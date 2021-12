Prurito cronico, gli scienziati identificano un nuovo colpevole

Posted on

Prurito cronico, un sintomo frequente

Il prurito cronico è un sintomo comune ma difficile da trattare di molte condizioni infiammatorie della pelle, come la psoriasi. L’impulso di graffiarsi costantemente può compromettere seriamente la qualità della vita di una persona e portare a danni permanenti alla pelle. Per trovare un trattamento efficace, gli scienziati devono capire meglio come si sviluppa il prurito cronico.

Il prurito di breve durata, ad esempio da una puntura d’insetto, si verifica quando le sostanze immunitarie rilasciate dal corpo attivano le fibre nervose sensibili al prurito nella pelle. Il segnale viene trasmesso al cervello, dove viene percepito come la sensazione di prurito. Ma gli scienziati non hanno capito come questo processo possa diventare cronico.









Un gruppo di ricerca guidato dal Dr. Mark Hoon del National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR) del NIH ha esaminato la pelle di persone e topi con malattie della pelle associate a prurito cronico. Science Translational Medicine ha pubblicato i risultati nel novembre del 2021.

La scoperta sul prurito cronico

Il team ha scoperto che i campioni di pelle di persone con condizioni croniche legate al prurito producevano alti livelli di una molecola di segnalazione immunitaria chiamata oncostatina M (OSM). OSM invia segnali immunitari alle cellule stimolando i recettori proteici sulle loro superfici. Sebbene OSM fosse stato precedentemente collegato a malattie infiammatorie come l’artrite, c’erano state poche prove del suo coinvolgimento nel prurito.

Gli scienziati hanno dimostrato che i neuroni sensibili al prurito sia nei topi che negli esseri umani producono il recettore per OSM. Ciò suggerisce che OSM può influenzare l’attività di queste cellule.

In cosa consiste l’esperimento

Per scoprire se questo fosse il caso, i ricercatori hanno esposto i neuroni di topo sensibili al prurito cresciuti in un piatto a OSM. Hanno testato le risposte dei neuroni misurando i cambiamenti nella loro attività elettrica. A differenza della maggior parte delle sostanze che inducono prurito, OSM non ha attivato direttamente i neuroni del prurito. Invece, ha migliorato le risposte dei neuroni all’istamina, una molecola che induce prurito rilasciata dal corpo durante le reazioni immunitarie. L’esposizione prolungata all’OSM ha anche aumentato l’eccitabilità basale dei neuroni, il che significa che sono diventati sensibili anche a piccoli stimoli.

Allo stesso modo, l’iniezione di OSM nella pelle dei topi ha aumentato i loro graffi indotti dall’istamina. L’istamina somministrata da sola ha innescato graffi immediati ma di breve durata. Al contrario, quando OSM è stato iniettato da solo, i topi hanno lentamente sviluppato un comportamento di graffio dopo un ritardo di circa 30 minuti.

Conclusioni

Gli effetti di OSM sui graffi sono stati parzialmente invertiti rimuovendo il recettore OSM. In un modello murino di prurito cronico indotto dalla psoriasi, il graffio è stato quasi interamente eliminato dal trattamento con un farmaco che blocca il recettore OSM.

I risultati suggeriscono che l’elevazione prolungata di OSM in presenza di altri agenti che inducono prurito può trasformare le risposte al prurito a breve termine in episodi più duraturi. I farmaci a piccole molecole che bloccano l’attività di OSM potrebbero essere terapie promettenti per il prurito cronico.

Agostino Fernicola

Stampa questo articolo