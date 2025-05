La recente proposta di introdurre dazi sui film stranieri ha generato preoccupazioni in tutto il mondo. L’annuncio, arrivato direttamente da Donald Trump attraverso i suoi canali social, ha scosso l’ambiente cinematografico internazionale, sollevando dubbi non solo tra i produttori, ma anche nei mercati finanziari. Sebbene la Casa Bianca abbia successivamente dichiarato che non sono state prese decisioni definitive, il segnale lanciato dal presidente è stato forte e chiaro. I dazi sui film stranieri, qualora venissero applicati nella forma annunciata, rappresenterebbero un punto di svolta per l’economia culturale internazionale.

Trump rilancia Hollywood con i dazi sui film stranieri

La proposta prevedeva un’imposizione del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti e destinate alla distribuzione americana. La motivazione fornita da Trump fa riferimento a una presunta crisi dell’industria cinematografica nazionale, minacciata – a suo dire – da una concorrenza estera che beneficia di incentivi fiscali e sovvenzioni governative. Il timore è che questi vantaggi stiano convincendo registi e case di produzione statunitensi a spostare i loro set all’estero, impoverendo progressivamente il comparto produttivo interno.

Le reazioni all’annuncio non si sono fatte attendere. Sui mercati, diverse società di intrattenimento hanno subito un’immediata flessione in borsa. I titoli di Netflix, Amazon, Warner Bros Discovery e Paramount hanno tutti registrato cali sensibili, a causa dell’incertezza sulle modalità di applicazione di questi eventuali dazi. In particolare, non è chiaro se le nuove misure colpirebbero anche i contenuti distribuiti esclusivamente tramite piattaforme di streaming, un settore sempre più centrale per l’industria cinematografica contemporanea.

Anche sul piano internazionale, la preoccupazione è evidente. In Australia e Nuova Zelanda – due nazioni che negli ultimi anni sono diventate centri importanti per produzioni di fama mondiale come “Il Signore degli Anelli” e i film Marvel – i governi si sono attivati per difendere le rispettive industrie audiovisive. Tony Burke, ministro australiano degli affari interni, ha assicurato che Canberra si impegnerà con fermezza nella tutela dei lavoratori e delle imprese locali. Analoga la posizione del primo ministro neozelandese Christopher Luxon, che ha promesso un sostegno deciso al comparto cinematografico del suo paese.

Nel Regno Unito, le preoccupazioni sono condivise tanto dal mondo politico quanto da quello sindacale. Un parlamentare ha definito l’iniziativa americana come “controproducente” per le stesse aziende statunitensi, mentre il sindacato dei media Bectu ha invitato il governo britannico a proteggere il settore, che impiega migliaia di lavoratori freelance. Il rischio, secondo molti, è che l’introduzione di simili dazi possa innescare una guerra commerciale culturale, danneggiando l’intero ecosistema cinematografico globale.

Va inoltre considerato il contesto più ampio in cui si inserisce questa proposta. Negli ultimi anni, la produzione di film e serie TV a Los Angeles è diminuita drasticamente. Secondo i dati raccolti da FilmLA, il calo è stato vicino al 40% nell’ultimo decennio. A incidere su questo fenomeno sono stati soprattutto i programmi di incentivi fiscali promossi da altri stati americani e da paesi stranieri, in grado di attrarre le grandi produzioni internazionali con costi più contenuti.

Trump, fin dal suo primo mandato, ha promesso di rilanciare Hollywood, anche attraverso nomine simboliche come quella degli attori Jon Voight, Sylvester Stallone e Mel Gibson a “ambasciatori speciali” del cinema americano. L’obiettivo dichiarato è riportare l’industria ai suoi antichi fasti, ma gli strumenti scelti sembrano sollevare più interrogativi che certezze.

Le tensioni con la Cina mettono a rischio l’industria cinematografica USA

A livello geopolitico, la proposta si inserisce nella linea protezionista già vista in altri settori durante l’amministrazione Trump. Le tensioni commerciali con la Cina, per esempio, avevano già portato Pechino a ridurre le quote di film americani ammessi nel mercato cinese, che oggi è il secondo più grande al mondo dopo gli Stati Uniti. Un ulteriore irrigidimento delle relazioni commerciali nel campo dell’intrattenimento potrebbe quindi comportare danni significativi anche per le stesse produzioni statunitensi.

Sebbene la Casa Bianca abbia per ora fatto un passo indietro, dichiarando che la questione è ancora oggetto di valutazione, l’effetto sull’industria è stato immediato. La proposta ha riacceso il dibattito sul futuro del cinema in un mondo sempre più globalizzato e ha messo in luce quanto sia fragile l’equilibrio tra protezione del mercato interno e apertura alla cooperazione internazionale.

Elena Caccioppoli