La comunità LGBTQ+ in Germania si è mobilitata in modo massiccio, scendendo nelle piazze di 50 città per esprimere la propria preoccupazione riguardo all’aumento dell’estrema destra nel paese. Le proteste della comunità LGBTQ+ sono avvenute a pochi giorni dalle elezioni politiche, durante le quali si prevede un’impennata di consensi per l’Alternative für Deutschland (AfD), il partito di estrema destra che ha guadagnato molta visibilità e supporto negli ultimi anni.

Le proteste della comunità LGBTQ+ contro l’avanzata dell’estrema destra

Le manifestazioni hanno avuto luogo in un contesto particolarmente delicato. L’aumento dell’estrema destra in Germania, rappresentata in particolare dall’AfD, sta alimentando una crescente preoccupazione tra i membri della comunità LGBTQ+.

Il partito ha incentrato gran parte della sua campagna contro i diritti civili delle persone LGBTQ+, facendo leva su temi come la famiglia tradizionale e l’opposizione ai matrimoni egualitari. Le dichiarazioni dell’AfD hanno suscitato un’ampia reazione non solo da parte della comunità LGBTQ+, ma anche dalle associazioni per i diritti umani, che temono che l’elezione di questo partito possa portare a un ulteriore inasprimento delle politiche contro la comunità queer.







“Molti tra noi sono inquieti per la situazione sociale e politica che stiamo vivendo”, hanno dichiarato gli organizzatori delle proteste. La crescente ostilità nei confronti delle persone LGBTQ+ è evidente, e la comunità si sente minacciata da una politica che sta rendendo la discriminazione più accettabile. Secondo Alva Träbert, membro del consiglio dell’LSVD, l’associazione tedesca che rappresenta la comunità LGBTQ+, l’ascesa dell’AfD sta incentivando un’ideologia che cerca di colpevolizzare i gruppi marginalizzati per risolvere problemi sociali più ampi, legittimando allo stesso tempo l’odio verso di loro.

Le contraddizioni nell’AfD

Le preoccupazioni della comunità LGBTQ+ sono ulteriormente amplificate dal manifesto elettorale dell’AfD, che definisce la famiglia come un’istituzione composta esclusivamente da padre, madre e figli, escludendo tutte le altre forme di famiglia.

Inoltre, il partito ha lanciato una campagna per “proteggere i minori dal culto trans”, dalla “sessualizzazione precoce” e da ciò che considera l’”ideologia di genere”. Tali posizioni non solo stigmatizzano le persone transgender, ma minacciano anche i progressi ottenuti in ambito legislativo e sociale negli ultimi decenni.

Le proteste della comunità LGBTQ+ in Germania sono un segno di allarme contro l’aumento dell’estrema destra, ma anche un grido di resistenza e speranza per il futuro. Gli attivisti e le persone che hanno partecipato alle manifestazioni hanno sottolineato l’importanza di rimanere uniti di fronte alla crescente minaccia.

Le manifestazioni sono state caratterizzate non solo da segnali di protesta, ma anche da atti di solidarietà e sostegno reciproco. Molti si sono uniti a queste manifestazioni per la prima volta, dimostrando che la lotta per i diritti civili è una causa che unisce persone di diversa estrazione e orientamento.

Il panorama politico tedesco, però, è complesso. Secondo i sondaggi, il blocco conservatore CDU-CSU potrebbe emergere come il partito più votato, ma l’AfD sta guadagnando terreno rapidamente. Nonostante Friedrich Merz, leader dell’opposizione, abbia escluso una cooperazione formale con l’AfD, alcuni segnali preoccupanti sono emersi recentemente.

La sua apertura verso alcuni temi condivisi con l’AfD, come le politiche migratorie, ha suscitato preoccupazione in molti. “Negli ultimi mesi, è stato inquietante vedere come alcuni partiti centristi cerchino di recuperare consensi avvicinandosi sempre più alla retorica dell’AfD”, ha detto Träbert.

Inoltre, sia il partito di Merz sial’AfD hanno promesso di revocare la legge sull’autodeterminazione di genere, una norma che consente alle persone di cambiare il proprio nome e genere nei documenti ufficiali. Questa proposta rappresenta una minaccia diretta per le persone transgender, non binarie e intersessuali. Le dichiarazioni di Träbert evidenziano un pericolo imminente: l’aumento dell’estrema destra in Germania sta minando le conquiste faticosamente ottenute dalla comunità LGBTQ+.

Alcuni dei membri più noti dell’AfD, come Alice Weidel, lesbica dichiarata, rappresentano una contraddizione all’interno del partito stesso. Sebbene Weidel sia apertamente lesbica, le sue alleanze con politici noti per la loro opposizione ai diritti LGBTQ+, come Viktor Orbán, primo ministro ungherese, sollevano interrogativi sul suo impegno autentico verso la comunità.

Questa contraddizione è stata messa in luce dalle associazioni LGBTQ+, che hanno sottolineato come le sue posizioni politiche siano in netto contrasto con i principi di uguaglianza e inclusività che dovrebbero caratterizzare una vera alleanza con la comunità queer.

Elena Caccioppoli