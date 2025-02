La Puglia, una delle regioni più ricche di biodiversità in Italia, ospita un vasto numero di specie vegetali e animali che si trovano in pericolo di estinzione. Un dato allarmante riguarda la presenza di 139 specie vegetali e 9 animali che rischiano di scomparire, mettendo a repentaglio l’equilibrio ecologico della regione. Tuttavia, il patrimonio naturale pugliese è anche protetto da un’infrastruttura di aree naturali che, sebbene necessiti di un’attenzione costante, rappresenta un punto di forza per la conservazione della flora e fauna locali.

Oltre a ospitare una biodiversità ineguagliabile, la Puglia è una delle regioni italiane con una grande estensione di terre protette. La superficie di oltre 245.000 ettari di aree naturali protette è pari a circa il 10% del territorio regionale. Di questa, il 75,8% è rappresentato da parchi nazionali, come il Parco Nazionale del Gargano e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, mentre l’8,3% è costituito da riserve naturali marine e altre aree protette lungo la costa.

L’agricoltura e il ruolo della protezione ambientale

Un aspetto centrale nella gestione della biodiversità pugliese è il modello agricolo che ha saputo integrarsi con l’ambiente, rispettando il territorio e le sue risorse naturali. Questo approccio consente di garantire non solo la sicurezza alimentare, ma anche la salvaguardia ambientale, poiché l’agricoltura è vista come uno strumento fondamentale per preservare le bellezze naturali della regione. In particolare, il territorio agricolo diventa un’opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovendo al contempo uno sviluppo che non sia basato sull’impoverimento delle risorse naturali.

Le province di Foggia e Bari sono quelle che mostrano la più alta percentuale di territorio protetto, rispettivamente con il 51,5% e il 27,7%. In queste aree, la varietà vegetale è straordinariamente ricca, con oltre 2.500 specie vegetali, molte delle quali endemiche o rare. L’agricoltura biologica, che ha trovato un terreno fertile in Puglia, ha dato vita a una produzione di alta qualità, capace di coniugare la sostenibilità ambientale con le esigenze di mercato.

La Puglia e il primato del biologico in Italia

La Puglia è la seconda regione più biologica in Italia, con 321.000 ettari di terreno dedicati alla coltivazione biologica, che rappresentano una risorsa preziosa per la protezione dell’ambiente e la sostenibilità agricola. L’agricoltura biologica in Puglia è un modello virtuoso che coinvolge tutti i settori, dai cereali agli ortaggi, dall’olivo alla vite, con oltre 89.000 ettari di coltivazioni di olivo e oltre 63.000 ettari di coltivazioni di cereali. A queste si aggiungono anche le produzioni di acquacoltura biologica, che sono sempre più apprezzate per il loro impatto ambientale ridotto.

Questi dati mostrano come la regione sia in grado di produrre cibo sano e sostenibile, mettendo al primo posto la qualità del prodotto e il rispetto per l’ambiente. Il legame tra agricoltori e consumatori si sta sempre più rafforzando, grazie alla crescente attenzione verso scelte alimentari consapevoli che rispettano il patrimonio naturale.







La connessione tra cibo locale e sostenibilità

Un altro elemento fondamentale che contribuisce alla tutela della biodiversità pugliese è il consumo di cibo locale e di stagione. La promozione dei mercati contadini e dei prodotti certificati con il Sigillo della Biodiversità è un passo importante per garantire che il cibo arrivato sulle tavole dei consumatori provenga da agricoltori che si impegnano attivamente nella conservazione delle risorse naturali.

Il consumo di prodotti locali, infatti, non solo aiuta a ridurre l’impatto ambientale derivante dal trasporto delle merci, ma anche a preservare le tradizioni agricole locali e a supportare l’economia rurale. Il cibo a chilometro zero contribuisce a ridurre le emissioni di gas serra, poiché il trasporto di alimenti da lontano, come nel caso delle prugne dal Cile o dell’uva dal Perù, implica un consumo significativo di energia e una notevole emissione di anidride carbonica.

L’importanza di uno stile di vita “verde”

Carmelo Troccoli, direttore di Fondazione Campagna Amica, ha sottolineato la necessità di un cambiamento radicale verso uno stile di vita più sostenibile, che comprenda scelte alimentari responsabili e l’adozione di pratiche quotidiane a basso impatto ambientale. Dall’uso razionale dell’acqua e dell’energia alla riduzione dei consumi, sono molti gli ambiti in cui ogni individuo può fare la differenza, contribuendo alla conservazione delle risorse naturali e alla riduzione delle emissioni di gas serra.

In questo contesto, i mercati contadini rappresentano una risorsa fondamentale, poiché offrono ai consumatori l’opportunità di acquistare prodotti che rispettano i principi di sostenibilità e che provengono da un’agricoltura che preserva la biodiversità. La connessione tra i produttori locali e i consumatori diventa quindi una chiave per il futuro, un cammino che può migliorare non solo la qualità della vita, ma anche quella del nostro ambiente.

La Puglia è un esempio di come biodiversità e sostenibilità possano coesistere in un equilibrio virtuoso. Con oltre 245.000 ettari di aree naturali protette e un modello agricolo che promuove la salvaguardia ambientale, la regione è un patrimonio da tutelare e valorizzare. Ogni cittadino, consumando cibo locale e di stagione, può contribuire attivamente alla protezione di questa ricchezza naturale, facendo scelte consapevoli per un futuro più verde e sostenibile.

Vincenzo Ciervo