Le proteste in favore della Palestina hanno trovato eco all’interno della prestigiosa istituzione accademica ETH di Zurigo. Il movimento di solidarietà ha raggiunto il suo culmine quando circa una quindicina di studenti hanno preso posizione con un sit-in nell’atrio della sede principale del Politecnico federale.

Infatti, il gruppo di studenti ha chiesto alla ETH, Politecnico federale di Zurigo:

«Di prendere una chiara posizione sul genocidio in corso a Gaza, come pure un boicottaggio accademico delle istituzioni israeliane e delle aziende che sostengono il governo israeliano».

L’evento, che ha avuto luogo poco prima di mezzogiorno, ha attirato l’attenzione degli studenti, dei docenti e del personale universitario, creando un’atmosfera di discussione e dibattito intorno alla situazione in Medio Oriente.

I manifestanti hanno esposto striscioni e cartelli con slogan che chiedevano la fine dell’occupazione israeliana nei territori palestinesi e la necessità di una soluzione pacifica al conflitto. Le voci dei partecipanti si sono alzate in coro, richiamando l’attenzione sulle ingiustizie subite dalla popolazione palestinese e sull’urgente bisogno di azioni concrete da parte della comunità internazionale.

Verso le 14.00, la polizia ha iniziato a sgomberare i manifestanti, chiedendo a loro di lasciare l’atrio del Politecnico.

La decisione di organizzare il sit-in all’interno della ETH di Zurigo è stata motivata dalla volontà di sensibilizzare la comunità accademica e promuovere la solidarietà con il popolo palestinese. Gli studenti hanno espresso la loro determinazione nel sostenere la causa palestinese e nel fare pressione sulle istituzioni svizzere affinché adottino una posizione più decisa nei confronti del conflitto.

Il sit-in è stato anche un momento di riflessione e di confronto, durante il quale sono emersi diversi punti di vista e opinioni sulla complessità della situazione in Medio Oriente. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di condividere le proprie esperienze, le proprie preoccupazioni e le proprie speranze per un futuro di pace e di giustizia nella regione.

La presenza dei media locali ha contribuito a dare visibilità alle proteste e a diffondere il messaggio dei manifestanti oltre i confini dell’università. L’attenzione dei giornalisti ha permesso di amplificare la voce del movimento di solidarietà e di coinvolgere un pubblico più ampio nella discussione sul conflitto israelo-palestinese.





L’evento ha dimostrato il potere della mobilitazione studentesca e della solidarietà internazionale nel promuovere il cambiamento e nell’affrontare le ingiustizie nel mondo. Le proteste alla ETH di Zurigo hanno rappresentato un importante momento di sensibilizzazione e di impegno civile, che ha mostrato come anche le istituzioni accademiche possano svolgere un ruolo attivo nella lotta per i diritti umani e la pace globale.

In conclusione, il sit-in alla ETH di Zurigo ha segnato un importante passo avanti nella diffusione della consapevolezza sulla situazione in Palestina e nell’incoraggiare azioni concrete per promuovere una soluzione pacifica al conflitto. Gli studenti hanno dimostrato la loro determinazione nel sostenere la causa palestinese e nel fare pressione sulle istituzioni svizzere e internazionali affinché assumano una posizione più decisa nel promuovere i diritti umani e la giustizia nel Medio Oriente.

Patricia Iori