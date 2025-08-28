Si sta facendo strada — anche in Italia — un fenomeno particolare che unisce elementi di immedesimazione, gioco, ritualità e libertà identitaria: si tratta del “puppy play”, letteralmente “gioco del cucciolo”. Più che un semplice travestimento, il puppy play è una forma di roleplay in cui uno o più partecipanti adottano i comportamenti tipici di un cane. Abbai, ringhi, posture quadrupediche e movimenti giocosi diventano strumenti per esplorare un sé alternativo, liberato dalle costrizioni della quotidianità.

Un’alternativa alla vita ordinaria: l’evasione come chiave interpretativa

A differenza di molte pratiche riconducibili all’universo BDSM — da cui pure il puppy play prende alcune ispirazioni — questa attività non è necessariamente legata a dinamiche di dominazione e sottomissione, né implica obbligatoriamente una connotazione sessuale. La dimensione ludica e simbolica è quella predominante. Secondo l’associazione The Italian Puppy, tra le prime in Italia a strutturare e divulgare informazioni su questa comunità, chi pratica il puppy play entra in contatto con un alter ego, una parte del sé che viene normalmente repressa dalla routine, dalle responsabilità lavorative e sociali, dai doveri imposti dalla vita adulta. In questa ottica, il “cucciolo” rappresenta una figura simbolica di leggerezza, spontaneità e assenza di giudizio.

Per molti praticanti, assumere l’identità di un cane significa mettere da parte il pensiero razionale, accantonare le ansie legate alla performance o al controllo e abbandonarsi a un’esperienza di tipo emotivo, istintuale e sensoriale. È una forma di regressione consapevole che permette di esplorare lati della propria personalità che in altri contesti resterebbero sopiti o inascoltati.

L’estetica del cucciolo: abbigliamento e accessori simbolici

Il puppy play è spesso accompagnato da un’estetica ben definita, che contribuisce alla costruzione dell’identità del “cucciolo”. Uno degli elementi centrali è la maschera da cane, indossata sul viso per occultare i tratti umani e rafforzare la componente animale. A questa si aggiungono spesso tute in lattice, collari, guinzagli, pettorine e ginocchiere. Ogni accessorio ha una funzione non solo estetica, ma anche rituale: contribuisce a marcare il passaggio dal ruolo umano a quello animale e crea un ambiente protetto in cui le regole del mondo esterno sembrano momentaneamente sospese.

Non mancano, nei raduni o negli eventi pubblici, veri e propri “cuccioli” che partecipano a gare, giochi o performance di gruppo, ricreando dinamiche da branco che ricalcano la socialità canina. Tuttavia, il puppy play non si limita a un contesto performativo: molti partecipanti trovano nella pratica una forma di meditazione attiva, di connessione corporea e di rilascio emotivo, completamente slegata dallo sguardo altrui.







Le origini: dal “dog slave” a un gioco autonomo

Sebbene il puppy play abbia acquisito, negli ultimi anni, una visibilità crescente, le sue radici si possono far risalire al cosiddetto “dog slave”, una pratica all’interno del BDSM in cui il soggetto sottomesso assumeva comportamenti canini all’interno di una dinamica esplicitamente erotica e gerarchica. Con il tempo, però, questa componente si è evoluta in direzioni nuove, dando origine a una comunità sempre più ampia e inclusiva, in cui non necessariamente vi è un “padrone” o un “handler” a guidare il “cucciolo”.

Oggi il puppy play può essere praticato in solitaria, in coppia o in gruppo, senza che ciò implichi obbligatoriamente una relazione di potere. In molti casi, la dimensione relazionale si basa su fiducia, complicità e gioco condiviso. In altri, è vissuta come un’esperienza introspettiva, quasi spirituale, utile per rielaborare emozioni e tensioni.

Anche in Italia la scena del puppy play ha conosciuto negli ultimi anni una certa espansione. Non si tratta più di un fenomeno relegato a circuiti underground, ma di una realtà che sta trovando spazi di legittimazione, con eventi pubblici, incontri informativi e comunità online. L’associazione The Italian Puppy, ad esempio, ha il merito di aver contribuito a rendere visibile e comprensibile questa pratica, spingendola oltre i pregiudizi e gli stereotipi legati alla sessualizzazione di ogni espressione non convenzionale.

Numerosi raduni nazionali e internazionali ospitano sezioni dedicate al puppy play, in cui i partecipanti possono incontrarsi, confrontarsi e approfondire il proprio percorso personale. Alcuni “cuccioli” si identificano con un personaggio specifico, a cui danno un nome, un carattere, persino una razza immaginaria. Altri si muovono in maniera più fluida, lasciando che sia l’esperienza a determinare i contorni della loro identità momentanea.

Al di là del feticismo

Una delle principali difficoltà nel raccontare il puppy play al grande pubblico risiede nel rischio di ridurre tutto a una dimensione di feticismo o di devianza. In realtà, molti praticanti ribadiscono come il gioco del cucciolo sia innanzitutto una forma di espressione identitaria, che può includere aspetti erotici, ma che non si esaurisce affatto in essi. Lungi dall’essere una semplice eccentricità, il puppy play mette in discussione le convenzioni su cosa sia “normale”, su quali siano i confini dell’identità umana e su come si possa esprimere affettività, vicinanza e fiducia senza passare per i canali tradizionali.

Psicologia, corpo e libertà

Al di là degli accessori e dei rituali, il puppy play coinvolge profondamente la sfera psicologica. Per molti, è un’esperienza di disconnessione controllata, in cui ci si allontana temporaneamente dalla propria identità sociale per immergersi in una condizione liminale, simile a quella vissuta durante alcune pratiche teatrali, spirituali o sportive. La trasformazione del corpo — che passa dalla posizione eretta a quella quadrupedica — è il primo passo per cambiare anche il modo di pensare, di comunicare e di percepire l’ambiente circostante.

Patricia Iori