In seguito all’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, sono scoppiate delle proteste in Turchia. Slogan antigovernativi si sono velocemente diffusi nelle piazze di tante città turche, esternando una grande rabbia nei confronti di una repressione statale voluta dal Presidente Recep Tayyip Erdogan. Accusato di essere un corrotto e alleato del PKK, Imamoglu ha espresso la sua vicinanza ai manifestanti, dicendo che “la volontà del popolo non può essere messa a tacere”.

Manifestazioni in tutta Istanbul nonostante il divieto

L’arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem Imamoglu, ha scatenato una serie di proteste in Turchia, che si sono estese in diverse città. Migliaia di persone sono scese in piazza ad Istanbul, sfidando il divieto di manifestazione imposto dal governo per quattro giorni.

Le proteste in Turchia si sono concentrate davanti alla sede della polizia, al municipio e alla sede del Partito Popolare Repubblicano (CHP), formazione politica di cui Imamoglu è esponente di spicco. Le autorità hanno risposto con la chiusura di alcune strade e delle linee della metropolitana, oltre a restrizioni all’accesso ai social network e alle principali piattaforme online.

I manifestanti sono scesi nelle piazze gridando “Erdogan, dittatore!”, ed esprimendo solidarietà al sindaco di Istanbul, arrestato con altre 100 persone per corruzione.

Le accuse contro Imamoglu e la repressione del dissenso

Imamoglu, considerato il principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan, è stato arrestato con l’accusa di corruzione e presunti legami con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), organizzazione classificata come terroristica dallo Stato turco e da diversi paesi occidentali. L’opposizione accusa il governo di utilizzare pretesti giuridici per colpire i propri avversari politici.







Oltre al sindaco di Istanbul, sono state arrestate più di cento persone, tra politici, giornalisti e attivisti, in un’operazione che viene vista come un tentativo di Erdogan di eliminare una minaccia politica in vista delle prossime elezioni presidenziali.

Sui social network, sopratutto in seguito alla massiccia e decisa risposta della popolazione turca, si sono aperti dibattiti sulla repressione messa in atto dal Presidente nei confronti di oppositori politici, giornalisti e chiunque critichi il sistema politico e sociale turco. È stato lo stesso partito di Imamoglu, il CHP, a denunciare l’arresto del suo candidato come un “un colpo di stato contro il nostro prossimo presidente”. Erdogan e il suo Governo hanno però risposto di essere completamente estranei ai fatti, rivendicando inoltre l’indipendenza della magistratura rispetto al potere politico. Intanto, c’è chi sui social network sta chiamando ad un’importante mobilitazione, volta al boicottaggio delle prossime elezioni presidenziali.

Un leader dell’opposizione sotto attacco da tempo

Ekrem Imamoglu, 53 anni, è salito alla ribalta politica nel 2019 quando è stato eletto sindaco di Istanbul, sconfiggendo il candidato sostenuto da Erdogan. Le elezioni sono state un importante punto di svolta politica, poiché hanno costituito la prima sconfitta di Erdogan da quando è salito al potere. Dopo un tentativo del governo di annullare le elezioni per presunte irregolarità, il voto è stato ripetuto e Imamoglu ha ottenuto una vittoria ancora più netta.

La sua popolarità si è consolidata ulteriormente negli anni successivi, rendendolo un pericoloso avversario per l’attuale presidente. Già nel 2022 era stato condannato a due anni di carcere per aver insultato funzionari del Consiglio elettorale, una sentenza che, se confermata, potrebbe impedirgli di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2028.

L’impatto politico ed economico dell’arresto

L’arresto del sindaco e la repressione delle proteste rischiano di aggravare la crisi politica e di minare ulteriormente la già fragile economia turca. Subito dopo la notizia, la lira turca ha toccato nuovi minimi storici rispetto al dollaro, mentre la Borsa di Istanbul ha registrato un crollo superiore al 9%. La crescente instabilità potrebbe compromettere i tentativi del governo di attrarre investimenti stranieri, già ridotti dopo anni di crisi economica e alta inflazione.

La reazione dell’Unione Europea e delle opposizioni

L’arresto di Imamoglu ha suscitato reazioni critiche a livello internazionale. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato che la Turchia, in quanto paese candidato all’adesione all’UE, deve rispettare i principi democratici e i diritti dei funzionari eletti. Nel frattempo, il leader del CHP, Ozgur Ozel, ha definito l’arresto un colpo di stato politico orchestrato da Erdogan per eliminare un avversario pericoloso. Con le attuali proteste in Turchia, la tensione resta alta e la mobilitazione dell’opposizione potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni.

Lucrezia Agliani