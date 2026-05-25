L’Italia continua a presentare profonde differenze territoriali quando si parla di qualità della vita, soprattutto se si osservano le condizioni offerte alle diverse generazioni. Non esiste infatti un’unica fotografia del benessere nel Paese: ciò che rende un territorio ideale per un bambino può non coincidere con le esigenze di un giovane adulto o con quelle di una persona anziana. È proprio da questa consapevolezza che nasce la nuova edizione dell’indagine sulla qualità della vita suddivisa per fasce d’età, realizzata dal Sole 24 Ore e presentata in anteprima durante il Festival dell’Economia di Trento.

Lo studio, arrivato alla sua sesta edizione, rappresenta ormai un appuntamento consolidato nell’analisi socioeconomica italiana e costituisce anche una fase preparatoria alla storica classifica generale dedicata alla qualità della vita nelle province italiane. L’obiettivo è misurare il livello di benessere reale nei territori attraverso parametri differenti a seconda dell’età presa in esame, offrendo così un quadro più articolato rispetto alle tradizionali graduatorie.

Trieste modello per gli anziani: servizi, salute e inclusione

Tra i risultati più significativi emerge il primato di Trieste nella categoria dedicata agli over 65. La città friulana si distingue per una combinazione di fattori che favoriscono un invecchiamento attivo e dignitoso. A incidere sono soprattutto la qualità dei servizi sanitari, l’alta aspettativa di vita, l’accessibilità alle cure e una rete sociale considerata particolarmente efficiente.

Negli ultimi anni Trieste ha investito molto nell’assistenza territoriale e nelle politiche rivolte alla terza età, sviluppando modelli di supporto che mettono al centro l’autonomia della persona anziana. Il capoluogo giuliano si conferma così uno dei territori italiani più attenti alla popolazione senior.

La classifica dedicata agli anziani prende in considerazione numerosi indicatori: dalla presenza di medici specialisti alla diffusione dei servizi sociali, passando per la sicurezza urbana, il livello di reddito pensionistico e l’offerta culturale. Elementi che contribuiscono a rendere più serena e attiva la quotidianità delle persone avanti con l’età.

Firenze conquista il vertice per il benessere dei bambini

Se Trieste eccelle per la qualità della vita degli anziani, Firenze si afferma invece come la provincia italiana più favorevole alla crescita dei bambini. Il risultato ottenuto dal territorio toscano riflette un insieme di caratteristiche che spaziano dall’istruzione ai servizi educativi, fino alle opportunità culturali e ricreative dedicate all’infanzia.

La presenza di scuole ben distribuite, biblioteche, spazi verdi e strutture sportive rappresenta uno dei principali punti di forza del capoluogo toscano. A questo si aggiungono indicatori legati alla salute pediatrica, alla sicurezza e alla disponibilità di servizi per le famiglie, elementi che incidono profondamente sul benessere dei più piccoli.

L’indagine mostra come le province capaci di investire nei servizi educativi e nella conciliazione tra vita familiare e lavoro riescano generalmente a garantire condizioni migliori ai bambini. Firenze, in questo senso, appare come un modello virtuoso grazie a un equilibrio tra qualità urbana, offerta culturale e attenzione sociale.

Particolarmente rilevante è anche il dato relativo all’accesso alle attività formative e culturali. Musei, eventi, laboratori e iniziative per l’infanzia contribuiscono infatti a creare un ambiente stimolante sotto il profilo educativo e relazionale. Non si tratta soltanto di benessere materiale, ma anche della possibilità di crescere in un contesto ricco di opportunità.

Bolzano al primo posto per i giovani

A dominare la graduatoria dedicata ai giovani è invece Bolzano, provincia che da tempo rappresenta uno dei territori italiani con gli standard di vita più elevati. Il capoluogo altoatesino si distingue soprattutto per il dinamismo economico, il basso tasso di disoccupazione giovanile e la qualità dei servizi destinati alle nuove generazioni.

Tra i fattori determinanti figurano il mercato del lavoro, la disponibilità di contratti stabili, le opportunità formative e la capacità del territorio di trattenere i giovani evitando il fenomeno della fuga verso altre aree del Paese o dell’estero. Bolzano si caratterizza inoltre per un elevato livello di sostenibilità ambientale e per infrastrutture moderne, aspetti sempre più importanti nelle scelte delle nuove generazioni.

