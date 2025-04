Una protesta contro Elon Musk si è svolta di recente a Londra, dove un gruppo di critici del magnate ha dato libero sfogo alla propria frustrazione contro il fondatore di Tesla. L’evento, che si è svolto presso gli Hardess Studios, ha visto partecipanti impugnare martelli e mazze da baseball per distruggere una Tesla Model S del 2014, destinata alla rottamazione. I protagonisti della protesta vedono il gesto compiuto non solo come un atto simbolico contro il miliardario, ma anche come un’iniziativa artistica volta a sollevare il dibattito sulla crescente disuguaglianza economica.

La protesta contro Elon Musk come risposta alle disuguaglianze globali

L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo “Everyone Hates Elon”, una campagna sui social media che ha recentemente guadagnato attenzione per le sue azioni contro Musk. L’auto distrutta era stata donata anonimamente al gruppo con l’intento di stimolare una riflessione sul divario tra ricchi e poveri, e i fondi ricavati dalla successiva asta della vettura verranno destinati a organizzazioni benefiche per le mense sociali. La protesta contro Elon Musk si inserisce in un contesto più ampio di disapprovazione verso le sue posizioni politiche e le sue azioni come CEO di Tesla e SpaceX.

I partecipanti all’evento, muniti di caschi protettivi, si sono alternati nel colpire l’auto con vari strumenti, compresi i martelli da demolizione. Il gruppo ha dichiarato che questo evento fosse una forma di “terapia gratuita”, un modo per i londinesi di esprimere il proprio disappunto verso l’odio di estrema destra e l’accumulo di ricchezze da parte di pochi individui. In un momento storico segnato da incertezze politiche ed economiche, molti hanno visto in questa manifestazione un’opportunità per dare voce alla propria frustrazione.







Tra i partecipanti, ci sono state testimonianze significative, come quella di Talia Denisenko, una scrittrice ucraina, che ha preso parte alla protesta indossando una bandiera dell’Ucraina ed esprimendo il suo senso di impotenza di fronte alla situazione globale. L’atto di distruggere la macchina, per lei, ha avuto un forte significato catartico. Un altro partecipante, Alice Rogers, ricercatrice universitaria proveniente dall’Illinois, ha commentato come le politiche di Musk, in particolare quelle legate alla riduzione dei fondi pubblici e al taglio delle agenzie governative, stiano violando principi fondamentali della democrazia americana.

L’evento non è stato solo un’occasione di sfogo, ma anche un momento di riflessione sul potere e l’influenza che figure come Elon Musk esercitano sulla politica mondiale. Lee Woods, un docente universitario che ha viaggiato due ore per partecipare, ha sottolineato come il comportamento di Musk stia alimentando una crescente ondata di supporto all’estrema destra. Secondo Woods, la sua immensa ricchezza viene usata per sostenere cause politiche che contrastano con i valori democratici.

Musk e Tesla sotto attacco

In un contesto in cui i movimenti di protesta contro Tesla sono diventati sempre più visibili, Musk ha visto calare il valore delle sue azioni. Nei primi mesi del 2025, le azioni Tesla hanno registrato un ribasso del 13%, un chiaro segnale della reazione dei consumatori contro le posizioni politiche del miliardario. Proteste simili si sono verificate anche negli Stati Uniti, dove un gruppo chiamato Tesla Takedown ha organizzato giornate globali di azione, culminate in boicottaggi delle filiali Tesla in tutto il mondo.

Negli ultimi mesi, le sue azioni politiche e le sue scelte imprenditoriali hanno sollevato una serie di critiche e contestazioni. Da quando ha acquisito Twitter, Musk ha assunto posizioni sempre più conservatrici, alienando una parte significativa della sua base di sostenitori. Molti ritengono che le sue scelte politiche, come quelle legate al sostegno a Donald Trump e alle sue politiche di austerità, stiano danneggiando l’immagine di Tesla e dei suoi prodotti.

Giles Pearson, uno dei partecipanti all’evento di Londra, ha dichiarato che la sua opinione su Musk è cambiata drasticamente. “Da quando ha comprato Twitter, è diventato decisamente di destra, e ha alienato molte persone”, ha detto, spiegando che l’atto di distruggere l’auto era un modo per esprimere il suo dissenso. Sebbene normalmente non sia incline a partecipare a proteste di questo tipo, l’evento ha avuto un effetto liberatorio per lui, ha confessato.

In un periodo in cui le disuguaglianze sociali ed economiche sono sempre più evidenti, eventi come questo sembrano rivelare il crescente malcontento nei confronti di coloro che, attraverso la loro ricchezza, sembrano esercitare un’influenza sempre maggiore sulle politiche globali. La protesta contro Elon Musk, seppur in modo simbolico, sta diventando un punto focale per una più ampia riflessione sulle disuguaglianze e sul ruolo che i giganti tecnologici hanno nel modellare il futuro della società.

Elena Caccioppoli