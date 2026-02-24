In una giornata politica intensa, la proposta di legge per l’introduzione di un congedo parentale paritario è stata respinta dall’assemblea parlamentare in sede di Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati. Una decisione che segna un arresto a un’iniziativa considerata da più parti fondamentale per l’equità di genere, la conciliazione tra lavoro e famiglia e il sostegno alle coppie con figli.

La questione, che nei mesi scorsi aveva raccolto un’ampia convergenza tra i gruppi di opposizione, è stata fermata proprio nel momento in cui si apprestava ad affrontare il dibattito in Aula, grazie a un parere di soppressione votato dalla maggioranza parlamentare di centrodestra. Alla base dello stop ci sono criticità tecniche legate alle coperture finanziarie indicate nel provvedimento, giudicate dalla Ragioneria generale dello Stato “inidonee” e insufficienti.

L’iniziativa, promossa da Schlein e sostenuta da tutte le forze di opposizione, prevedeva un congedo parentale paritario di cinque mesi, retribuito al 100%, esteso a madri, padri, coppie non sposate e lavoratori autonomi. La proposta mirava anche a potenziare il congedo obbligatorio di maternità, elevando la retribuzione dall’80% al pieno 100% per lavoratrici dipendenti, autonome e libere professioniste.

Il nodo delle coperture tecniche

Il cuore della decisione risiede nella relazione tecnica redatta dalla Ragioneria generale dello Stato sul disegno di legge. Il documento, trasmesso alla Commissione Bilancio dopo la richiesta di approfondimento sul piano finanziario, ha mostrato criticità importanti. In particolare, gli oneri complessivi stimati per l’attuazione della normativa – derivanti dall’estensione e dalla parità dei periodi di congedo per madri e padri nonché dall’aumento della copertura dall’80 al 100% – risulterebbero sottostimati o non calcolati con sufficiente dettaglio.

Secondo la Ragioneria, le stime sulle risorse necessarie per il primo anno di applicazione e per gli anni successivi non possono essere verificati positivamente alla luce delle incertezze su soggetti coperti, costi reali e successivi effetti sul bilancio pubblico. Inoltre, sono messi in evidenza problemi legati alle modalità di copertura proposte nel testo, considerate programmatiche più che pienamente sostenibili nel quadro finanziario attuale.

La legge, che prevedeva un investimento strutturale su più anni, avrebbe richiesto una copertura stimata in miliardi di euro l’anno: risorse che, secondo i tecnici contabili, non risultano completamente accertate o verificate. Questa valutazione ha alimentato la decisione della Commissione Bilancio di esprimere un parere contrario, ostacolando così l’iter parlamentare del provvedimento.







La posizione della maggioranza

Dal fronte della maggioranza di centrodestra, la decisione è stata motivata con la necessità di rispettare i parametri di sostenibilità finanziaria previsti per ogni iniziativa legislativa che comporti nuovi oneri economici. I rappresentanti della maggioranza hanno sostenuto che, senza una valutazione chiara e dettagliata dei costi e delle ricadute sul bilancio statale, non è possibile avviare con sicurezza un provvedimento di così ampio impatto economico e sociale.

Questa scelta è stata accompagnata da una rappresentazione della questione come un rispetto delle regole legislative e contabili, piuttosto che un rifiuto ideologico della proposta. Tuttavia, la contrarietà della maggioranza è stata percepita dai gruppi di opposizione come un vero e proprio “bocciatura politica” del testo, più che un semplice stop tecnico.

L’opposizione

I gruppi di opposizione che avevano sottoscritto la proposta di legge – tra cui Partito Democratico, +Europa, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Azione – hanno denunciato la decisione come una mancanza di visione su politiche familiari e sociali.

Il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso profonda delusione per la scelta della maggioranza e ha invitato il governo, e in particolare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a riaprire il confronto e ripensare la propria posizione sul tema. Secondo Schlein, misure come quella del congedo paritario non sono meri strumenti economici, ma rappresentano un passo essenziale per l’equità sociale, la parità di genere e il sostegno alla genitorialità.

Allo stesso tempo, altri esponenti dell’opposizione hanno ribadito come le risorse per provvedimenti simili esistono, citando investimenti statali su altri fronti come prova che non mancherebbe la volontà politica di finanziare misure sociali se vi fosse un orientamento condiviso.

La normativa proposta mirava non solo a garantire una parità formale tra madri e padri nella fruizione del congedo dopo la nascita di un figlio, ma anche a porre le basi per un cambiamento culturale più profondo. In Italia, infatti, le dinamiche tradizionali del lavoro di cura sono spesso ancora sbilanciate verso le madri, con conseguenze sia sul ruolo dei padri sia sulla carriera lavorativa delle donne.

Patricia Iori