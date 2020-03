Quando finisce un’epidemia come quella del coronavirus?

Dato che non mi fido, meglio che ve lo dica subito. E vi chiedo, dato che ci seguono parecchie persone, di cominciare a condividerlo e a ripeterlo da adesso ai vostri contatti, reali e virtuali.

Ecco, ve lo dico dal cuore: non c’è un ca**o da festeggiare, né oggi né tra dieci o quindici giorni.

E soprattutto non c’è da scaraventarsi fuori di casa gridando “Campioni del mondooo! Poropoporopoporo!” e abbracciando sconosciuti sudati in canottiera.

Se non mi credete, andate a vedere i criteri con cui l’Organizzazione mondiale della Sanità dichiara conclusa un’emergenza epidemica. Vediamo quella di Ebola, per esempio. L’emergenza finisce dopo DUE PERIODI DI INCUBAZIONE COMPLETI in cui non si registrano nuovi contagi. Sono 42 giorni per Ebola. Potrebbero essere 30 per SARS-CoV-2. Dopo di che, è richiesto a ogni passe di mantenere un’elevata sorveglianza per 90 giorni.