Anche la vivibilità urbana gioca un ruolo decisivo. Mobilità efficiente, sicurezza, servizi digitali e offerta culturale rendono il territorio particolarmente attrattivo per studenti e giovani lavoratori. La capacità di integrare sviluppo economico e qualità dei servizi pubblici rappresenta uno degli elementi distintivi della provincia di Bolzano. Qui il benessere giovanile non viene misurato esclusivamente attraverso il reddito, ma anche tramite indicatori che riguardano il tempo libero, la partecipazione sociale e la qualità dell’ambiente.







Un’Italia divisa tra Nord e Sud

Le province del Nord Italia occupano stabilmente le posizioni più alte nelle classifiche dedicate al benessere. Le aree meridionali continuano invece a scontare ritardi strutturali legati ai servizi, all’occupazione e alle infrastrutture.

Le differenze emergono in modo particolare nei dati relativi ai giovani. In molte province del Sud il tasso di disoccupazione under 35 rimane elevato, mentre risultano più limitate le opportunità professionali e formative. Questo scenario alimenta il fenomeno dell’emigrazione interna, con migliaia di ragazzi che ogni anno lasciano il Mezzogiorno per trasferirsi nelle regioni settentrionali o all’estero.

Anche per i bambini il divario territoriale appare significativo. La disponibilità di asili nido, strutture scolastiche moderne e servizi per l’infanzia varia sensibilmente da una provincia all’altra. In molte aree del Sud le famiglie devono confrontarsi con carenze croniche che incidono sulla qualità della crescita e sulle possibilità educative.

Sul fronte degli anziani, invece, le differenze risultano più sfumate ma comunque evidenti. Le province con sistemi sanitari più efficienti e servizi sociali meglio organizzati riescono a garantire condizioni di vita più favorevoli alla popolazione senior.

L’importanza degli indicatori generazionali

Uno degli aspetti più innovativi dell’indagine è proprio l’approccio generazionale. Analizzare il benessere attraverso un’unica classifica generale rischia infatti di nascondere le esigenze specifiche delle diverse fasce d’età. I bisogni di un bambino, di un giovane adulto o di un pensionato sono profondamente differenti e richiedono strumenti di valutazione dedicati.

Per questo motivo lo studio utilizza parametri distinti per ciascuna categoria. Nel caso dei bambini vengono valutati soprattutto servizi educativi, salute e sicurezza; per i giovani assumono maggiore importanza lavoro, formazione e accesso alla casa; per gli anziani diventano centrali sanità, assistenza e inclusione sociale.

Questa metodologia permette di comprendere meglio le trasformazioni demografiche e sociali del Paese. L’Italia è infatti una delle nazioni europee con il più basso tasso di natalità e una delle più alte percentuali di popolazione anziana. Diventa quindi fondamentale capire quali territori siano realmente in grado di rispondere alle esigenze delle varie generazioni.

Il Festival dell’Economia come palcoscenico dell’analisi sociale

La presentazione dell’indagine durante il Festival dell’Economia di Trento conferma l’importanza crescente attribuita ai temi della qualità della vita e della sostenibilità sociale. L’evento rappresenta ormai uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all’analisi economica e ai grandi cambiamenti che interessano la società contemporanea.

Nel corso degli incontri vengono affrontati temi che spaziano dal lavoro alla transizione ecologica, passando per l’innovazione tecnologica e le trasformazioni demografiche. Le amministrazioni locali guardano con particolare attenzione ai risultati dell’indagine, poiché le classifiche influenzano anche l’attrattività dei territori. Una provincia percepita come vivibile e dinamica tende infatti ad attirare investimenti, famiglie e nuovi residenti.

La qualità della vita rappresenta oggi uno degli indicatori più significativi per valutare lo sviluppo reale di un territorio. Non basta più misurare la ricchezza economica: contano sempre di più i servizi, l’ambiente, la salute, l’istruzione e le opportunità offerte ai cittadini.

La nuova edizione dell’indagine conferma che il benessere territoriale dipende da una pluralità di fattori e che le esigenze cambiano profondamente nelle diverse fasi della vita. Firenze, Bolzano e Trieste emergono come esempi virtuosi in ambiti differenti, dimostrando come politiche mirate possano incidere concretamente sulla quotidianità delle persone.

Allo stesso tempo, lo studio mette in evidenza le persistenti disuguaglianze che attraversano il Paese. Il divario tra territori resta ampio e continua a condizionare le opportunità di milioni di cittadini.