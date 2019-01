Quando i 40 sono i nuovi 30: ecco i superatleti 2019 (+1)

Ah, la gioventù. Ore ed ore a correre, tirare, saltare, pedalare di continuo, senza sentire un minimo di fatica con i muscoli sempre attivi che rispondono in maniera lucida e perfetta senza mai cedere o tradire. Gli infortuni muscolari? Tsè, ripassate più tardi prego. Riposo precauzionale? Non scherziamo dai. Alimentazione corretta? Una piatto di pasta va benissimo.

Chiunque pratica sport, almeno fino a 30 anni, ottiene risposte simili dal proprio corpo. Poi… qualcosa si inceppa. Impossibile non fare stretching prima di scendere in campo, difficile giocare per due giorni di seguito e qualche dolorino che salta sempre fuori in parti del corpo che non sapevi neanche esistessero.

Per molti è così, ma non per tutti. Ci sono uomini e donne che non rispondono alle nostre leggi: superatleti che hanno sconfitto il tempo e rivelano una gioventù mai sopita.

Ecco chi sono (ovviamente un po’ di sana invidia è naturale).











I superatleti 2019 (+1)

Francesca Piccinini

Classe 1979, una delle pallavoliste più forti e vincenti di sempre. 5 Scudetti, 6 Champions League, 2 Mondiali e 1 Europeo con la nazionale italiana più un’infinita di coppe e premi individuali. Ha parzialmente dimostrato di appartenere al pianeta terra annunciando il ritiro nella prossima stagione. E’ e sarà sempre semplicemente inimitabile.

Gianluigi Buffon

Il portierone nazionale compirà 41 anni il prossimo 28 gennaio. A vedere come ancora si tuffa tra i pali la reazione è semplice: “Cosaaa? 41 anni?” Ed invece è proprio così: Gigione è pura classe ’78. Lasciata la Juventus ora prosegue la sua gloriosa carriera a Parigi, nel PSG. L’idea di smettere non sembra averlo ancora sfiorato.

193 cm per 102 Kg. 5 Superbowl. 4 volte MVP della finale. 3 volte MVP della stagione. Sposato dal 2009 con la supermodella Gisele Bündchen (che non è un merito sportivo ma non è da tutti) il prossimo Agosto compirà 42 anni. Clonatelo.

Dirk Nowitzki

Gioca sempre negli Stati Uniti ma in Nba. Uno dei giocatori europei più forti di sempre, nonostante il tempo che passa la vista non si annebbia e la palla uscita dalle sue mani continua a centrare il canestro. 41 anni quest’anno, non molla un centimetro. Non smettere mai, Dirk.

Valentino Rossi

A discapito del nome è sempre andato velocissimo. Manca poco e raggiungerà gli “anta”: il prossimo 16 febbraio per essere esatti. A guardarlo sembra incredibile, ha sempre dimostrato 10 anni in meno. Quest’anno correrà, l’anno prossimo pure. Godiamocelo.

Roger Federer

E’ vero, è vero non ha 40 anni e non li compirà prima dell’8/8/2021. Ma vogliamo portarci avanti. Parlando di superatleti è difficile non nominare l’impersonificazione del tennis. 99 titoli ATP, 20 Slam, più di mille vittorie in carriera. Continua a essere tra i favoriti ad ogni torneo e catalizzatore di applausi e riconoscenza. Lui è già per sempre. Roger Foreverer.