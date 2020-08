“Putin, Un Dittatore sempre potente”. Verità o Illusione? La caduta dello Zar

Sin da quando è salito al potere i media occidentali lo hanno sempre dipinto allo stesso modo. “Uomo forte”, “Poco democratico” colui che addirittura “Cavalca orsi”. Inoltre, qualsiasi cosa lui faccia (positiva o negativa che sia) sembra sempre essere il segno del suo immenso ed infinito potere.

Si dice che quanto più un vino invecchia tanto più diventa migliore. Lo stesso ragionamento non vale però in politica. La storia ci insegna che il consenso popolare verso il proprio leader segue una curva ad U (al contrario). Dopo aver raggiunto il picco di consensi, il trend inizia a calare, è il ciclo della vita. Putin da anni ormai è in forte caduta in termini di consenso e i media non sembrano voler riportare questo quadro.

Putin in crisi. Cosa ha fatto nell’ultimo anno per cercare di mantenere saldo il suo potere?

Vladimir Vladimirovich Putin, a differenza del suo collega cinese, tende ad apparire più che spesso nei media occidentali. Un po’ perchè è quello che vuole, un po’ perchè in Russia le informazioni circolano un pizzico di più rispetto ai vicini cinesi. Una cosa è certa però: che si schieri a favore di Putin o contro, i commenti da ambo i lati sulle sue dichiarazioni sembrano avere la stessa base, e cioè quella di “un uomo potente, che fa”.

Per chi favoreggia la politica dell’ex KGB, spesso l’idea è che faccia quel che fa per il bene del Paese, usando doverosamente una mano forte. Per chi tende a non apprezzare la politica di Putin, si sente l’accusa del fatto che usi, al contrario, le stesse maniere forti per reprimere il popolo.

E se questa mano non fosse più tanto forte? E le diverse decisioni politiche le prendesse per tentare in tutti i modi di salvaguardare la sua ormai non salda poltrona? Nei prossimi paragrafi verranno analizzate le ultime tre notizie protagoniste dei media nostrani. Il referendum, il vaccino “Sputnik V” e , ultima ma non per importanza, la notizia dell’avvelenamento del suo oppositore Navalny.

Il referendum che ha dato i “poteri a vita” all’ex KGB

La Costituzione russa prevede il referendum popolare solo quando è in discussione il cambiamento delle prime due sezioni della costituzione. Superata la seconda sezione non è richiesto l’intervento del popolo ma basta l’autorizzazione del parlamento. Nessuno dei punti toccati dal cambiamento costituzionale del 2020 faceva parte delle prime due sezioni. Il parlamento infatti aveva già autorizzato queste modifiche prima dell’inizio delle votazioni. La domanda quindi sorge spontanea, perchè è stato messo in scena questo teatrino?

Rispondere non è compito semplice anche perchè non abbiamo la possibilità di entrare nella complessa mente di Putin. Seguendo, però, gli ultimi avvenimenti in Russia e usando un po’ di logica si può arrivare ad ipotizzare che “la fedelissima” cerchia dell’ex KGB, che lui stesso ha tanto “coccolato” negli ultimi vent’anni, stia già iniziando a pensare ad una Russia post-putiniana. Attualmente il quadro generale per lo Zar è infatti abbastanza disastroso . Negli ultimi anni anni non ha fatto altro che perdere consensi ( la situazione del COVID-19 non l’ha affatto aiutato).

Inoltre l’attuale leader russo non sembra intenzionato a lasciare il potere al primo che vinca le elezioni. Tutto porta a pensare che in un modo democraticamente “alla russa”, sia proprio Putin a voler scegliere il suo successore e, di nuovo, i suoi “fedelissimi” sono d’intralcio in questo, anche perchè non sembrano voler continuare la politica “antica” dell’ex agente del KGB, ma neppure vogliono lasciare spazio a personaggi come Aleksej Navalny (oppositore di Putin, pro democrazia). Un loro futuro slogan potrebbe suonare come: “No a Putin e nemmeno alla Democrazia!”

