Il Protettorato francese fu una forma di dominio coloniale adottata dalla Francia tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento, soprattutto nel Nord Africa. Pur lasciando in apparenza al potere i sovrani locali, come il bey in Tunisia o il sultano in Marocco, Parigi deteneva il controllo effettivo dell’amministrazione, dell’economia e delle relazioni estere. Questo sistema, presentato come una collaborazione tra Stati, serviva in realtà a garantire alla Francia la piena influenza politica e strategica nella regione, preparando il terreno alle tensioni che avrebbero poi portato ai movimenti indipendentisti.

Nel novembre 1954, la Francia si trovava di fronte a un progressivo disfacimento del proprio impero coloniale in Nord Africa. In Tunisia, le richieste di autonomia e indipendenza diventavano ormai inarrestabili, mentre in Marocco il ritorno dall’esilio del sultano Mohammed V alimentava un crescente sentimento nazionale. In entrambi i Paesi, il protettorato francese, instaurato nella prima metà del XX secolo, stava giungendo al termine. La crisi tunisina e marocchina non furono eventi isolati, ma si inserirono nel più ampio contesto della decolonizzazione e nella difficile gestione del caso algerino, che avrebbe segnato uno dei conflitti più drammatici del Novecento.

Il contesto coloniale: la nascita del Protettorato francese

Il protettorato francese in Nord Africa nacque da una combinazione di motivazioni economiche, strategiche e politiche. Dopo aver occupato l’Algeria nel 1830, la Francia consolidò la propria presenza nel Mediterraneo meridionale, cercando di creare una zona d’influenza che garantisse il controllo delle rotte commerciali e la sicurezza dei propri coloni.

In Tunisia, il Trattato del Bardo, del 1881, sancì l’inizio del protettorato: formalmente, il bey di Tunisi restava al potere, ma la politica, l’economia e l’amministrazione erano saldamente nelle mani dei francesi. Anche in Marocco, un regno indipendente ma fragile, l’influenza francese aumentò progressivamente fino alla firma del Trattato di Fez del 1912, che istituì un protettorato simile a quello tunisino, con un’amministrazione duale e una forte presenza militare europea.

L’Algeria, invece, rappresentava un caso diverso: qui la Francia non impose un protettorato, ma una vera e propria colonia di popolamento, in cui centinaia di migliaia di coloni europei, i cosiddetti “pieds-noirs”, si insediarono stabilmente, creando profonde disuguaglianze sociali e tensioni etniche.

La Tunisia: dalle riforme alla lotta per l’indipendenza

Durante la prima metà del Novecento, la Tunisia conobbe una crescente attività politica e culturale. Il partito Neo Destour, fondato nel 1934 da Habib Bourguiba, divenne il punto di riferimento del movimento nazionalista tunisino. Bourguiba, formatosi in Francia, comprese la necessità di condurre la lotta indipendentista su un piano politico e diplomatico, cercando di sfruttare le contraddizioni interne al sistema coloniale.

Dopo la Seconda guerra mondiale, le richieste tunisine di autonomia si intensificarono. Le repressioni del 1952 e del 1954, accompagnate da arresti e violenze, non riuscirono a fermare la mobilitazione popolare. Di fronte alla crescente instabilità e al peso della guerra d’Indocina, il governo francese decise di cambiare strategia.

Nel novembre 1954, il governo di Pierre Mendès France annunciò l’avvio dei negoziati per concedere una autonomia interna alla Tunisia. Questo rappresentò la premessa all’indipendenza proclamata il 20 marzo 1956, che sancì la fine ufficiale del protettorato francese e l’ascesa di Bourguiba come primo presidente della Repubblica tunisina.

Il Marocco: dal ritorno di Mohammed V all’indipendenza

La situazione marocchina seguì un percorso parallelo ma distinto. Nel Protettorato francese del Marocco la figura del sultano Mohammed V assunse un ruolo centrale. Durante gli anni Trenta e Quaranta, la monarchia marocchina divenne un simbolo di resistenza e unità nazionale, pur collaborando inizialmente con l’amministrazione francese.

Nel 1953, le autorità francesi, temendo l’ascesa dei movimenti nazionalisti e la crescente popolarità del sovrano, decisero di esiliare Mohammed V in Madagascar e di sostituirlo con un monarca fantoccio. L’esilio scatenò un’ondata di proteste e rivolte popolari che coinvolsero tutto il Paese.

Nel contesto del 1954, la Francia, già indebolita in Tunisia e in piena crisi algerina, dovette riconoscere la necessità di un compromesso. Nel 1955, Mohammed V fu richiamato in patria tra manifestazioni di entusiasmo e consenso popolare. L’anno successivo, il 2 marzo 1956, venne proclamata l’indipendenza del Marocco, ponendo fine al protettorato francese e inaugurando la nuova monarchia indipendente, destinata a giocare un ruolo di primo piano nella politica del Maghreb.

La decolonizzazione e il nuovo equilibrio nel Maghreb

L’indipendenza di Tunisia e Marocco aprì una nuova fase nella storia del Maghreb. I due Paesi, pur condividendo un passato comune sotto il protettorato francese, seguirono percorsi politici differenti: la Tunisia optò per una repubblica laica e modernizzatrice sotto Bourguiba, mentre il Marocco mantenne una monarchia costituzionale sotto Mohammed V, e poi Hassan II.

Entrambi i governi dovettero affrontare sfide simili: la costruzione di uno Stato nazionale, la riforma dell’istruzione, la redistribuzione delle terre e la necessità di definire rapporti equilibrati con la Francia e con il mondo arabo. Nonostante le tensioni, i legami economici e culturali con l’ex potenza coloniale rimasero forti, segnando quella che alcuni storici definiscono una “continuità post-coloniale”.

Nel frattempo, la guerra d’Algeria continuava a infiammare la regione, mettendo a dura prova le relazioni tra i nuovi Stati indipendenti e la Francia, e spingendo molti militanti anticoloniali a vedere nell’esperienza tunisina e marocchina un modello di transizione pacifica.







Le conseguenze del protettorato francese

La fine del protettorato francese non cancellò tuttavia le profonde eredità lasciate dal colonialismo. Le infrastrutture, l’amministrazione e i sistemi educativi introdotti dai francesi continuarono a influenzare le società maghrebine per decenni. Allo stesso tempo, le ferite psicologiche e le disuguaglianze economiche create dal sistema coloniale si rifletterono nei conflitti sociali e politici successivi.

Oggi, Tunisia e Marocco si presentano come due Paesi che, pur attraversati da sfide interne e tensioni regionali, hanno saputo costruire identità nazionali solide, basate su una sintesi tra modernità e tradizione. La memoria del protettorato francese resta viva nei dibattiti storici e politici, non solo come periodo di dominazione, ma anche come momento di trasformazione e di risveglio delle coscienze nazionali.

La fine del protettorato, inoltre, rappresentò uno dei passaggi decisivi nella decolonizzazione africana. A differenza dell’Algeria, la transizione in Tunisia e Marocco avvenne attraverso il dialogo e la diplomazia, segnando un mutamento nella politica coloniale francese e della crescente consapevolezza che il dominio europeo sul Maghreb non poteva più essere mantenuto con la forza.

Nel giro di pochi anni, l’intera struttura dell’impero francese in Nord Africa crollò, aprendo la strada a una nuova stagione di indipendenza, ma anche di complessi rapporti post-coloniali. Tunisia e Marocco divennero così i simboli del passaggio dall’era dei protettorati a quella delle nazioni sovrane, in un processo che avrebbe profondamente cambiato la geografia politica del Mediterraneo e del mondo arabo.

Sophia Spinelli