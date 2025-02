Vladimir Putin avrebbe intenzione di annunciare la vittoria della Russia sull’Ucraina e sulla Nato il prossimo 24 febbraio, data che segna il terzo anniversario dell’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Lo riportano diversi organi di stampa internazionali, tra cui Bild e Kyiv Independent.

Questa decisione, se confermata, potrebbe segnare un momento storico e di grande rilevanza geopolitica, con il Cremlino che punta a delineare una nuova narrazione degli eventi, cercando di consolidare la sua posizione di potenza e di rafforzare l’immagine di una Russia vittoriosa.

L’influenza dei colloqui tra Stati Uniti e Russia

Un altro elemento che sta alimentando questa speculazione riguarda i recenti colloqui bilaterali tra Stati Uniti e Russia, svolti in Arabia Saudita. Sebbene non siano state prese decisioni concrete durante l’incontro, l’assenza di rappresentanti ucraini ha destato non poca preoccupazione a Kiev e tra gli alleati europei.

Secondo le informazioni raccolte dai servizi di intelligence militare ucraini, Mosca potrebbe utilizzare questa situazione per cercare di imporre le proprie condizioni di pace alla comunità internazionale. In particolare, potrebbe tentare di spingere una narrativa in cui i Paesi europei che continuano a supportare l’Ucraina vengano dipinti come “nemici della pace”.

Questo sviluppo potrebbe essere parte di un piano più ampio da parte della Russia per isolare l’Ucraina e ottenere concessioni dalla Nato, alimentando la pressione sulle nazioni che non si sono ancora schierate apertamente contro la Russia.

Il rischio di una distorsione della realtà geopolitica è concreto, poiché Putin potrebbe cercare di sfruttare la situazione per presentare la guerra come una lotta giusta contro una coalizione di Paesi ostili.

La reazione dell’Ucraina e dell’Occidente

Le reazioni a queste voci non sono tardate ad arrivare. A Kiev, la notizia che Putin stia progettando di proclamare la vittoria potrebbe avere un forte impatto sul morale della popolazione e dei soldati che sono in prima linea nella difesa del Paese. Inoltre, tale dichiarazione potrebbe avere conseguenze significative per il sostegno occidentale a Kiev, se non riuscisse a convincere la comunità internazionale della falsità della posizione russa.

Al contempo, i Paesi europei, tra cui le potenze più influenti come Germania e Francia, stanno cercando di mantenere un fronte compatto nei confronti della Russia. Le recenti dichiarazioni di alcuni leader europei, che ribadiscono l’impegno a sostenere l’Ucraina fino alla fine, dimostrano che la guerra non solo sta continuando, ma sta acquisendo anche una dimensione sempre più lunga e complessa.

In questo contesto, la possibilità che la Russia provi a manipolare la percezione pubblica attraverso una falsa vittoria potrebbe essere vista come un tentativo di ottenere vantaggi negoziali senza concedere nulla sul piano delle reali vittorie sul campo.

Il coinvolgimento della Cina

Un altro fattore rilevante in questa vicenda riguarda il rapporto tra la Russia e la Cina, che, secondo fonti ufficiali del Cremlino, sarebbe destinato ad approfondirsi ulteriormente. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che Putin avrebbe in programma un colloquio telefonico con il presidente cinese Xi Jinping, per informarlo riguardo i risultati dell’incontro tra Stati Uniti e Russia a Riad.

L’interesse della Cina per l’esito della guerra in Ucraina è fondamentale, poiché potrebbe determinare l’influenza che Pechino eserciterà sul conflitto e le sue ripercussioni a livello internazionale. Un’eventuale alleanza più stretta tra Mosca e Pechino potrebbe avere un impatto decisivo sugli sviluppi futuri, non solo in ambito militare, ma anche sul piano economico e diplomatico.

La Cina, infatti, ha già manifestato una posizione ambigua riguardo alla guerra, cercando di mantenere una posizione di neutralità strategica pur essendo in sintonia con gli interessi russi in vari ambiti geopolitici.

Se il 24 febbraio dovesse effettivamente segnare un annuncio di vittoria da parte di Putin, ciò aprirebbe una serie di scenari complessi per il futuro. Potrebbe intensificare la già delicata situazione in Ucraina, con il conflitto che rischia di assumere proporzioni ancora più drammatiche. L’Europa si troverebbe a fronteggiare nuove sfide politiche ed economiche, con il rischio che la guerra venga congelata in una sorta di stallo congelato, dove nessuna delle due parti raggiunga una vittoria decisiva.

Inoltre, la comunità internazionale dovrebbe fare i conti con una Russia che tenta di rimanere nel gioco delle potenze globali, sfidando apertamente gli equilibri geopolitici consolidati da decenni. Le prossime settimane potrebbero dunque rivelarsi decisive per l’evoluzione di un conflitto che, sebbene iniziato tre anni fa, sembra destinato a continuare a lungo.

Vincenzo Ciervo