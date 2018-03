Putin annuncia: abbiamo un super missile nucleare invulnerabile

Avrebbe già superato i test, il nuovo missile da crociera in dotazione all’esercito russo. Un super missile con la propulsione nucleare. Lo ha annunciato lo stesso Putin mentre teneva il suo discorso annuale difronte alle Camere riunite. L’ultimo prima delle elezioni presidenziali in programma fra poco più di due settimane.

Un annuncio che rivendica il ruolo di superpotenza nucleare del gigante russo e di attore imprescindibile nello scacchiere della politica internazionale. Un messaggio inequivocabile rivolto alle altre grandi nazioni, a partire dagli Stati Uniti d’America. Il gigante russo è tornato più forte di prima e le decisioni non potranno più essere prese senza ascoltare la sua voce.









Fonte: Vladimir Putin (St Petersburg International Economic Forum)









Putin: un super missile a gittata illimitata

Il presidente russo ha illustrato le caratteristiche tecniche della nuova arma. La gittata del super missile è illimitata e la sua traiettoria di volo è imprevedibile. A detta di Putin, tale sistema non è paragonabile a nessuno di quelli già esistenti e renderà il missile invulnerabile ai sistemi antiaerei.

Secondo il suo presidente, la Russia è pronta a dare una svolta tecnologica. Nel suo discorso ha ricordato quanto i cambiamenti tecnologici siano veloci e quanto sarà importante per il suo paese sfruttare tale possibilità per lasciare indietro le altre nazioni.

Senza sviluppo tecnologico – ha aggiunto Putin – si va incontro alla riduzione della sicurezza e del potenziale economico di una nazione, con il rischio che perda la sua sovranità.









Il discorso davanti alle Camere si tiene normalmente nel mese di dicembre. Serve al capo dello Stato per illustrare ai parlamentari le attese per l’anno nuovo. Ma Putin ha saltato l’appuntamento di dicembre scorso, rinviando il suo intervento al primo marzo, cioè oggi. Ovvero a pochi giorni di distanza dalle presidenziali in programma il 18 marzo, quando molto probabilmente vedrà riconfermato il suo mandato per altri sei anni.

Michele Lamonaca