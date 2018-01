Ripabottoni è un piccolo paese che conta circa 500 abitanti, in provincia di Campobasso, in Molise. Negli ultimi giorni è diventato famoso grazie alla protesta degli abitanti a favore di un gruppo di richiedenti asilo.

In centocinquanta hanno firmato una petizione e partecipato a un corteo. La causa scatenante della protesta è stata la chiusura del centro di accoglienza straordinaria (CAS) Xenia, che ospitava 32 richiedenti asilo. Gli stessi smistati poi in altri paesi: Roccavivara, Petacciato, Montecilfone e Portocannone. La petizione comunque non è arrivata alla prefettura di Campobasso Maria Guia Federico, perché i rappresentanti della protesta non sono stati ricevuti.









Il centro di accoglienza è stato chiuso l’11 gennaio, lasciando così 15 persone senza lavoro. La decisione è stata presa dalla prefettura, per motivi non ancora chiari. Si sospetta che dietro alla decisione ci siano le forti spinte da parte del sindaco Orazio Civetta, che è rimasto in silenzio in merito all’accaduto.

Una lezione antirazzismo

Il paese che ha sperimentato l’accoglienza, è il protagonista di questa meravigliosa vicenda che oggi ha dell’incredibile. Questa lezione antirazzismo arriva da un posto a rischio di spopolamento, con un età media molto alta e sempre meno giovani. Motivo per cui la presenza dei richiedenti asilo era considerata una cosa positiva da molti abitanti.

Come dagli stessi abitanti dichiarato:

“si sono create amicizie, intrecciate storie. Il futuro dei paesini molisani dove la presenza di migranti (uomini, donne e bambini) è in grado di ravvivare la comunità, abbassare l’età media, rimpolpare le squadre di calcio a corto di atleti, dare vita a un coro della chiesa che altrimenti non ci sarebbe”.

Anche il parroco del paese, Gabriele Tamilia, ha partecipato alla protesta:

“i nostri concittadini hanno iniziato a interagire con questi ragazzi stabilendo ottimi rapporti con loro. Le nostre due comunità cristiane, cattolica e protestante, li hanno inseriti nelle rispettive attività. Tante persone si sono attivate in diverse forme di aiuto”.

La testimonianza di un ragazzo nigeriano

Eghosa James, un ragazzo di origine nigeriana, con un italiano imperfetto ha voluto ringraziare la comunità:

“Ricordo il primo giorno in cui sono arrivato a Ripabottoni il 9 di domenica mattina, ho visto tutto l’habitat naturale e gli splendidi edifici della comunità. Ho l’opportunità di fare tanti amici giovani, vecchi e bambini, molte famiglie ci portano come là bambini ricevere un regalo diverso da persone diverse, ma oggi verrà lasciato un messaggio spezzato. Perché alcune persone si sentono superiori rispetto ad altre, ora non resterà altra scelta che lasciare la comunità che ci fornisce le sinistre.









Ricordo durante la neve periodo come Maria Antonieta prepara i pasti per gli ospiti con l’aiuto di Viviana e Laura, cioè per mostrare quanto possano essere simpatiche e ospitali le persone a Ripabottoni. Non posso dire molto ma Dio sa il meglio, mi mancherà per sempre tutti in Ripabottoni. Apprezzo moltissimo tutti quelli che sono usciti ieri a mostrare amore e premure con un sacco di baci e abbracci. Ripabottoni grazie per la vostra ospitalità, persone fantastiche, ambiente bellissimo da essere”

