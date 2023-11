Quando i diritti LGBTQ+ non ci sono, le democrazie sono in pericolo

Nell’erosione delle libertà individuali in molte nazioni, è intrigante osservare come questa tendenza sia strettamente connessa alla situazione dei diritti LGBTQ+. Questo legame sottolinea un importante aspetto: il destino dei diritti delle minoranze e la robustezza delle democrazie globali sono intrecciati in modi che vanno al di là della superficie.

Mentre il declino della democrazia sembra procedere in parallelo con politiche che mirano direttamente alle persone gay, bisessuali, intersessuali e transgender, è fondamentale esplorare le sfumature di questa connessione. L’analisi di casi specifici come quelli di Polonia, Brasile, Ghana e Indonesia ci offre l’opportunità di comprendere come l’accettazione delle persone LGBTQ+ e il rispetto dei loro diritti non siano semplici questioni sociali, ma riflettano profondamente sulla salute stessa delle società democratiche.

In questo contesto, il rapporto pubblicato dal Williams Institute on Sexual Orientation and Gender Identity Law, un istituto di ricerca di spicco, rappresenta una bussola essenziale per capire come il declino dei diritti delle minoranze sessuali possa servire da campanello d’allarme per il futuro delle democrazie globali. Inoltre, ci offre spunti per riflettere su come il ritorno a una democrazia più solida possa essere la chiave per garantire piena uguaglianza e accettazione per la comunità LGBTQ+.

Il rapporto ha portato alla luce un allarmante legame tra la salute delle democrazie e il trattamento delle persone LGBTQ+. Questo studio ha dimostrato che, mentre il mondo affronta un aumento delle restrizioni alla libertà, l’accettazione e i diritti delle persone LGBTQ+ stanno subendo un pericoloso regresso.

L’80% della popolazione mondiale vive oggi in paesi in cui si stanno verificando limitazioni alla libertà civile, una percentuale che non si vedeva dal 1997. Allo stesso tempo, il declino delle pratiche democratiche è andato di pari passo con un aumento delle politiche dirette contro le persone gay, bisessuali, intersessuali e transgender. Questo fenomeno non può essere ignorato, poiché è una chiara manifestazione dell’erosione delle norme liberali democratiche che sono fondamentali per la protezione dei diritti delle minoranze.

Secondo lo studio, i paesi che abbracciano apertamente la diversità delle persone LGBTQ+ tendono ad avere alti livelli di democrazia liberale. Inoltre, questi paesi presentano spesso un reddito pro capite più elevato e una popolazione più concentrata in ambienti urbani. Questo sottolinea l’importanza di un ambiente inclusivo e aperto per il progresso sociale ed economico.

Il rapporto del Williams Institute ha analizzato in particolare le situazioni di Brasile, Ghana, Indonesia e Polonia. In tutti questi paesi, la persecuzione delle persone LGBTQ+ e il declino democratico sono strettamente correlati. L’Indonesia, la Polonia, il Brasile e il Ghana stanno tutti affrontando gravi ostacoli nella promozione dei diritti e dell’accettazione delle persone queer.

In Polonia, il deterioramento della democrazia ha iniziato a manifestarsi nel 2015 con l’ascesa del partito Diritto e Giustizia. Il rapporto lo definisce “inquietante”, poiché ha assistito a un aumento dell’incitamento all’odio e alla violenza contro individui e organizzazioni LGBTQ+, femministe, minoranze etniche e religiose, nonché al rifiuto dell'”ideologia di genere”. Questo declino democratico ha portato a vari passi indietro nei diritti civili, tra cui la restrizione della libertà di stampa e un maggiore potere esecutivo nel controllo dei media pubblici. Inoltre, sono state create “zone libere dall’ideologia LGBTQ+” in tutto il paese, promuovendo una discriminazione sistematica che ha portato a violenze dirette, attacchi durante le marce del Pride e una vera e propria demonizzazione e deumanizzazione delle persone LGBTQ+.

Il rapporto sottolinea che un cambiamento negativo nell’accettazione delle persone queer precede spesso il declino democratico. Tuttavia, cercare di promuovere i diritti delle minoranze durante periodi di crisi politica può anche generare reazioni negative. È un equilibrio difficile da mantenere, ma è fondamentale per proteggere i diritti delle persone LGBTQ+. Per ripristinare la piena protezione e accettazione delle persone LGBTQ+, è necessario rafforzare le istituzioni democratiche e impegnarsi attivamente nella promozione di una società inclusiva e tollerante. Solo allora potremo sperare di fermare il pericoloso declino dei diritti LGBTQ+ che minaccia anche le democrazie globali.