Conclusioni sul referendum

Il referendum costituzionale del 2020 sembra essere stato tutto tranne che una semplice “presa di potere”. Il quadro che sembra uscire fuori è di un Putin per la prima volta debole, costretto a richiedere al popolo una garanzia del suo appoggio per allontanare i suoi rivali. Un Putin mai visto così, imprigionato nel suo stesso potere, con l’ultimo disperato tentativo di temporeggiare prima di trovare un successore che riesca a continuare la sua politica.

“Sputnik V” il primo vaccino anti-Covid annunciato da Putin.

Mentre in Germania e in tutta l’Europa il nazismo è considerato come il male assoluto, la stessa cosa non vale per i russi in rapporto con il comunismo. Nonostante l’atroce politica di Stalin, una pessima gestione della guerra e di tanti altri problemi, i russi ricordano con orgoglio il loro passato. Questo accade per un motivo: perchè in quegli anni sentono di essere stati grandi, valorosi e rispettati dal resto del mondo. E’ questo l’uomo russo ed è così che vuole sentirsi.

Negli ultimi anni, rispetto al passato, la Russia ha perso l’immenso potere e influenza che esercitava nel resto del mondo, e a tanti questo non fa piacere. É qui che arriva la geniale mossa di un Putin in piena crisi di consensi: annunciare, come ai bei vecchi tempi della Guerra Fredda, la superiorità russa nel mondo. Il nome del vaccino “Sputnik V” non è infatti casuale, è la mossa di un “dittatore” che cerca di recuperare credibilità tra il suo popolo (ben riuscita inoltre). Spoiler alert: il vaccino non sarà distribuito in massa prima di ottobre, come tanti altri vaccini in procinto di uscire. Mossa disperata quella di Putin, ma politicamente geniale.

Aleksej Navalny avvelenato, un ordine dello “Zar”?

Ultimo ma non per importanza è il caso di Aleksej Navalny, l’unico vero oppositore di Putin. Misteriosamente avvelenato il 19 di agosto. Navalny non è però deceduto, in queste ore infatti sta combattendo una dura battaglia tra la vita e la morte, sostenuto dai medici tedeschi. Alla notizia, la prima reazione d’istinto, è stata quella di accusare il “dittatore” russo. Comprensibile e logico. Al momento non si hanno abbastanza informazioni, e forse mai si avranno, per arrivare ad una verità sull’accaduto. Ad una più attenta riflessione, però, è difficile pensare che Vladimir Putin abbia dato il comando di eliminare l’oppositore. Perchè?

Vista l’attuale situazione di crisi di consensi dell’ex KGB e degli ultimi avvenimenti in Bielorussia (cugini dei russi) dove il popolo si sta rivoltando contro il proprio dittatore, dare l’ordine di avvelenare il più importante oppositore politico del paese è una mossa suicida al livello politico. E’ come dare il via libera gratuito ad un’onda di rivoluzione anche in Russia. Inoltre è strano immaginare che un servizio segreto potente come il FSB (ex KGB) non riesca ad uccidere una persona sotto diretto comando di Putin.

Una battaglia importante per il futuro della Russia.

E’ più plausibile invece che quella che si stia vivendo sia una complessa e spietata partita a scacchi tra Putin e chi (nelle sue cerchie) lo vuole far fuori, senza però iniziare una nuova era democratica, come vorrebbe Navalny. In questa partita siamo alle strette, Putin si è giocato le pesanti mosse “dell’appoggio del popolo” con il referendum e il ritorno alla gloria mondiale con l’annuncio del vaccino. I suoi nemici invece cercano di far rivoltare il popolo, già caldo, contro di lui. Chi avrà la meglio? E sopratutto, vi sembra ancora così potente Putin? Pur perdendo in potere, però, è doveroso ammettere, a malincuore, che al livello prettamente politico stiamo parlando di un genio indiscusso.

Nikita Edoardo Laino