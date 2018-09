Identificata una proteina antica quanto la vita terrestre

Negli ultimi decenni, si è molto speculato sul cosiddetto “brodo” primordiale. Esso sarebbe composto da un mix di elementi e molecole che si sarebbero riorganizzati per diventare una vita complessa oltre 3 miliardi di anni fa. In che modo la ricetta del mix sarebbe diventata DNA, batteri e cellule, così come la flora e la fauna che ora coprono il globo?

Un gruppo di scienziati della Rutgers University ora ha una teoria: essi hanno invertito una proteina molto piccola, ma stabile e primitiva, che potrebbe essere stata il primo passo verso la vita come la conosciamo. La ricerca è stata pubblicata nell’ultimo Journal of the American Chemical Society. Secondo i ricercatori, doppiando l’ambidossina, che ha uguali contributi di aminoacidi L e D, il peptide avrebbe solo due tipi di aminoacidi. Pochi, rispetto alle nostre proteine ​​contemporanee che vantano 20 o più varietà.

Scrivono gli autori:

“L’ambidossina suggerisce quanto semplici i peptidi prebiotici possano aver raggiunto una robusta catalisi redox sulla Terra primitiva.”









Il “Lego della vita”

I modelli computerizzati hanno prodotto una piccola proteina sintetica avvolta attorno a un nucleo metallico di ferro e zolfo. La molecola può essere ripetutamente caricata e scaricata, consentendo lo spostamento di elettroni all’interno di una cellula. Il modello sembra basarsi sulle teorie del chimico tedesco Gunter Wachtershauser, che ha ipotizzato negli anni ‘80 che la vita terrestre iniziò intorno a rocce di ferro e zolfo nel brodo primordiale.

Il team di Rutgers ha precedentemente sezionato circa 10.000 proteine ​​per individuare quello che chiamano il “Lego della vita”. Ma questo ultimo peptide è più piccolo di quei mattoni e potrebbe essere stato un prototipo nella graduale evoluzione degli organismi. Anche così, sembra che il peptide primordiale fosse in qualche modo più avanzato delle proteine ​​nei moderni corpi umani che possono essere diverse migliaia di aminoacidi più lunghe.

Il mistero continua

Continuano gli autori:

“La robusta stabilità redox delle ambidossine è una chiara dimostrazione in laboratorio: i primi catalizzatori di peptidi potrebbero essere funzionalmente in parte o addirittura superiori alle proteine ​​moderne per certi aspetti.”

Quello che è successo agli inizi assoluti della vita rimane una questione di speculazione. Un team della University of North Carolina, Chapel Hill, ha pubblicato articoli nel 2015 indicando che esisteva un codice per la vita che era una specie di proto-RNA nell’ultimo antenato universale comune, che alla fine ha portato all’evoluzione del complesso-vita.

Roberto Bovolenta