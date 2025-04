Il diritto alla casa in Spagna è diventato il fulcro di una crescente ondata di indignazione popolare in Spagna. Sabato scorso, decine di migliaia di persone hanno invaso le strade di 39 città, da Barcellona a Madrid, passando per Valencia e Palma de Mallorca, per denunciare una crisi abitativa che sta diventando sempre più insostenibile. Sotto lo slogan “La casa non è un affare”, la protesta ha costituito la nuova vertenza sociale ed economica spagnola, unendo cittadini, sindacati, insegnanti, pompieri e attivisti in una richiesta collettiva di soluzioni concrete da parte delle istituzioni.

Un’ondata di rabbia collettiva ha attraversato la Spagna lo scorso fine settimana, con manifestazioni in 39 città che hanno visto la partecipazione di decine di migliaia di persone. Il diritto alla casa in Spagna, intesa come un’abitazione sicura e dignitosa, è ormai diventato una delle principali rivendicazioni sociali del paese. Da Barcellona a Bilbao, da Valencia a Madrid, passando per Palma di Maiorca, Granada e Siviglia, la protesta si è sollevata contro l’aumento vertiginoso dei prezzi degli affitti e l’insufficienza delle politiche pubbliche in tema abitativo.

La mobilitazione diffusa per il diritto alla casa in Spagna: un fronte trasversale

Ciò che rende queste proteste straordinarie non è solo la loro ampiezza geografica, ma anche la varietà dei partecipanti. Ai cortei hanno preso parte studenti, migranti, collettivi LGBTQ+, famiglie, e soprattutto professionisti del settore pubblico, come insegnanti, medici e pompieri. Questi ultimi, particolarmente attivi, hanno affermato pubblicamente che non parteciperanno più agli sfratti, né in forma diretta né indiretta.

A Barcellona, l’associazione Docents 080 ha denunciato l’impossibilità per molti docenti di trasferirsi per lavoro nelle isole Baleari, dove trovare casa è diventato irrealizzabile. Sulla scia delle recenti manifestazioni, tenutesi nel novembre del 2024, si può comprendere come la vertenza punti anche a modificare l’operato delle istituzioni, totalmente inefficienti davanti al problema dell’overtourism e del fenomeno B&B.

La protesta contro la speculazione e la turistificazione

Dietro gli striscioni, uno slogan ricorrente: “La casa non è un business”. Il messaggio è chiaro: il mercato immobiliare, spinto da dinamiche speculative e dal turismo di massa, sta escludendo intere fasce di popolazione dalla possibilità di accedere a un’abitazione. A fare eco a questo sentimento, ci sono state molte realtà sociali che hanno proposto la strategia dello sciopero degli affitti come forma di disobbedienza civile. Molti sottolineano come la crisi sia legata alla concentrazione degli immobili in mano a pochi grandi proprietari, chiedendo dunque una tassazione più severa per chi possiede molte abitazioni.

Il caso Barcellona: contraddizioni politiche e retorica elettorale

Particolarmente emblematica è la situazione a Barcellona, dove il sindaco socialista Jaume Collboni è finito al centro delle critiche. Sebbene abbia annunciato misure come il divieto di nuove licenze per appartamenti turistici a partire dal 2028, nello stesso tempo promuove eventi che favoriscono un turismo elitario, come la Coppa America di vela.

Inoltre, si è mostrato favorevole alla cancellazione della legge del 2019, voluta da Ada Colau, che obbligava i costruttori a riservare il 30% degli edifici nuovi ad alloggi a canone calmierato. Una mossa vista da molti come un favore agli interessi delle grandi imprese immobiliari.

Le richieste dei manifestanti: riforme strutturali e immediate

Le rivendicazioni avanzate dai cortei per il diritto alla casa in Spagna sono concrete e radicali. Tra queste, una riduzione del 50% degli affitti, il recupero delle abitazioni vuote, il ripristino dei contratti a tempo indeterminato e il divieto di compravendite speculative.

Inoltre, è stato chiesto lo smantellamento dei gruppi “desokupa”, organizzazioni paramilitari ingaggiate dai proprietari per sgomberare con la forza gli inquilini. Il programma del sindacato degli inquilini propone anche il potenziamento del patrimonio di edilizia pubblica e la regolazione dei prezzi degli affitti.







La risposta del governo Sánchez: misure insufficienti?

Il primo ministro Pedro Sánchez ha cercato di rispondere alla crisi del diritto alla casa in Spagna con un piano in 12 punti, tra cui una proposta di tassazione fino al 100% per gli immobili acquistati da cittadini non UE, e sgravi fiscali per i proprietari che mantengono affitti calmierati. Tuttavia, queste misure non hanno ancora trovato piena applicazione, e molte sono ancora in fase progettuale.

La ministra per la Casa, Isabel Rodríguez, ha dichiarato che il problema è l’assenza di cooperazione da parte delle amministrazioni locali governate dal centrodestra. Tuttavia, secondo i manifestanti, le misure adottate finora appaiono più come propaganda che come soluzioni efficaci. La destra spagnola infatti è ancora molto critica sulla criticità del fenomeno di turistificazione, eliminando di fatto il problema di classe che si viene a generare con la speculazione abitativa.

Dati allarmanti: la crisi immobiliare in cifre

La portata dell’emergenza abitativa è confermata dai numeri. Secondo l’Istituto nazionale di statistica spagnolo, nel 2024 il prezzo medio di una casa è cresciuto dell’8,4%, il doppio rispetto all’anno precedente e il maggiore incremento dal 2007. Gli affitti sono quasi raddoppiati in dieci anni, mentre i salari sono cresciuti solo del 20%.

Il 40% delle famiglie spagnole spende oltre il 40% del proprio reddito in affitto o mutuo. Il Centro de Investigaciones Sociológicas segnala che il problema casa è oggi la principale preoccupazione dei cittadini.

La Spagna vive oggi un paradosso. In un momento di crescita economica positiva, sempre più cittadini sono esclusi dal diritto a un’abitazione. La creazione dell’Empresa Pública de Vivienda, nuova società pubblica che dovrebbe gestire la costruzione di 180mila nuove case, è vista da molti come un passo nella giusta direzione, ma insufficiente rispetto a un fabbisogno stimato di 600mila abitazioni.

Intanto, le famiglie in lotta continuano a sfidare grandi gruppi immobiliari come ImmoCaixa, rivendicando un diritto che in teoria è garantito dalla Costituzione.

Lucrezia Agliani