Negli ultimi anni, l’autunno italiano ha assunto sfumature nuove, tinte di arancione brillante e profumo di campagna. Ciò che fino a poco tempo fa sembrava un’usanza d’oltreoceano, oggi è diventato un fenomeno diffuso anche nel nostro Paese: i Pumpkin Patch italiani, i celebri campi di zucche. Nati come semplice tradizione agricola, questi spazi si sono trasformati in veri e propri luoghi d’esperienza, dove natura, estetica e convivialità si intrecciano. Non si tratta soltanto di un’occasione per acquistare una zucca: è un modo per vivere la stagione autunnale con lentezza, riscoprendo il piacere dei gesti semplici e l’incanto del paesaggio rurale.

Un fenomeno che conquista famiglie e social network

L’immagine più emblematica del Pumpkin Patch è ormai diventata virale: bambini con stivali di gomma che corrono tra filari di zucche tonde e brillanti, giovani coppie che posano tra balle di fieno, influencer che immortalano il tramonto su distese arancioni. In Italia, l’aspetto “instagrammabile” dell’esperienza ha sicuramente contribuito a renderla popolare. Tuttavia, la vera forza di questi campi sta nella loro capacità di offrire un ritorno alla semplicità. Passeggiare tra le zucche, raccoglierne una con le proprie mani, scegliere la forma e la sfumatura preferita: sono piccoli gesti che riconnettono alla terra e alle sue stagioni.

Molti vivai e agriturismi hanno colto il potenziale di questa tendenza e, negli ultimi anni, hanno allestito spazi dedicati, curando ogni dettaglio. Le scenografie sono spesso elaborate: archi di paglia, carretti di legno, vecchie ruote di carro, spaventapasseri dal sapore retrò. Tutto contribuisce a creare un’atmosfera calda e accogliente, ideale per trascorrere una giornata all’aperto in compagnia.

Dalla tradizione americana alla reinterpretazione italiana

Il concetto di Pumpkin Patch affonda le sue radici negli Stati Uniti, dove la raccolta delle zucche rappresenta da decenni un rito collettivo che precede Halloween e il Giorno del Ringraziamento. Famiglie intere si recano nei campi per scegliere la zucca perfetta da intagliare o cucinare. Con il tempo, attorno a questa consuetudine si è sviluppata un’autentica cultura del raccolto autunnale, fatta di decorazioni, mercatini, degustazioni e laboratori per bambini.

In Italia, la tradizione è stata reinterpretata con uno stile più legato al territorio. Le aziende agricole e gli agriturismi che organizzano questi eventi non si limitano a importare un format: lo arricchiscono con prodotti locali, ricette regionali e percorsi didattici dedicati alla biodiversità. Così, accanto alle classiche zucche da intaglio, si trovano varietà autoctone come la Delica, la Mantovana o la Berrettina di Piacenza, protagoniste di piatti della tradizione contadina.

Il risultato è un mix riuscito tra folklore americano e autenticità italiana: un’esperienza che parla al tempo stesso di radici e di curiosità verso l’altrove.

Un appuntamento con la natura

Visitare un Pumpkin Patch non significa solo partecipare a un evento a tema. È, prima di tutto, un incontro con il ritmo della natura. Chi si reca in questi campi lo fa per respirare l’aria fresca d’autunno, osservare i colori del paesaggio che cambiano, ascoltare il fruscio delle foglie secche sotto i passi. Le famiglie trovano un contesto sicuro e stimolante per i più piccoli, che possono imparare come crescono le piante, da dove provengono gli alimenti e quanto lavoro serve per portarli sulla tavola.

Molte aziende offrono infatti percorsi educativi: laboratori di intaglio, lezioni sulla coltivazione delle zucche, momenti dedicati al compostaggio o al riciclo creativo. Per i bambini, queste attività rappresentano un’occasione di apprendimento giocoso e concreto; per gli adulti, un modo per riscoprire la lentezza e la manualità spesso dimenticate nella vita urbana.







Dalla zucca ornamentale alla tavola

Uno degli aspetti più affascinanti dei Pumpkin Patch è la varietà delle zucche che vi si possono trovare. Non esistono soltanto le classiche arancioni e tonde: ce ne sono di allungate, a forma di pera, con la buccia liscia o bitorzoluta, di colori che spaziano dal giallo chiaro al verde scuro, fino al bianco o al blu. Alcune sono coltivate esclusivamente per scopi decorativi, perfette per abbellire un portico o una tavola autunnale; altre, invece, sono ideali per la cucina.

La zucca è infatti un ingrediente estremamente versatile: può diventare vellutata, gnocco, risotto o dolce. Ogni regione italiana vanta una propria specialità a base di questo ortaggio: dai tortelli di zucca mantovani alle lasagne alla zucca emiliane, fino ai fiori di zucca fritti tipici del Lazio. Nei Pumpkin Patch più attenti alla valorizzazione gastronomica, non mancano degustazioni e mercatini dove assaggiare e acquistare prodotti locali, miele, confetture o spezie.

Un’esperienza che dura tutto l’anno

Sebbene il momento clou dei Pumpkin Patch coincida con ottobre e i giorni che precedono Halloween, molte strutture hanno scelto di mantenere viva l’esperienza anche oltre la stagione autunnale. Alcuni agriturismi propongono visite guidate ai campi durante la fioritura estiva o eventi dedicati alle altre colture di stagione. In questo modo, il concetto di “campo tematico” si trasforma in un modello di turismo rurale sostenibile, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno.

I Pumpkin Patch italiani da non perdere

Da Nord a Sud, la mappa dei Pumpkin Patch italiani si arricchisce ogni anno. In Lombardia, ad esempio, il Campo di Federica a Paderno Dugnano e il Tulipania Pumpkin Patch a Terno d’Isola sono tra i più frequentati, grazie alle loro scenografie curate e alle attività per i bambini. In Emilia-Romagna, tra le campagne di Bologna e Modena, si trovano aziende agricole che uniscono la raccolta delle zucche a percorsi enogastronomici, permettendo di degustare piatti tipici dopo la visita ai campi.

Nel Veneto, regione da sempre legata alla coltivazione delle zucche, spiccano il Giardino delle Zucche di Jesolo e quello di Andezeno, vicino Torino, che negli ultimi anni ha attirato visitatori da tutto il Nord Italia. Anche il Centro e il Sud non restano indietro: in Toscana, agriturismi nelle zone del Chianti e della Val d’Orcia propongono esperienze in cui la zucca diventa ambasciatrice del territorio; nel Lazio, nei dintorni di Roma, diverse aziende agricole hanno trasformato l’autunno in una festa dei colori e dei sapori.

Un fenomeno culturale oltre la semplice moda

Definire i Pumpkin Patch una “moda” sarebbe riduttivo. La loro crescente popolarità risponde a un bisogno più profondo: il desiderio di rallentare, di tornare a esperienze autentiche, di vivere il tempo libero in modo sostenibile. La zucca, con la sua forma semplice e il suo colore caldo, incarna perfettamente questo spirito: rappresenta abbondanza, ciclicità, natura.

Nei campi, le persone non cercano solo uno sfondo per una fotografia, ma un contatto reale con la terra. In un’epoca dominata dalla velocità e dalla virtualità, il gesto di scegliere una zucca con le proprie mani assume un valore simbolico, quasi terapeutico. È un piccolo atto di riconnessione con ciò che è essenziale.

Patricia Iori