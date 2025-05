Nel cuore del Festival dell’Economia 2025 è stato presentato un quadro articolato del benessere generazionale in Italia, attraverso un’indagine dettagliata sulla “Qualità della vita per fasce d’età”, promossa da Il Sole 24 Ore. Il report, ormai punto di riferimento per comprendere le disparità territoriali legate all’età dei residenti, propone tre classifiche distinte, ciascuna incentrata su una fascia generazionale: anziani over 65, giovani tra i 18 e i 35 anni e bambini. A queste si affianca un focus specifico sugli adolescenti, basato su un sondaggio realizzato da Eumetra in collaborazione con Save the Children.

Divari generazionali e territoriali

Il dato più rilevante che emerge è la netta polarizzazione geografica: le province del Nord-Est si confermano terreno fertile per la qualità della vita delle fasce più fragili della popolazione, mentre il Sud e i grandi centri urbani continuano a mostrare criticità. Questa spaccatura si riflette in tutte e tre le classifiche: che si parli di servizi per gli anziani, opportunità per i giovani o ambienti favorevoli alla crescita dei bambini, l’Italia settentrionale prevale sistematicamente.

Gorizia e il modello giovani

Gorizia, al confine con la Slovenia, si conferma per il secondo anno consecutivo in testa alla classifica dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni. La città friulana si distingue per un mix equilibrato tra opportunità lavorative, accessibilità all’abitazione, offerta culturale e partecipazione civica. Nonostante le sue dimensioni contenute, Gorizia offre un ambiente dinamico e inclusivo, con politiche locali attente all’integrazione giovanile e alla valorizzazione delle competenze.

Il suo primato è tutt’altro che episodico: il territorio ha saputo coniugare un sistema di welfare efficiente con una crescente attrattività economica e culturale. La presenza di istituzioni universitarie, la facilità di accesso ai servizi pubblici e la vivibilità urbana ne fanno una realtà a misura di giovane, spesso in controtendenza rispetto alle difficoltà vissute da molte città metropolitane.

Lecco, paradiso dell’infanzia

Per quanto riguarda i più piccoli, è Lecco a guadagnarsi la palma di miglior città italiana. Situata in Lombardia, affacciata sul lago e incorniciata dalle montagne, Lecco si distingue per la qualità dell’istruzione primaria, l’accessibilità dei servizi scolastici ed extrascolastici, le aree verdi e le politiche familiari. Un’attenzione particolare viene rivolta alla sicurezza urbana e alla mobilità sostenibile, elementi fondamentali per garantire un ambiente protetto e stimolante per l’infanzia.

Il successo di Lecco si basa anche su un efficace coordinamento tra amministrazione comunale e terzo settore, con una rete di associazioni che supportano attivamente famiglie e minori, offrendo iniziative culturali, sportive e sociali rivolte ai bambini.







Bolzano: un esempio per la terza età

La città che si posiziona al vertice nella classifica della qualità della vita per gli over 65 è Bolzano. Il capoluogo altoatesino rappresenta un modello virtuoso per l’invecchiamento attivo. Le sue eccellenze vanno dalla sanità territoriale ben organizzata all’accessibilità delle strutture pubbliche, fino a un sistema di trasporti efficace e politiche sociali avanzate. In aggiunta, la presenza di numerose attività ricreative e culturali favorisce il mantenimento di una vita sociale ricca anche nella terza età.

Il territorio beneficia di una combinazione vincente tra qualità ambientale, reddito medio elevato e densità abitativa contenuta, che consente di evitare le problematiche tipiche delle grandi aree urbane. Bolzano riesce così a offrire ai suoi anziani non solo assistenza e servizi, ma anche un senso di appartenenza e partecipazione alla vita comunitaria.

Grandi città penalizzate

Milano, Roma, Napoli e le altre metropoli italiane faticano a emergere nelle classifiche. A penalizzarle sono, in particolare, fattori come la congestione del traffico, l’alto costo della vita, la difficoltà di accesso ai servizi per fasce specifiche di popolazione e una maggiore incidenza di disagio sociale. Le grandi città, pur essendo centri nevralgici dell’economia nazionale, sembrano meno capaci di modellare il loro sviluppo urbano su misura delle esigenze di bambini, giovani e anziani.

Questo deficit appare evidente soprattutto per le fasce più giovani e più anziane, che richiedono contesti urbani meno frenetici, più verdi, inclusivi e dotati di reti di protezione sociale efficaci. Nonostante gli investimenti e le innovazioni in ambito smart city, le aree metropolitane continuano a registrare performance inferiori rispetto ai centri di medie dimensioni del Nord.

Sud in affanno: un ritardo strutturale

Il Mezzogiorno si conferma in fondo alla classifica per tutte le fasce d’età analizzate. In molte province meridionali persistono criticità croniche legate all’accesso ai servizi sanitari, alla qualità dell’istruzione, alla disoccupazione giovanile e all’emigrazione verso il Nord o l’estero. La mancanza di un’infrastruttura sociale solida si riflette in un indebolimento della qualità della vita, soprattutto per i più vulnerabili.

Le politiche pubbliche locali, spesso frammentate o scarsamente efficaci, non riescono a compensare il divario con il Centro-Nord. Anche la dispersione scolastica e la povertà educativa incidono negativamente sull’infanzia e l’adolescenza. Nonostante alcuni segnali positivi in singole realtà, il Sud rimane ancora lontano da standard paragonabili a quelli delle province settentrionali.

Gli adolescenti tra benessere e sfide

A completamento dell’analisi, il sondaggio Eumetra, condotto in collaborazione con Save the Children, ha messo sotto la lente gli stili di vita degli adolescenti italiani tra gli 11 e i 15 anni. I dati restituiscono un quadro variegato, in cui emergono da un lato buone pratiche e abitudini salutari, dall’altro segnali di disagio psicologico, uso eccessivo della tecnologia e scarsa attività fisica.

L’indagine ha mostrato differenze anche in questo ambito tra Nord e Sud, con i ragazzi del Nord più coinvolti in attività sportive e culturali, mentre al Sud risultano più diffuse forme di isolamento sociale e disaffezione scolastica. L’accesso disomogeneo a palestre, biblioteche, spazi pubblici e servizi psicologici incide profondamente sul benessere complessivo degli adolescenti.