretto di Hormuz non prevederà necessariamente la scorta delle navi commerciali. […] La marina statunitense fornirà alle navi mercantili informazioni sulle migliori rotte marittime nello stretto, in particolare per quanto riguarda quelle non minate dall’esercito iraniano”.

Il Presidente statunitense, cha ha definito l’iniziativa come un “gesto umanitario”, ha assicurato che qualsiasi ostacolo all’operazione “dovrà purtroppo essere contrastato con fermezza”.









Le dichiarazioni della classe dirigente USA

L’ammiraglio Brad Cooper, capo del comando interforze statunitense per il Medio Oriente (CENTCOM), ha spiegato che saranno coinvolti più di 15mila militari e centinaia di jet, droni ed elicotteri.

Subito dopo il lancio dell’operazione, il segretario americano al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato:

“abbiamo il pieno controllo dello Stretto di Hormuz. Lo stiamo riaprendo. Ora sarebbe un buon momento per i partners internazionali per esercitare pressione sull’Iran. Esorto i cinesi a unirsi a noi nel sostenere questa operazione internazionale”.

La reazione dell’Iran

La reazione dell’Iran non si è fatta attendere: il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha descritto il Project Freedom come un vicolo cieco:

“Gli eventi a Hormuz dimostrano chiaramente che non esiste una soluzione militare a una crisi politica. Mentre i colloqui fanno progressi grazie al generoso sforzo del Pakistan, gli Stati Uniti dovrebbero evitare di essere trascinati di nuovo nel pantano da malintenzionati”.

E dalle parole sembra essersi passati ai fatti. Come riferito da Press TV, l’esercito islamico dell’Iran, Artesh, avrebbe impedito ai cacciatorpediniere americani di entrare nello Stretto di Hormuz, a seguito di avvertimento da parte della Marina. La stampa iraniana riporta che due missili avrebbero colpito una fregata Usa dopo che la nave avrebbe tentato di entrare nello stretto. Un funzionario statunitense, citato da Axios, nega che la nave sia stata colpita.

Cosa dobbiamo aspettarci?

Il rianimarsi del conflitto ha portato diversi paesi alleati a esporre le loro perplessità: l’agenzia di sicurezza marittima britannica ha segnalato la presenza di mine navali, definendo il transito lungo le rotte designate “estremamente complesso”. Alcuni armatori hanno dichiarato che non riprenderanno le normali operazioni senza garanzie chiare da parte dell’Iran.

Nonostante l’obiettivo di riaprire il conflitto potrebbe non essere del tutto estraneo all’amministrazione statunitense, il capo del Pentagono Pete Hegseth ha chiarito come il Project Freedom sia diverso da Epic Fury:

“Questo piano è di natura difensiva, di durata limitata e con l’unico obiettivo di proteggere le navi commerciali neutrali. Non stiamo cercando lo scontro”.

Lorenzo Faranda