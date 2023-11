Ci sembra che ci siano molte interpretazioni contrastanti riguardo al significato dell’espansione dei BRICS. Gli ultimi titoli variano da “L’espansione dei BRICS è strettamente legata alla Cina” a “L’espansione dei BRICS non rappresenta una vittoria per la Cina”. Inoltre, ci sono domande come “Il Vertice dei BRICS 2023: in cerca di un nuovo ordine mondiale?” e “Vertice dei BRICS: sta emergendo un nuovo gruppo per contrastare il dominio degli Stati Uniti?”. Questa varietà di analisi concorrenti solleva la questione fondamentale: esiste una comprensione chiara di cosa significhi realmente l’espansione dei BRICS?

L’espansione del gruppo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) è un fenomeno di crescente interesse nel contesto delle dinamiche geopolitiche ed economiche globali. Occorre quindi esaminare in modo approfondito il significato e le implicazioni di tale espansione, concentrandosi su aspetti come le motivazioni dietro di essa, i nuovi membri ammessi e le possibili conseguenze per l’ordine mondiale.

Le motivazioni alla base dell’espansione dei BRICS appaiono complesse e soggette a diverse interpretazioni. Tuttavia, un elemento centrale sembra essere il ruolo preminente della Cina all’interno del gruppo. La Cina, con la sua rapida crescita economica e il suo status di potenza globale emergente, ha suscitato speculazioni riguardo alla direzione che il gruppo potrebbe prendere con la sua maggiore influenza. Alcuni analisti suggeriscono che l’espansione dei BRICS potrebbe essere una manifestazione della crescente centralità della Cina nel sistema internazionale.

Tuttavia, le dichiarazioni ufficiali fornite dai leader dei BRICS indicano l’obiettivo di “unità e cooperazione per il mondo in via di sviluppo“. Questo suggerisce che, al di là delle speculazioni, l’espansione del gruppo potrebbe essere vista come un tentativo di rafforzare la voce e la rappresentanza dei paesi in via di sviluppo nelle questioni globali. Questa interpretazione implica che l’espansione dei BRICS potrebbe essere guidata da una volontà di sfidare l’egemonia occidentale e di promuovere una prospettiva multipolare nel sistema internazionale.

Alcuni osservatori hanno suggerito che la creazione di BRICS+ potrebbe rappresentare un tentativo di sfidare l’egemonia del dollaro statunitense. La maggior parte delle transazioni internazionali avviene infatti in dollari, il che può aumentare il debito dei paesi con riserve di dollari limitate e renderli vulnerabili alle fluttuazioni del valore del dollaro. L’uso di una valuta diversa potrebbe rappresentare un modo per evitare le sanzioni finanziarie imposte dagli Stati Uniti.

Tuttavia, finora, i paesi BRICS originali hanno ottenuto risultati limitati nella riduzione della loro dipendenza dal dollaro. La creazione della New Development Bank (NDB) è stata uno dei pochi risultati tangibili del partenariato dei BRICS, ma anche in questo caso, solo una frazione dei progetti finanziati dalla NDB è denominata in valute locali anziché in dollari.

Uno degli aspetti più discussi riguardo all’espansione dei BRICS è stata la scelta dei sei nuovi membri: Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti. La decisione di includere questi paesi ha suscitato interrogativi sulle motivazioni dietro tale selezione. Non è ancora stato chiarito in modo esaustivo perché questi sei paesi siano stati preferiti rispetto ad altri candidati come Indonesia, Kazakistan e Nigeria.

Inoltre, va sottolineata la complessità delle relazioni tra i nuovi membri di BRICS+. Ad esempio, Egitto ed Etiopia sono attualmente coinvolti in trattative delicate riguardo alla Grande Diga della Rinascita Etiope, un problema che coinvolge anche il Sudan. La situazione tra Arabia Saudita e Iran è caratterizzata da una lunga storia di rivalità regionale e solo di recente si è assistito a un tentativo di riconciliazione mediato dalla Cina.

Queste dinamiche complesse e spesso ostili tra i nuovi membri sollevano interrogativi sulla capacità del gruppo allargato di raggiungere un consenso su questioni rilevanti, mettendo in discussione l’efficacia di BRICS+ come attore globale unito.

Le implicazioni per l’ordine mondiale rimangono incerte, ma è chiaro che l’espansione dei BRICS è una manifestazione del desiderio di alcune nazioni di sfidare l’egemonia occidentale e promuovere una prospettiva multipolare. Il futuro sviluppo di BRICS+ sarà da seguire attentamente, poiché potrebbe avere conseguenze significative sulla politica economica e geopolitica globale.