Proposta di stop alle pubblicità sul gioco d’azzardo. Serie A e Mediaset tremano

Sono ore di fermento e preoccupazione per il comparto delle scommesse. Stando alle indiscrezioni, il cosiddetto “Decreto dignità” proposto dal ministro Di Maio dovrebbe contenere una norma che vieta le pubblicità sul gioco d’azzardo e le ricadute sarebbero disastrose per il mondo dei media e del calcio.









La norma, in sostanza, vieta i passaggi televisivi e radiofonici degli spot sul gioco d’azzardo, accusato di nuocere gravemente alla salute e di ridurre i consumi invece di agevolarli.

Come si diceva, questa decisione andrebbe a penalizzare gli operatori televisivi e il mondo del calcio in particolare. Per quando riguarda i broadcaster, la parte del leone attualmente la fa Mediaset. Secondo i dati dell’agenzia Agimeg, tra gennaio e settembre 2017 gli investimenti pubblicitari televisivi sul gioco d’azzardo sono stati dell’85,7%, mentre la raccolta pubblicitaria ha generato introiti per 45,9 milioni di euro.

Perciò Mediaset, che gestisce il 50% del budget annuale sul gioco d’azzardo nei media tradizionali, rischierebbe di vedere sfumati i 70 milioni di euro necessari per gestire le campagne pubblicitarie.









Ancora più preoccupante è la situazione nel settore calcistico, soprattutto riguardo alla Serie A. Infatti, ben 11 squadre su 20 hanno come sponsor un marchio legato al mondo delle scommesse. L’investimento sullo sport è di circa 120 milioni di euro l’anno, anch’essi in bilico se tali indiscrezioni dovessero trovare conferma.

Un esempio lampante ci arriva dalla Premier League inglese, la più seguita al mondo. Nella patria delle scommesse, il 45% delle squadre riporta sulla maglia lo sponsor di un’azienda di gioco. Non solo: il 100% delle squadre possiede cartelloni luminosi con sponsor delle aziende di gioco, sempre il 100% ha accordi con compagnie di scommesse e il 95% delle partite trasmesse in tv ha almeno uno spot sul gioco d’azzardo.

L’attuale normativa

Come già detto, la norma contenuta nel Decreto dignità andrebbe a colpire il calcio e Mediaset. Ma attualmente esistono già delle disposizioni che regolamentano le pubblicità sul gioco d’azzardo. Dal punto di vista normativo, esiste già un divieto di messa in onda di pubblicità sulle reti generaliste. Dalle 7 alle 22 di ogni giorno, sui canali dall’1 al 9, non possono passare spot inerenti le scommesse.

Tale normativa non si applica però ai canali Mediaset Premium e Sky; ma anche i canali a pagamento, le tv e le radio locali ne sono esenti.









L’unico soggetto che non verrebbe compromesso da questa disposizione è la tv di Stato. Alla Rai, dall’aprile 2017, è stato vietato di trasmettere qualsiasi contenuto o messaggio pubblicitario inerente le scommesse, senza distinzione di orario.

