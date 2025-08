La proposta della Lega per contrastare l’antisemitismo, in attesa di essere incardinata dalla commissione Affari Costituzionali del Senato, rischia di essere un ulteriore bavaglio verso chi condanna fortemente le azioni del governo di Netanyahu e il genocidio palestinese. Il disegno di legge Disposizioni per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo,

nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo, firmato in primis dai senatori leghisti Romeo, Pirovani e Berghesio, sta raccogliendo nelle ultime ore numerose critiche da parte dell’opposizione, che sottolineano come il ddl equipari la condanna delle azioni di Israele all’antisemitismo, costituendo così l’ennesima minaccia alla libertà di espressione della società civile italiana, stanca di assistere inerme alla devastazione genocida perpetuata da Netanyahu e dal suo governo.

Il testo della proposta incardinata al Senato

Dopo il terribile attacco terroristico del 7 ottobre compiuto dall’organizzazione terroristica Hamas con altri movimenti alleati della galassia terroristica islamista, come il Jihad islamico palestinese, i focolai di antisemitismo già presenti in tutta Europa (documentati per l’Italia dal CDEC e dall’Eurispes) si sono estesi e propagati sotto la veste di antisionismo, dell’odio contro lo Stato Ebraico e del suo diritto ad esistere e difendersi. La moltiplicazione di episodi antisemiti si è in parte fondata – analogamente a quanto purtroppo ancora succede per l’Olocausto – sul negazionismo delle violenze, soprattutto contro le donne e i bambini, perpetrate il 7 ottobre e su un radicale rifiuto di Israele, che ripropone, proiettandolo sulla dimensione statutale, pregiudizi antisemiti ancora troppo diffusi.

Con queste parole viene introdotto il disegno di legge incardinato al Senato, un documento di otto pagine – di cui due bianche – in attesa di approvazione e che rischia seriamente di limitare la libertà di espressione della popolazione civile che fortemente condanna il genocidio palestinese, l’apartheid e la sanguinaria occupazione israeliana nei territori della Palestina.

In questo contesto, la proposta dalle tendenze islamofobiche della Lega per “definire” e contrastare l’antisemitismo si presenta come un insieme di norme penali giustificate con l’inclusione e l’educazione alla diversità, ai sensi della definizione di antisemitismo stabilita nel 2016 dall’International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra), un’organizzazione intergovernativa di cui fa parte l’Italia, definizione già adottata dal nostro Paese nel 2020. Nel particolare, la Lega ha fatto suo il testo nel momento in cui lascia agli Stati membri la libertà di:

Valutare l’eventuale ampliamento delle norme del codice penale per coprire adeguatamente le motivazioni o finalità di discriminazione o di odio antisemita o pregiudizio antisemita.

Oltre la riflessione sull’ importanza che in questo caso il partito di Matteo Salvini riserva ai solitamente disprezzati organi comunitari, il disegno di legge presenta dei punti critici. In primis, il testo prevede la creazione di «Una banca dati sugli episodi di antisemitismo» con il fine di «Promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati». Ciò significa che chiunque in Italia critichi le azioni sanguinarie del governo israeliano, online e offline, può rischiare un’incriminazione per antisemitismo.

Nell’articolo 3 si rispolvera invece il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza contenuto nel regio decreto 18 giugno 1931, 773, per giustificare:

Il diniego all’autorizzazione di una riunione o manifestazione pubblica per ragioni di moralità, [..], può essere motivato anche in caso di valutazione di grave rischio potenziale per l’utilizzo di simboli, slogan, messaggi e qualunque altro atto antisemita ai sensi della definizione operativa di antisemitismo adottata dalla presente legge.

In altre parole, qualsiasi manifestazione di dissenso collettivo verso lo Stato Ebraico potrebbe essere non solo vietata, ma costare una denuncia penale a chi la esprime e così, mentre il sionismo di Netanyahu si prepara all’occupazione totale di Gaza, la Lega cerca di negare il più che lecito diritto al dissenso di fronte alla strage indiscriminata della popolazione civile in Palestina e in particolare dei bambini, che se non muoiono sotto le bombe, muoiono di fame.







La reazione delle opposizioni

Premettendo l’enorme responsabilità delle opposizioni, che nel loro prolungato silenzio hanno permesso all’Italia di arrivare a questo livello di complicità con il governo Netanyahu, la loro condanna in questo caso è stata molto dura: la senatrice Boldrini del Partito Democratico ha pubblicato un comunicato stampa in cui ritiene inconcepibile che in un Paese democratico vengano limitate la libertà di critica e di espressione quando si chiede la fine del genocidio e il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.

La senatrice Maiorino del Movimento 5 Stelle ha invece equiparato il disegno di legge a:

Un bavaglio senza precedenti alla libertà di espressione, che arriva proprio mentre a Gaza si consuma un genocidio sotto gli occhi del mondo.

Per le opposizioni, la proposta della Lega non è solo una misura di contrasto all’antisemitismo, la cui condanna è condivisibile, ma un vero e proprio escamotage penale per zittire il dissenso verso l’alleato israeliano. In tal senso, il premio Italia-Israele ricevuto da Matteo Salvini conferma la totale affiliazione del partito al governo sionista, una presa di posizione tra l’altro in netto contrasto con la tradizione della destra moderata italiana, storicamente filo-palestinese.

Purtroppo, l’Italia sta scrivendo una delle pagine più buie della sua storia e senza una reale condanna in merito al genocidio palestinese e alle azioni criminali di Netanyahu, il Belpaese continua ad essere complice dell’inferno in terra dall’altra parte del Mediterraneo, mentre le istituzioni sono sempre alla ricerca di nuovi metodi per limitare la libertà espressione delle persone che non restano indifferenti di fronte al diabolico massacro quotidiano compiuto da Stato Ebraico, IDF e coloni.

Aurora Colantonio