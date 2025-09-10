Dopo giorni di proteste in Nepal, seguite da scontri, violenze di piazza e presi di forze dell’ordine, le autorità hanno imposto un coprifuoco nazionale, valido fino al pomeriggio e nuovamente dalla mattina successiva. Durante queste ore nessuno può uscire di casa, salvo i servizi essenziali come ambulanze e vigili del fuoco. I militari pattugliano i centri urbani per garantire che le restrizioni siano rispettate, restituendo temporaneamente una calma apparente. Alcuni giornalisti a Katmandu hanno paragonato l’atmosfera a quella dei primi giorni del lockdown pandemico: città silenziose, strade vuote e cittadini confinati nelle abitazioni.

La scintilla delle proteste in Nepal: il blocco dei social

Le proteste in Nepal non sono nate dal nulla. Alla base della rabbia popolare c’è stata la decisione del governo di bloccare quasi tutti i social network – da Facebook a YouTube, da X a LinkedIn – accusati di non aver accettato la supervisione statale. Un provvedimento che per i cittadini equivale a una stretta sulla libertà di espressione e al tentativo di imbavagliare le voci critiche.

Il governo aveva presentato un disegno di legge che obbligava le piattaforme digitali a registrarsi presso il ministero delle Comunicazioni e ad avere un referente nel Paese. Solo TikTok aveva aderito, mentre gli altri colossi si erano rifiutati. Da qui la decisione di oscurarli, scatenando la rivolta.

A scendere in strada nelle proteste in Nepal sono stati soprattutto studenti e ragazzi della Generazione Z, convinti che il blocco dei social fosse solo l’ennesimo sintomo di un potere politico percepito come corrotto e distante. “Punite i politici, non i giovani”, hanno gridato nei cortei, sventolando bandiere nepalesi e cartelli contro la censura.

La tensione è esplosa lunedì quando migliaia di giovani hanno tentato di avvicinarsi al Parlamento: la polizia ha aperto il fuoco, causando le prime vittime. In poche ore la protesta pacifica si è trasformata in violenza diffusa, con incendi dolosi e attacchi a edifici governativi.

Le dimissioni di Oli e la crisi politica

La situazione è precipitata martedì sera, quando il primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli, leader comunista e figura centrale della politica nepalese, ha annunciato le dimissioni. Poco prima aveva espresso cordoglio per i morti e promesso un’inchiesta, ma le sue parole sono apparse tardive. La pressione della piazza e la perdita di consenso nel suo stesso partito lo hanno spinto a lasciare l’incarico, aggravando l’instabilità istituzionale.

Non era il primo segnale di crisi: già tre ministri avevano lasciato il governo nelle ore precedenti. Ora il Paese si trova senza una guida chiara, in un vuoto politico che rischia di alimentare ulteriori disordini.

Le violenze e i bersagli della folla

La capitale Katmandu è stata l’epicentro degli scontri e delle proteste in Nepal. I manifestanti hanno dato fuoco al palazzo del Parlamento, agli uffici del Presidente e persino a palazzi storici come Sheetal Niwas e Singha Durbar. Sono state attaccate anche la Corte Suprema e sedi di giornali. Alcune residenze private di leader politici sono state saccheggiate e incendiate.

La moglie dell’ex premier Jhalanath Khanal è morta in ospedale a causa delle ustioni riportate durante l’assalto alla loro abitazione. Anche l’abitazione del premier dimissionario Oli è stata colpita, così come quella di altri ministri e parlamentari. In un gesto clamoroso, alcuni dimostranti hanno fatto irruzione nel carcere principale della capitale, permettendo al leader centrista Rabi Lamichhane – detenuto per corruzione – di registrare un appello video diffuso online.







Vittime e bilancio provvisorio

Il numero delle vittime delle proteste in Nepal è in continuo aggiornamento. Si parla di almeno 23 morti e decine di feriti, soprattutto tra i giovani. Martedì i media locali hanno riportato altri decessi, segnalando che la repressione è stata particolarmente dura. Amnesty International ha chiesto un’inchiesta indipendente, denunciando un uso eccessivo della forza da parte delle autorità.

Intanto, per ragioni di sicurezza, l’aeroporto internazionale di Katmandu è stato chiuso, isolando il Paese dal resto del mondo. Le scuole sono state sospese nelle aree più colpite e il coprifuoco resta in vigore a tempo indefinito.

Le radici profonde del malcontento

Le proteste non sono soltanto il frutto della censura dei social. Da anni il Nepal è attraversato da corruzione endemica, disuguaglianze sociali e povertà diffusa. Transparency International colloca il Paese al 107º posto al mondo per percezione della corruzione. Secondo la Banca Mondiale, oltre il 20% della popolazione vive in condizioni di povertà e la disoccupazione giovanile supera il 22%.

Questi fattori hanno alimentato la frustrazione di una generazione che non vede prospettive. Il blocco delle piattaforme digitali è stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, trasformando la rabbia in una rivolta senza precedenti.

Con le dimissioni del premier Oli e l’assenza di una leadership forte, il Nepal si trova immerso in una crisi politica e sociale di vasta portata. La comunità internazionale osserva con preoccupazione, soprattutto l’India, che teme instabilità ai propri confini.

La sfida più urgente sarà ristabilire l’ordine senza reprimere ulteriormente la popolazione e ricostruire un dialogo con i giovani, che rappresentano la maggioranza del Paese. Senza un cambiamento reale, le fiamme che oggi bruciano il Parlamento rischiano di diventare il simbolo duraturo di una democrazia fragile e incompiuta.

Il Nepal vive uno dei momenti più critici della sua storia recente: proteste nate dalla censura digitale si sono trasformate in un’ondata di violenza, con decine di vittime e la caduta del governo. La rabbia dei giovani mette in discussione l’intero sistema politico, accusato di corruzione e autoritarismo. Il futuro del Paese resta appeso a un filo, sospeso tra repressione, instabilità e la speranza di una nuova stagione democratica.

