Proroga dello stato di emergenza: liberticidio o tutela della salute?

Il Parlamento approva la proroga dello stato di emergenza

E ci risiamo. La situazione di allarme in Italia per il Covid 19 non finisce il 31 luglio come era stato annunciato all’inizio della pandemia. La proroga dello stato di emergenza è stata approvata fino al 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento, nonostante la ferrea contrarietà del centrodestra. Secondo i leaders delle forze politiche dell’opposizione si tratta di una pericolosa deriva liberticida che attribuisce ingiustificatamente poteri speciali al Capo del Governo.

Ma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, precisa nel suo intervento alla Camera che la proroga dello stato di emergenza non significa automaticamente nuovo lockdown. Serve soltanto a consentire al Governo l’esercizio di poteri speciali per far fronte a un’emergenza che, sebbene non più in fase acuta, non è certamente finita.

Il Covid 19 non è ancora sconfitto

Il coronavirus, infatti, è ancora tra noi. Proprio in questi giorni si è registrato un incremento dei contagi sul territorio nazionale, soprattutto in Veneto. A preoccupare è un piccolo focolaio scoperto a Treviso e i casi di importazione provenienti dalle incessanti ondate di migranti che sbarcano in Sicilia.

Il Governo e il Capo dello Stato invitano, pertanto, alla prudenza e a non abbassare la guardia. La mascherina, il distanziamento sociale e i comportamenti individuali restano sempre decisivi per limitare il più possibile le occasioni di contagio.

Il centrodestra si oppone

Non così però le forze del centrodestra. I leaders di Fratelli d’Italia e del Carroccio, con il sostegno di diversi luminari della virologia, ritengono necessario un ritorno alla normalità quanto prima, specialmente per attutire gli effetti devastanti sull’economia.

Ma che cosa comporta lo stato di emergenza? E soprattutto è realmente necessario per tenere sotto controllo questa fase ormai calante dell’epidemia in Italia?

Il dilemma sulla proroga dello stato di emergenza

Lo stato di emergenza è un provvedimento straordinario definito dalla legge 225 del 1992 sulla Protezione civile, che delega al governo poteri normalmente attribuiti agli enti locali. In questo modo l’Esecutivo può intervenire in maniera tempestiva, straordinaria e coordinata a livello nazionale. Può essere dichiarato in presenza di diverse calamità eccezionali, come per rischio sismico, vulcanico, meteorologico o idroambientale e, infine, per questioni sanitarie.

Ora è sicuramente evidente che gli attuali rischi di contagio legati alla pandemia non sono certamente quelli di marzo o di aprile. Tuttavia si può comunque ritenere giustificabile una proroga dei poteri speciali del Presidente del Consiglio?

L’appello del Presidente del Senato

Il tarlo ha acceso forti polemiche non solo nel panorama politico e istituzionale, ma anche nel mondo accademico.

Per quanto riguarda le Istituzioni, significativo è stato l’intervento del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, durante la cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama. La Seconda Carica dello Stato ha lanciato un serio monito all’Esecutivo, affermando che durante l’emergenza il governo ha fatto

“Un ricorso esagerato ai dpcm emanati senza preventiva e dovuta consultazione con un voto del Parlamento (…).Così viene meno la democrazia parlamentare – ha aggiunto – e cioè l’equilibrio tra il principio della sovranità popolare, di cui sono garanti entrambe le Camere, e la responsabilità dell’azione di governo”.

Le divisioni nel mondo accademico

Per quanto riguarda invece il mondo accademico, sono emerse forti divisioni tra i costituzionalisti derivanti proprio da diverse interpretazioni delle norme costituzionali.

Secondo il Presidente Emerito della Consulta, l’illustre professor Zagrebelsky, la proroga non è illegittima perché tutela la salute delle persone, bene giuridico posto al vertice della gerarchia di valori sanciti dalla Costituzione. La sua tesi, esposta in un saggio che sarà pubblicato a ottobre, è che bisogna distinguere emergenza da eccezione. La prima è interna al sistema, anzi lo difende da una minaccia grave, la seconda lo frantuma per abbatterlo. Dunque uno stato di emergenza per tutelare la salute ed evitare una strage è un salvavita della democrazia e non un tentativo di repressione della stessa.

Il fronte opposto, invece, è quello rappresentato dall’Osservatorio Permanente sulla Legalità Costituzionale, costituito da allievi e collaboratori di Rodotà. Secondo Marina Calamo Specchia, costituzionalista dell’Università di Bari, è necessario il bilanciamento dei principi in modo che la salute sia tutelata senza un sacrificio assoluto delle libertà fondamentali.

L’abuso dei dpcm nei mesi del lockdown, sopprimendo tali libertà, avrebbe alterato il sistema delle fonti del diritto, tanto che il Governo ha dovuto goffamente porre riparo con i decreti legge. La proroga rappresenta dunque una «rottura costituzionale», censurabile davanti alla Consulta e alle Corti internazionali.

Tra i costituzionalisti del no si fa sentire anche la voce autorevole di Sabino Cassese. Il Giudice Emerito della Corte Costituzionale ritiene che lo stato di emergenza non serve, perché basterebbero le leggi ordinarie per gestire la pandemia in Italia.

Una diatriba insolubile

Permangono, dunque, forti dubbi sulle motivazioni a sostegno della proroga. Le argomentazioni addotte dai costituzionalisti di entrambi i fronti sono tutte autorevoli e originano da letture diverse della Carta Costituzionale.

Non resta dunque che attendere gli sviluppi della vicenda anche nell’eventualità di un pronunciamento della Corte Costituzionale.



Andrea S. Bruzzese