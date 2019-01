Tra 52 itinerari di viaggio da fare nel 2019, il New York Times consiglia anche la Puglia: al 18esimo posto è l’unica tappa italiana, oltre al Golfo Paradiso della Liguria.

In foto il porto di Monopoli, i colori pugliesi, i contorni italiani: l’immagine che rappresenta la preferenza del New York Times nella lista interattiva delle mete di viaggio suggerite per il nuovo anno.

Il quotidiano USA conferma la bellezza suggestiva della Puglia, che negli ultimi anni ha moltiplicato le presenze internazionali. Un successo tutto italiano, che vede tra i suggerimenti di viaggio più belli anche la Liguria con il suo Golfo Paradiso, in 25esima posizione.

“Barocco e spiagge nel tacco d’Italia” è l’articolo a firma di Daniel Scheffler, in cui sono elencate le bellezze della Puglia, ultimamente meta turistica di grande rilevanza. La scelta di rappresentazione è caduta su Monopoli, città che nei cinque anni, dal 2012 al 2017, ha visto raddoppiarsi e quadruplicarsi le presenze turistiche totali ed estere.

Nella foto un signore suona la chitarra, due giovani amanti nascosti in un bacio, il faro sullo sfondo di un mare blu: blu pugliese. E’ il ritratto di una regione dove la bellezza risiede in un’energia tutta nostrana, nella suggestione delle tradizioni, in una musica antica che vince su qualsiasi altro ritmo moderno. Dove anche il caos non è frastuono, ma rumore bianco.

E’ tra le migliori destinazioni del mondo, la Puglia della buona cucina, delle masserie, del centro storico, del mare e di quel calore che contraddistingue un posto da un luogo. La Puglia che molti cantano, da cui molti scappano ma dove tutti vogliono ritornare.

Un orgoglio per i monopolitani, ma anche per tutti i pugliesi e gli italiani stessi: ancora una volta la Puglia vince con la bellezza i vecchi pregiudizi. L’impegno dell’amministrazione comunale per valorizzare la regione raccoglie buoni frutti, anche l’assessore al turismo Christian Iaia si dice emozionato della notizia del New York Times, confidando in un futuro di progressi sempre migliore.

Rossella Papa