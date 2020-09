Quali sono i modelli di auto più desiderati?

Il mercato delle auto negli ultimi anni ha conosciuto modelli davvero innovativi, sia per quanto riguarda le forme che per quanto concerne le caratteristiche tecniche e le dotazioni. Soprattutto negli ultimi anni le diverse case automobilistiche hanno lanciato modelli che hanno attirato ed appassionato milioni di automobilisti. Come ad esempio la tedesca Audi che ha lanciato sul mercato vetture di un certo spessore, come l’ Audi Q2 usata . La vettura ha forme sfiziose ed è molto spaziosa. Si tratta di una crossover agile e divertente da condurre, anche grazie al brio del 1.6 turbodiesel da 116 cavalli.

La lunga lista degli optional include anche raffinati sistemi di sicurezza. Per esempio, il pacchetto Assistenza Tour include il mantenimento in corsia e il cruise control adattativo. Ordinando anche il cambio a doppia frizione S tronic (l’auto del test, invece, ha quello manuale), prevede la guida semiautonoma nel traffico, regolando traiettoria e velocità fino a fermare e far ripartire l’auto.

Grazie ai vari sistemi di sicurezza nel 2016 la Q2 ha ricevuto l’Euro NCAP con un punteggio complessivo di cinque stelle, con un punteggio di 60 su 100 sui dispositivi di assistenza. Q2 è disponibile in ben cinque allestimenti oltre a quello base: Business, Admired, Business Design, S-Line Edition, Identity Black. Le varianti si differenziano per gamma accessori disponibili e soluzioni di design caratterizzanti, come i dettagli in contrasto di nero cromato per la versione Identity Black.

Altra tedesca molto amata è la Mercedes Classe A che si contraddistingue per i nuovi fari anteriori e posteriori a Led, con gli indicatori di direzioni anteriori che, a riposo, fungono da luce diurna. Diverse le possibilità di personalizzazione estetica offerte: da 14 tipi di cerchi di lega a speciali interni di pelle, all’impianto audio Burmester. Per quanto riguarda l’abitabilità, rispetto alla serie precedente, la nuova Classe A mantiene sostanzialmente inalterato lo spazio per i passeggeri anteriori.

Migliorato anche l’aspetto dell’infotainment che prevede di serie il display del sistema di infotainment MBux è da 7″ (a richiesta si sale a 10,25″). Sviluppato da zero per la Classe A e basato sulla piattaforma Linux, se abbinato all’app Mercedes Me, consente accesso alla vettura da remoto, ma non solo. È possibile aggiornare i temi grafici dell’interfaccia, acquistare estensioni software e molto altro.

Passando alla guida, lo sterzo risulta preciso e progressivo, e richiede soltanto qualche correzione di troppo sul dritto. Problema che sparisce quando si passa alla guida assistita di livello 2, incluso il sistema di parcheggio automatico. Ottimo il confort, specie considerando assetto ribassato, così come le gomme, montate su cerchi da 19″. Piuttosto buona l’insonorizzazione, che permette di dialogare senza alzare la voce. Le versioni a gasolio si fanno apprezzare anche per gli ottimi consumi in tutte le condizioni di guida. Due vetture che, nel corso del tempo, hanno saputo ritagliarsi una fetta importante di mercato.