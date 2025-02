Le tensioni tra tradizione e diritti civili emergono con forza in Nuova Zelanda, dove un gruppo di Māori ha protestato contro una parata LGBTQ+, la Rainbow Parade di Auckland. Utilizzando la Haka, la celebre danza della loro cultura, la protesta Māori voleva esprimere il dissenso della comunità, sostenendo che l’evento non rispettasse i propri valori. La protesta ha portato a momenti di tensione con le forze dell’ordine e ha riacceso il dibattito sulla convivenza tra culture indigene e diritti.

Lo scontro tra la tradizione maschilista e diritti LGBTQ+

Auckland è stata teatro di una protesta che ha sollevato un acceso dibattito sui diritti civili e il rispetto delle tradizioni culturali. Un gruppo di manifestanti legati alla Destiny Church ha interrotto la Rainbow Parade, un evento annuale a sostegno della comunità LGBTQ+, eseguendo la Haka, la danza tradizionale Māori. Secondo la protesta Māori, l’evento non rispettava i valori e la morale della loro comunità, portandoli a scendere in piazza con una dimostrazione simbolica e carica di significato.

Lo scontro con la polizia

Le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per contenere la protesta Māori e proteggere i partecipanti alla parata. Nonostante alcuni momenti di tensione, non sono stati effettuati arresti. Tuttavia, i manifestanti hanno sfondato alcune barricate della polizia, cercando di avanzare all’interno della manifestazione.

Secondo quanto riportato dal New Zealand Herald, gruppi appartenenti alle organizzazioni Man Up e Legacy, entrambe legate alla Destiny Church, hanno guidato la protesta, sottolineando il loro dissenso verso ciò che definiscono una “perversione che prende di mira i nostri innocenti bambini Kiwi”.

L’attacco a un centro comunitario

La protesta Māori non si è limitata alla Rainbow Parade. Pochi giorni prima, un gruppo di circa 50-60 manifestanti ha fatto irruzione in un centro comunitario dove si stava svolgendo un evento promosso dall’Auckland Pride, descritto dagli organizzatori come “un’avventura musicale e magica che esplora la scienza dei cieli”.

Alcuni partecipanti alla manifestazione hanno riferito di episodi di intimidazione e spintoni nei confronti di volontari e membri della comunità LGBTQ+ presenti nell’edificio. La polizia ha aperto un’indagine per verificare le accuse di aggressione.







La protesta ha diviso l’opinione pubblica neozelandese e ha attirato l’attenzione del governo. Il primo ministro Christopher Luxon ha riconosciuto il diritto alla libertà di espressione e alla protesta pacifica, ma ha condannato gli episodi più violenti, affermando che la manifestazione della Destiny Church ha superato il limite accettabile. “La Nuova Zelanda è un paese che valorizza la diversità”, ha dichiarato Luxon, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco tra i diversi gruppi della società.

Così effettivamente sembrava – quantomeno a livello istituzionale -, almeno fino allo scorso novembre 2020, quando fu proclamato il nuovo governo Ardern sotto il segno della diversità e dell’inclusione. Il nuovo esecutivo infatti, tra i tanti volti, ha promosso simboli della comunità LGBTQ+ e ha confermato una deputata Māori nel ruolo di Ministra degli Esteri.

Le dichiarazioni del leader della Destiny Church

Brian Tamaki, leader della Destiny Church, ha difeso l’operato dei suoi sostenitori attraverso un post sui social media, dichiarando che “i nostri giovani radicali ne hanno avuto abbastanza e anche i nostri uomini di Man Up ne hanno avuto abbastanza”.

Tamaki ha accusato il governo di non prendere provvedimenti contro la diffusione di contenuti che ritiene dannosi per la società e ha affermato che l’azione della sua organizzazione è stata necessaria per contrastare quella che lui stesso ha definito la “perversione” che prende di mira i bambini durante la loro infanzia.

L’episodio di Auckland ha riacceso il dibattito sulla difficile convivenza tra la tutela dei diritti civili e il rispetto delle tradizioni culturali, pregne di odio verso il prossimo, maschilismo e omofobia. Se da un lato la libertà di espressione è un valore fondamentale della società neozelandese, dall’altro la comunità LGBTQ+ rivendica il diritto di celebrare la propria identità senza subire intimidazioni. La questione rimane aperta e riflette una tensione più ampia che attraversa molte società moderne: fino a che punto il rispetto delle tradizioni può giustificare azioni di protesta che limitano i diritti altrui?

Lucrezia Agliani