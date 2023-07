Proposta di “Pace Fiscale” di Salvini: un pericoloso premio all’evasione

Il complesso rapporto tra l’Italia e le tasse si riflette perfettamente nell’ultima proposta di “Pace Fiscale” avanzata dal leader della Lega e Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Mentre il disegno di legge “delega fiscale” è oggetto di discussione al Senato, emergono opinioni divergenti all’interno del Governo riguardo a una nuova opportunità di regolarizzare i conti.

La proposta di Salvini nasce da un’osservazione: ci sono circa 15 milioni di italiani che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ma hanno un contenzioso aperto con l’agenzia delle entrate. Il Ministro si chiede se sia possibile che un terzo degli italiani adulti, a parte i minori, si trovi in difficoltà finanziarie a tal punto da non riuscire a pagare integralmente le tasse dovute. Secondo Salvini, queste persone dovrebbero essere aiutate e non punite.

La sua proposta di “Pace Fiscale” arriva poco dopo la scadenza del 30 giugno per aderire alla rottamazione delle cartelle voluta dal Governo Meloni, che ha suscitato più richieste del previsto. La differenza principale tra la rottamazione e la “Pace Fiscale” è che quest’ultima prevede una riduzione parziale delle somme dovute, inclusi gli interessi, a condizione che il contribuente paghi un importo minimo. La soglia di accesso è fissata a 30 mila euro, coinvolgendo il 97% dei contribuenti, mentre il restante 3% rappresenta la maggior parte dell’evasione fiscale.

Le critiche alla proposta di Salvini provengono sia dall’opposizione che da esponenti della maggioranza. Alcuni membri del Partito Democratico hanno presentato una controproposta per riscuotere tutti i crediti sicuri, sottolineando la necessità di un approccio più rigoroso. Altri politici hanno messo in evidenza che la tolleranza nei confronti dell’evasione fiscale non ha mai portato a una sua diminuzione. Anche l’ex leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, si è schierato contro la proposta. Unica eccezione è Italia Viva, che sembra non avere critiche da esprimere.

All’interno della maggioranza, emergono posizioni contrastanti sulla proposta di Salvini. Il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti (Lega), ha evitato di esprimere un commento, mentre il viceministro Leo (Fratelli d’Italia) ha espresso preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze della proposta sulle azioni del governo. Dall’altra parte, l’altro vice premier, Antonio Tajani, ha confermato l’impegno di Forza Italia a favore della “Pace Fiscale”.

Il presidente dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha risposto alla proposta di Salvini senza menzionarlo direttamente, sottolineando l’importanza della tassazione per finanziare servizi pubblici essenziali, come scuola e sanità. L’Agenzia ha il compito di riscuotere tasse da coloro che si sottraggono al pagamento.

Le strategie legate alla “Pace Fiscale” in Italia hanno una lunga storia, con ben 83 condoni fiscali fin dall’Unità d’Italia ad oggi. Questi condoni, anche se presentati come soluzioni temporanee, spesso si sono ripetuti nel tempo, generando dibattiti sull’efficacia di tale pratica. Studi del Fondo Monetario Internazionale hanno dimostrato che i condoni hanno avuto effetti positivi solo in casi eccezionali e quando sono stati accompagnati da un maggiore controllo delle autorità.

La questione fiscale è un tema complesso per l’Italia, e le proposte contrastanti sulla “Pace Fiscale” mostrano anche le divisioni politiche all’interno del governo. Mentre alcuni politici cercano consensi attraverso una “Pace Fiscale”, altri si concentrano su politiche a lungo termine in sintonia con gli impegni dell’Unione Europea nella lotta all’evasione fiscale. Il risultato potrebbe avere un impatto significativo sulla situazione economica e sulle risorse del paese.

La proposta di “Pace Fiscale” avanzata da Matteo Salvini, ha tutte le sembianze dell’ennesimo tentativo di mascherare la grave questione dell’evasione fiscale in Italia. Mentre il paese lotta per affrontare i problemi economici e garantire fondi sufficienti per servizi essenziali come scuola e sanità pubblica, Salvini si comporta come se fosse interessato solo a raccogliere consensi politici attraverso scorciatoie irresponsabili. La sua proposta di condonare parzialmente le tasse è un insulto alle tante persone oneste che adempiono regolarmente ai loro doveri fiscali. Al contrario di incoraggiare la “tax compliance”, il leader della Lega opta per una politica populista che premia chiaramente chi evade e sottrae risorse essenziali alla collettività. Invece di offrire aiuto e incentivi per chi rispetta le regole, la proposta si dimostra favorevole a una sorta di premio per chi evade.

Che Salvini sia interessato solo a ottenere vantaggi politici a breve termine, a costo di compromettere la stabilità economica e sociale del paese? Non solo mette in discussione la credibilità dell’Italia agli occhi dell’Unione Europea, ma dimostra la mancanza di una visione a lungo termine e di un impegno serio verso il bene comune.

Sarebbe auspicabile che, anziché alimentare l’inganno e il malcostume fiscale, Salvini adottasse politiche concrete per combattere l’evasione e promuovere la giustizia fiscale, contribuendo così a costruire un’Italia più equa e sostenibile per tutti i cittadini.

Andrea Umbrello